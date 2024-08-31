В честь выпуска юбилейной Lada Largus в Ижевске, опубликовали видеоролик

В Ижевске с конвейера сошёл юбилейный автомобиль Lada Largus. В честь этого события в социальной сети Вконтакте, в сообществе "На заводе" был опубликован видеоролик. Юбилейным стал пятиместный универсал серебристого цвета. Он оснащён восьмиклапанным двигателем объёмом 1,6 литра и механической коробкой передач.
Напомним, что производство "Ларгуса" на этой площадке было запущено 15 мая текущего года. За 3,5 месяца завод смог выпустить 10 тысяч автомобилей. Семиместные универсалы и версия Cross появятся в производстве позднее — осенью текущего года.
Ранее "Ларгус" производился на тольяттинском заводе АвтоВАЗа, а в Ижевске выпускалась Lada Vesta. Компания приняла решение о рокировке: сборка флагмана была перенесена на тольяттинский конвейер, а "Ларгус" отправился в Удмуртию.
Адаптация конвейера под выпуск Largus оказалась вдвое дороже, чем под Vesta. Если переналадка под Vesta обошлась примерно в миллиард рублей, то подготовка производства Largus потребовала двух миллиардов. Однако АвтоВАЗ рассчитывает на высокую отдачу от этих инвестиций.
В компании подчеркнули, что 10 тысяч автомобилей Lada Largus были выпущены менее чем за четыре месяца с момента запуска производства модели на Ижевском заводе, которое стартовало 15 мая 2024 года. Продажи автомобилей ижевской сборки начались в середине июня.
Largus ижевского производства отличается от тольяттинских автомобилей конструкцией подвески. Кроме того, АвтоВАЗ недавно повысил качество сварки кузовов, установив на линии сборки два современных сварочных робота.
Рекомендованная розничная цена пятиместного универсала Lada Largus составляет 1 660 000 рублей, а фургон обойдётся на 10 тысяч рублей дороже. Также доступна версия со 106-сильным двигателем, цена которой начинается от 1 735 000 рублей.
Фото: Wikimedia Commons/ Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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