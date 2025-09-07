Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 23:18

Унитаз сияет, а воздух отравляет: вот откуда появляется запах на самом деле

Сантехники: запах канализации в туалете чаще связан с протечками унитаза и пересыханием гидрозатвора

Неприятный запах в туалете способен испортить впечатление даже от самого ухоженного дома. Причём он может появиться и в идеально чистом санузле, где унитаз сияет после уборки. Дело чаще всего вовсе не в гигиене, а в проблемах с оборудованием, канализацией или вентиляцией. Разберёмся, почему в уборной появляется канализационная вонь и какие меры помогут вернуть свежий воздух.

Основные источники запаха

Сантехника и её подключение

Часто виновником становится унитаз или гофра, соединяющая его с трубой. Даже небольшая щель или незаметная протечка приводит к стойкому запаху. Проверить стоит стыки и соединения — именно там чаще всего проявляются повреждения. Если часть системы скрыта в полу или зашита в стену, на проблему укажут мокрые пятна или отсыревшая отделка. Точно диагностировать ситуацию смогут только специалисты.

Гидрозатвор и его пересыхание

В каждой сливной трубе есть изогнутая часть, где образуется водяная пробка. Она перекрывает путь канализационным газам. Если жидкость испарилась из-за жары или долгого отсутствия жильцов, то неприятный запах сразу проникает в помещение. Иногда гидрозатвор "срывает" из-за неисправной фановой трубы, и тогда газы беспрепятственно попадают в квартиру.

Определить проблему легко: запах появляется не постоянно, а периодически, и исчезает после смыва воды, когда пробка восстанавливается.

Засоры

Нередко виноват засор сифона или самой трубы. Если в унитаз отправляли остатки еды, влажные салфетки или другие предметы, рано или поздно они перекроют слив. Симптом очевиден — вода перестаёт уходить или уходит заметно медленнее. В частных домах к этому могут привести и ошибки при монтаже: неправильно подобранные трубы, недостаточный уклон или отсутствие уплотнителей.

Общий стояк

В многоквартирных домах встречается другая проблема — засорение общего стояка. В него попадают жир, волосы, пакеты и другой мусор. В итоге образуется пробка, которая перекрывает трубу. Тогда неприятный запах сопровождается бульканьем и плохим сливом воды во всех точках квартиры: в раковине, душе, ванной. Иногда можно заметить, как жидкость возвращается в нижние сливы.

Вентиляция

Если канализационный запах задерживается, причина может быть вовсе не в трубах, а в плохом воздухообмене. Засорённая шахта или поломанный обратный клапан не дают воздуху выходить. Проверить тягу можно листком бумаги: если он не прилипает к решётке, значит, вентиляция не работает.

Совмещённый санузел: дополнительные причины

В квартирах с ванной и туалетом в одном помещении источником вони может быть вовсе не унитаз. Чаще всего это стоки раковины или душа, куда попадают волосы, остатки мыла, грязь и песок. Всё это гниёт и издаёт запах. Также неприятный "аромат" может исходить от стиральной машины, если её барабан закрыт и внутри развилась плесень.

Как устранить запах

  • Если проблема в неисправном оборудовании, повреждённые детали нужно заменить или переподключить.
  • Пересыхание гидрозатвора решается просто: на время отъезда унитаз можно затянуть плёнкой или добавить немного масла в воду, чтобы оно замедлило испарение.
  • Засор в сифоне убирают вантузом или химическими средствами, строго следуя инструкции.
  • При проблеме с общим стояком поможет только работа сантехников с тросом.
  • В случае с вентиляцией необходимо прочистить шахту и установить решётку с обратным клапаном.

Профилактика неприятного запаха

  1. Установку сантехники доверяйте только специалистам.

  2. Регулярно используйте средства для чистки труб.

  3. Не выбрасывайте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги.

  4. На стоки поставьте сетки для задержки мусора.

  5. Не выливайте в раковину жир и масло.

  6. Чаще очищайте вентиляционную решётку.

  7. После стирки оставляйте дверцу машины открытой.

Если же обычные меры не помогают, можно дополнительно установить обратный клапан на сток и смонтировать принудительную вентиляцию.

