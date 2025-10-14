77 миллиардов за объезд МКАД: зачем Москве ещё одна платная дорога
Построить дорогу, которая соединит Новорижское шоссе с обходом Одинцово, — задача, над которой городские власти работают не первый год. Теперь проект официально получил зелёный свет: на западе Москвы начнут возведение новой платной трассы протяжённостью 18,6 километра. Она должна стать одним из ключевых участков транспортной сети столицы, разгрузив соседние магистрали и улучшив сообщение между районами.
Что известно о будущем проекте
Новая автодорога позволит напрямую связать Новорижское шоссе с Северным обходом Одинцово, обеспечив выезд на М-1 "Беларусь" и Третье транспортное кольцо без необходимости объезда через МКАД. Согласно проекту, движение по трассе будет организовано со скоростью до 120 км/ч, а суточный трафик в первый год эксплуатации составит около 23 тысяч автомобилей.
Общая стоимость строительства оценивается в 77,5 миллиарда рублей. Однако после прохождения экспертизы сумма может измениться. Работы займут четыре года и будут включать возведение мостов, эстакад и развязок.
Какие объекты появятся вдоль трассы
Проект предусматривает сложные инженерные решения: мост через Москву-реку, эстакаду над федеральной трассой М-9 и несколько разноуровневых съездов. Особое внимание уделено безопасности — все участки получат современные системы освещения и видеонаблюдения, шумозащитные экраны и барьерные ограждения.
Предполагается создание отдельных полос для аварийной остановки, пунктов взимания платы и сервисных зон с парковками, кафе и автозаправками.
Как будут финансировать строительство
Финансирование проекта запланировано по концессионной схеме — это значит, что основную часть средств вложит частный инвестор. Такой подход позволяет снизить нагрузку на городской бюджет и ускорить начало работ.
Инвестором выступит компания, созданная совместно АО "МИСК" и ЗАО "Лидер". После завершения строительства трасса перейдёт в собственность города, а концессионер получит право взимать плату за проезд, чтобы вернуть вложенные средства.
Срок действия соглашения составит 49 лет. За это время компания-инвестор будет отвечать не только за эксплуатацию, но и за техническое обслуживание дороги.
Сравнение: новые и существующие платные трассы Москвы
|Платная дорога
|Протяжённость
|Скорость движения
|Особенности
|Северный обход Одинцово
|18 км
|до 120 км/ч
|Альтернатива МКАД
|ЦКАД
|336 км
|до 130 км/ч
|Кольцевая автомагистраль вокруг Москвы
|Южная рокада
|28 км
|до 100 км/ч
|Городская трасса без светофоров
|Проектируемая трасса (Новорижское — Одинцово)
|18,6 км
|до 120 км/ч
|Новая связка между М-9 и обходом Одинцово
Как будет организовано движение
Разработчики проекта отмечают, что новая трасса станет частью единой транспортной системы, где действуют современные цифровые технологии. Предусмотрено использование систем "умного трафика" — датчиков интенсивности движения, автоматического контроля и анализа загрузки полос.
Оплата проезда будет осуществляться с помощью транспондеров, как на ЦКАД и других платных участках.
Советы водителям: как подготовиться к использованию новой дороги
-
Установите транспондер заранее — это ускорит проезд и снизит стоимость.
-
Проверяйте актуальные тарифы и участки, где сохраняется бесплатный проезд.
-
Следите за изменениями маршрутов — часть съездов с МКАД и М-9 будет модернизирована.
-
Используйте навигаторы с обновлёнными картами — старые версии могут не учитывать новые развязки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорирование новых маршрутов и тарифов.
Последствие: потеря времени и переплата.
Альтернатива: подключение к официальным приложениям "Автодор" или "Москва транспорт".
-
Ошибка: отсутствие транспондера.
Последствие: очереди на пунктах оплаты.
Альтернатива: электронная метка, заказанная онлайн.
-
Ошибка: езда по платным трассам без учёта лимитов.
Последствие: штрафы и блокировка аккаунта.
Альтернатива: проверка баланса перед поездкой.
А что если тарифы окажутся высокими?
Власти Москвы уверяют, что цена проезда будет "социально оправданной". Для сравнения, на аналогичных трассах стоимость километра колеблется от 2 до 4 рублей. При этом для владельцев транспондеров обычно действует скидка до 20%.
Если тариф окажется выше, часть автомобилистов сможет по-прежнему пользоваться бесплатными альтернативами — например, участками Новорижского шоссе или ЦКАД.
Плюсы и минусы новой трассы
|Плюсы
|Минусы
|Разгрузка МКАД и западных районов Москвы
|Платный проезд
|Экономия времени в пути
|Возможные пробки у пунктов оплаты
|Повышение безопасности и качества покрытия
|Ограниченная пропускная способность на старте
|Новые сервисные зоны и АЗС
|Повышенная нагрузка на съезды с М-9
FAQ
Когда начнётся строительство?
После подписания всех документов. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие месяцы.
Когда трассу откроют для движения?
Через четыре года после начала строительства, если не будет задержек.
Сколько будет стоить проезд?
Окончательные тарифы объявят ближе к запуску, но ориентировочная стоимость — 150-250 рублей за полный участок.
Будет ли возможность бесплатного проезда?
Да, часть альтернативных маршрутов сохранится.
Кто будет обслуживать дорогу?
Компания-инвестор, которая заключила концессию на 49 лет.
Мифы и правда
-
Миф: все платные трассы принадлежат частным компаниям.
Правда: после окончания срока концессии дороги переходят в собственность государства или города.
-
Миф: платные участки полностью заменят бесплатные.
Правда: они создаются как альтернатива, а не замена существующим маршрутам.
-
Миф: оплата транспондером не выгодна.
Правда: владельцы электронных устройств получают скидки и проезжают без очередей.
Исторический контекст
Москва активно развивает сеть скоростных магистралей с начала 2010-х годов. Тогда появились первые платные участки — Северный обход Одинцово и трасса М-11 "Нева". Сейчас таких дорог уже четыре, включая ЦКАД, и новая связка между Новорижским шоссе и Одинцово станет пятой по счёту.
Проекты этого масштаба не только сокращают пробки, но и формируют новую модель городской мобильности, где ключевую роль играют комфорт, безопасность и цифровые технологии.
