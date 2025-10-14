Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ
Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:55

77 миллиардов за объезд МКАД: зачем Москве ещё одна платная дорога

В Москве начнут строительство платной трассы между Новорижским шоссе и обходом Одинцово

Построить дорогу, которая соединит Новорижское шоссе с обходом Одинцово, — задача, над которой городские власти работают не первый год. Теперь проект официально получил зелёный свет: на западе Москвы начнут возведение новой платной трассы протяжённостью 18,6 километра. Она должна стать одним из ключевых участков транспортной сети столицы, разгрузив соседние магистрали и улучшив сообщение между районами.

Что известно о будущем проекте

Новая автодорога позволит напрямую связать Новорижское шоссе с Северным обходом Одинцово, обеспечив выезд на М-1 "Беларусь" и Третье транспортное кольцо без необходимости объезда через МКАД. Согласно проекту, движение по трассе будет организовано со скоростью до 120 км/ч, а суточный трафик в первый год эксплуатации составит около 23 тысяч автомобилей.

Общая стоимость строительства оценивается в 77,5 миллиарда рублей. Однако после прохождения экспертизы сумма может измениться. Работы займут четыре года и будут включать возведение мостов, эстакад и развязок.

Какие объекты появятся вдоль трассы

Проект предусматривает сложные инженерные решения: мост через Москву-реку, эстакаду над федеральной трассой М-9 и несколько разноуровневых съездов. Особое внимание уделено безопасности — все участки получат современные системы освещения и видеонаблюдения, шумозащитные экраны и барьерные ограждения.

Предполагается создание отдельных полос для аварийной остановки, пунктов взимания платы и сервисных зон с парковками, кафе и автозаправками.

Как будут финансировать строительство

Финансирование проекта запланировано по концессионной схеме — это значит, что основную часть средств вложит частный инвестор. Такой подход позволяет снизить нагрузку на городской бюджет и ускорить начало работ.

Инвестором выступит компания, созданная совместно АО "МИСК" и ЗАО "Лидер". После завершения строительства трасса перейдёт в собственность города, а концессионер получит право взимать плату за проезд, чтобы вернуть вложенные средства.

Срок действия соглашения составит 49 лет. За это время компания-инвестор будет отвечать не только за эксплуатацию, но и за техническое обслуживание дороги.

Сравнение: новые и существующие платные трассы Москвы

Платная дорога Протяжённость Скорость движения Особенности
Северный обход Одинцово 18 км до 120 км/ч Альтернатива МКАД
ЦКАД 336 км до 130 км/ч Кольцевая автомагистраль вокруг Москвы
Южная рокада 28 км до 100 км/ч Городская трасса без светофоров
Проектируемая трасса (Новорижское — Одинцово) 18,6 км до 120 км/ч Новая связка между М-9 и обходом Одинцово

Как будет организовано движение

Разработчики проекта отмечают, что новая трасса станет частью единой транспортной системы, где действуют современные цифровые технологии. Предусмотрено использование систем "умного трафика" — датчиков интенсивности движения, автоматического контроля и анализа загрузки полос.

Оплата проезда будет осуществляться с помощью транспондеров, как на ЦКАД и других платных участках.

Советы водителям: как подготовиться к использованию новой дороги

  1. Установите транспондер заранее — это ускорит проезд и снизит стоимость.

  2. Проверяйте актуальные тарифы и участки, где сохраняется бесплатный проезд.

  3. Следите за изменениями маршрутов — часть съездов с МКАД и М-9 будет модернизирована.

  4. Используйте навигаторы с обновлёнными картами — старые версии могут не учитывать новые развязки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование новых маршрутов и тарифов.
    Последствие: потеря времени и переплата.
    Альтернатива: подключение к официальным приложениям "Автодор" или "Москва транспорт".

  • Ошибка: отсутствие транспондера.
    Последствие: очереди на пунктах оплаты.
    Альтернатива: электронная метка, заказанная онлайн.

  • Ошибка: езда по платным трассам без учёта лимитов.
    Последствие: штрафы и блокировка аккаунта.
    Альтернатива: проверка баланса перед поездкой.

А что если тарифы окажутся высокими?

Власти Москвы уверяют, что цена проезда будет "социально оправданной". Для сравнения, на аналогичных трассах стоимость километра колеблется от 2 до 4 рублей. При этом для владельцев транспондеров обычно действует скидка до 20%.

Если тариф окажется выше, часть автомобилистов сможет по-прежнему пользоваться бесплатными альтернативами — например, участками Новорижского шоссе или ЦКАД.

Плюсы и минусы новой трассы

Плюсы Минусы
Разгрузка МКАД и западных районов Москвы Платный проезд
Экономия времени в пути Возможные пробки у пунктов оплаты
Повышение безопасности и качества покрытия Ограниченная пропускная способность на старте
Новые сервисные зоны и АЗС Повышенная нагрузка на съезды с М-9

FAQ

Когда начнётся строительство?
После подписания всех документов. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие месяцы.

Когда трассу откроют для движения?
Через четыре года после начала строительства, если не будет задержек.

Сколько будет стоить проезд?
Окончательные тарифы объявят ближе к запуску, но ориентировочная стоимость — 150-250 рублей за полный участок.

Будет ли возможность бесплатного проезда?
Да, часть альтернативных маршрутов сохранится.

Кто будет обслуживать дорогу?
Компания-инвестор, которая заключила концессию на 49 лет.

Мифы и правда

  • Миф: все платные трассы принадлежат частным компаниям.
    Правда: после окончания срока концессии дороги переходят в собственность государства или города.

  • Миф: платные участки полностью заменят бесплатные.
    Правда: они создаются как альтернатива, а не замена существующим маршрутам.

  • Миф: оплата транспондером не выгодна.
    Правда: владельцы электронных устройств получают скидки и проезжают без очередей.

Исторический контекст

Москва активно развивает сеть скоростных магистралей с начала 2010-х годов. Тогда появились первые платные участки — Северный обход Одинцово и трасса М-11 "Нева". Сейчас таких дорог уже четыре, включая ЦКАД, и новая связка между Новорижским шоссе и Одинцово станет пятой по счёту.

Проекты этого масштаба не только сокращают пробки, но и формируют новую модель городской мобильности, где ключевую роль играют комфорт, безопасность и цифровые технологии.

