Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ртуть
ртуть
© https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Tavoromann by Tavo Romann is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:24

Токсичные металлы, скрытые в повседневной жизни: как свинец, ртуть и мышьяк отравляли человечество

Свинец продолжает угрожать здоровью из-за накопления в организме — исследователь

Свинец (Pb) использовался человечеством на протяжении тысячелетий. Его применяли не только в строительстве и производстве, но и в косметике, например, в виде свинцовых белил для подводки глаз. Об этом пишет Лента.ру.

Древние египтяне использовали этот металл для лечения глазных заболеваний, а в Древнем Риме свинцовый сахар добавляли в вино, улучшая его вкус. В Средние века свинец продолжал находить применение в косметике и пищевых продуктах.

Однако свинец — крайне токсичен. Он способен накапливаться в организме, причиняя вред почкам, костям и нервной системе. Даже в 20-м веке его добавляли в бензин, что привело к отравлениям среди рабочих.

"Свинец может накапливаться в организме и вызывать серьёзные заболевания, отравляя людей на протяжении многих лет", — отмечает исследователь.

Сегодня использование свинца ограничено. В большинстве стран запрещено добавлять его в косметику, а его основные применения ограничены аккумуляторами и защитой от радиации.

Ртуть: опасная косметика и медицина

Ртуть (Hg) с древности использовалась в косметических средствах, таких как помада и румяна. В Древнем Египте и Греции применяли киноварь для украшения статуй и косметических целей. В Европе ртуть использовалась также в медицине — от лечения проказы до борьбы с малярией. Однако она вызывает опаснейшие отравления, поражая нервную систему, почки и вызывая язвы желудка.

С течением времени ртуть была признана опасной, и её использование ограничено. В 2013 году подписана Минаматская конвенция, направленная на сокращение распространения ртути. Несмотря на это, некоторые производители косметики продолжают нарушать нормы, превышая безопасные дозы.

Мышьяк: смертельный яд в косметике

Мышьяк в прошлом использовался для осветления кожи и лечения заболеваний. Например, аристократы Европы применяли смеси с мышьяком для отбеливания кожи. В начале XX века его также использовали в медицине для лечения сифилиса. Однако мышьяк является мощным ядом, вызывающим рвоту, диарею и поражение нервной системы. В больших дозах он может привести к смерти.

Мышьяк также использовался в качестве яда. В XVII-XVIII веках он был популярен среди убийц, а во Франции его называли "порошком для наследников". Легенда гласит, что этим ядом был отравлен и Наполеон.

Сегодня мышьяк используется в промышленности для производства аккумуляторов и полупроводников, но его применение в медицине и косметике строго ограничено.

Таллий: токсичное средство от заболеваний

Таллий был популярен в медицине первой половины XX века. Его использовали для лечения таких заболеваний, как дизентерия, туберкулез и стригущий лишай. Однако из-за своей токсичности использование таллия в медицине со временем прекратилось. Больные жаловались на сильные побочные эффекты, такие как боли и тошнота.

Сегодня таллий почти не используется в медицине. Однако его радиоактивные изотопы применяются для диагностики в сцинтиграфии, а также в производстве полупроводников и пестицидов.

Радий: опасная "панацея"

Открытый Марией и Пьером Кюри радий (Ra) сначала был использован для лечения раковых заболеваний, однако с течением времени он стал популярной "панацеей" от множества болезней. Его использовали в косметике, зубной пасте, а также добавляли в воду и ванны.

Но радий является опасным радиоактивным элементом, который разрушает костную ткань и вызывает рак. Известно, что среди рабочих, наносящих радиоактивную краску на циферблаты часов в США, было много жертв, которые заболели раком и другими болезнями, вызванными радиацией.

Сегодня радий практически не используется, и его применение ограничено строгими международными нормами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регистрацию детей вне роддома хотят привязать к медсправкам — депутат Буцкая вчера в 14:06
Роды без врачей — риск для жизни и бюджета: регистрацию детей предлагают ужесточить

Власти обсуждают ужесточение правил регистрации детей, рождённых вне роддомов, указывая на риски для здоровья и проблемы с выплатами.

Читать полностью » Врач Татьяна Гудожникова связала тягу к морепродуктам с дефицитом йода — Life.ru вчера в 13:58
Полюбила креветки и морскую капусту — и вскрылась причина: щитовидка тут ни при чём… почти

Пищевые предпочтения могут быть связаны с дефицитом важных витаминов и минералов в организме. Узнайте, какие продукты помогут определить недостающие вещества и как сбалансировать своё питание.

Читать полностью » 17 лекарств вызывают тяжёлые поражения печени и госпитализации — клиника Майо вчера в 13:53
Принимают годами — а печень не выдерживает: привычные лекарства оказались опаснее, чем думали

Международное исследование выявило препараты из повседневной практики, приём которых может привести к тяжёлым поражениям печени и экстренной госпитализации.

Читать полностью » Никитина заявила, что холод и ветер нарушают защитный барьер кожи — Вечерняя Москва вчера в 11:17
Катание и прогулки превращаются в сушилку для лица: мороз ломает барьер, а воздух в квартире добивает

Мороз и отопление сушат кожу быстрее, чем кажется. Косметолог объяснила, какие компоненты спасают зимой и почему важно восстановление барьера.

Читать полностью » Малинникова выделила беременных и детей как группы риска гонконгского гриппа — РИА Новости вчера в 10:04
Хронические болезни лёгких превращают грипп в угрозу: гонконгский штамм опаснее для этой группы

Врач объяснила, кто особенно рискует при гонконгском гриппе: хронические болезни лёгких, иммунодефицит и временное ослабление организма.

Читать полностью » Розмарин усиливает кровообращение кожи головы — трихологи вчера в 9:23
Волосы стали выглядеть гуще — добавила в уход два простых растения

Натуральный отвар с розмарином и имбирём используют для поддержки роста волос и ухода за кожей головы. Как приготовить средство и применять его правильно.

Читать полностью » Васильева связала содержание тревоги и бреда с контекстом эпохи — ДП вчера в 3:45
Кризис будто собирает людей в кулак — а потом накрывает второй волной: как работает эффект отложенного стресса

Как меняются психические расстройства вместе с эпохами: от тревог 2000 года до цифровых отшельников и гиперконтроля сегодня — взгляд психиатра.

Читать полностью » Розмарин усилил кровообращение кожи головы и рост волос — Correio Braziliense вчера в 1:30
Волосы редеют — а на кухне лежит спасение: это растение будит корни и останавливает обвал

Розмарин всё чаще называют натуральным помощником для роста и укрепления волос. Почему это растение ценят в уходе за кожей головы и как его используют дома.

Читать полностью »

Новости
Общество
В Сочельник не рекомендуют заниматься тяжёлой работой и шитьём — РПЦ
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6.2 произошло у западного побережья Японии — JMA
Мир
Великобритания запретила рекламу фастфуда с 5:30 до 21:00 — Минздрав
Красота и здоровье
Ферменты нарушают коммуникацию бактерий в зубном налете — NPJ
Туризм
Мэр Мерсина планирует привлечь миллион туристов из России к 2026 году — Турпром
Наука
Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ
СФО
В Томской области выявили 21 случай гонконгского гриппа — Роспотребнадзор
Наука
Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet