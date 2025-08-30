Дорога дороже машины: участок М-3 останется платным дольше, чем живёт автомобиль

На карте российских дорог появилась новость, которая сразу привлекла внимание автомобилистов: участок федеральной трассы М-3 "Украина" станет платным почти на век. Государство утвердило рекордный срок эксплуатации платного участка — до конца 2110 года.

Решение правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, определяющий, что движение по отрезку с 65-го по 124-й километр трассы — от деревни Бекасово в Подмосковье до Малоярославца в Калужской области — будет платным. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.

"Использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 "Украина” Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной км 65+200 — км 124+000 с характеристиками согласно приложению Nº 1 осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 г", - сказано в документе

Таким образом, почти 60 километров трассы закреплены как платный участок на 86 лет. Для России это один из самых долгосрочных контрактов подобного рода.

Льготы и предложения

Вопрос о справедливости подобных решений неизбежно поднимается среди автомобилистов. Вице-президент Движения автомобилистов России и почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский выступил с инициативой о введении дополнительных льгот для владельцев отечественных машин.

"Я считаю, что льготы, скидки и другие стимулирующие элементы должны быть всесторонними. Бесплатный проезд по платным дорогам. Дальше — налог на машину российского производства должен быть минимальный. Должно быть полное обеспечение запчастями, чтобы человек знал, что он приедет на станцию ремонта или в магазин и легко купит запчасти", — заявил юрист.

Он также подчеркнул, что бесплатные парковки для владельцев российских автомобилей стали бы сильным стимулом для покупателей.