Токсичные металлы, скрытые в повседневной жизни: как свинец, ртуть и мышьяк отравляли человечество

Свинец (Pb) использовался человечеством на протяжении тысячелетий. Его применяли не только в строительстве и производстве, но и в косметике, например, в виде свинцовых белил для подводки глаз. Об этом пишет Лента.ру.

Древние египтяне использовали этот металл для лечения глазных заболеваний, а в Древнем Риме свинцовый сахар добавляли в вино, улучшая его вкус. В Средние века свинец продолжал находить применение в косметике и пищевых продуктах.

Однако свинец — крайне токсичен. Он способен накапливаться в организме, причиняя вред почкам, костям и нервной системе. Даже в 20-м веке его добавляли в бензин, что привело к отравлениям среди рабочих.

"Свинец может накапливаться в организме и вызывать серьёзные заболевания, отравляя людей на протяжении многих лет", — отмечает исследователь.

Сегодня использование свинца ограничено. В большинстве стран запрещено добавлять его в косметику, а его основные применения ограничены аккумуляторами и защитой от радиации.

Ртуть: опасная косметика и медицина

Ртуть (Hg) с древности использовалась в косметических средствах, таких как помада и румяна. В Древнем Египте и Греции применяли киноварь для украшения статуй и косметических целей. В Европе ртуть использовалась также в медицине — от лечения проказы до борьбы с малярией. Однако она вызывает опаснейшие отравления, поражая нервную систему, почки и вызывая язвы желудка.

С течением времени ртуть была признана опасной, и её использование ограничено. В 2013 году подписана Минаматская конвенция, направленная на сокращение распространения ртути. Несмотря на это, некоторые производители косметики продолжают нарушать нормы, превышая безопасные дозы.

Мышьяк: смертельный яд в косметике

Мышьяк в прошлом использовался для осветления кожи и лечения заболеваний. Например, аристократы Европы применяли смеси с мышьяком для отбеливания кожи. В начале XX века его также использовали в медицине для лечения сифилиса. Однако мышьяк является мощным ядом, вызывающим рвоту, диарею и поражение нервной системы. В больших дозах он может привести к смерти.

Мышьяк также использовался в качестве яда. В XVII-XVIII веках он был популярен среди убийц, а во Франции его называли "порошком для наследников". Легенда гласит, что этим ядом был отравлен и Наполеон.

Сегодня мышьяк используется в промышленности для производства аккумуляторов и полупроводников, но его применение в медицине и косметике строго ограничено.

Таллий: токсичное средство от заболеваний

Таллий был популярен в медицине первой половины XX века. Его использовали для лечения таких заболеваний, как дизентерия, туберкулез и стригущий лишай. Однако из-за своей токсичности использование таллия в медицине со временем прекратилось. Больные жаловались на сильные побочные эффекты, такие как боли и тошнота.

Сегодня таллий почти не используется в медицине. Однако его радиоактивные изотопы применяются для диагностики в сцинтиграфии, а также в производстве полупроводников и пестицидов.

Радий: опасная "панацея"

Открытый Марией и Пьером Кюри радий (Ra) сначала был использован для лечения раковых заболеваний, однако с течением времени он стал популярной "панацеей" от множества болезней. Его использовали в косметике, зубной пасте, а также добавляли в воду и ванны.

Но радий является опасным радиоактивным элементом, который разрушает костную ткань и вызывает рак. Известно, что среди рабочих, наносящих радиоактивную краску на циферблаты часов в США, было много жертв, которые заболели раком и другими болезнями, вызванными радиацией.

Сегодня радий практически не используется, и его применение ограничено строгими международными нормами.