М-5 Урал, обход н.п. Кирицы и Сушки 248-258
© commons.wikimedia.org by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:43

Летние трассы подешевеют: где семьи с детьми смогут сэкономить тысячи рублей

В Госдуме предложили предоставить 30% скидку на проезд по платным трассам к курортам для семей с детьми

Кто сказал, что отдых на море должен начинаться с опустевшего кошелька? В России предложили сделать путь к курортам дешевле — и инициатива уже дошла до Минтранса.

Дешевле дорога — доступнее отпуск

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" — Амир Хамитов, Владимир Плякин и Антон Ткачев — направили министру транспорта Андрею Никитину предложение о введении 30-процентной скидки на проезд по платным трассам для семей с детьми. Льгота, по задумке авторов, должна действовать каждое лето, с июня по август, и охватить ключевые направления к южным курортам.

Под снижение цены попадут, в частности, магистраль М-4 "Дон" и трасса А-289 "Краснодар — Крымский мост". Именно они сегодня считаются основными "курортными артериями" страны.

Почему это важно

Парламентарии обращают внимание на растущую стоимость внутренних путешествий. По их данным, только за последние три года цена проезда в одну сторону по М-4 "Дон" выросла более чем в два раза — до 5 620 рублей. Для семей с детьми, особенно многодетных, это серьёзный удар по бюджету и причина отказаться от поездки на собственном автомобиле.

"Мы хотим, чтобы внутренний туризм был доступен каждому, а поездка на машине к морю перестала быть роскошью", — подчеркнули авторы инициативы.

