Можно ли заразиться от унитаза? Врач объяснил, что для этого нужно

Многие опасаются садиться на унитаз в общественных туалетах, считая, что это грозит половыми инфекциями. Микробиолог Джилл Робертс в беседе с Terra объяснила, насколько велик риск на самом деле.

Риск минимален

"Да, можно заразиться через сиденье унитаза, но риск ничтожно мал", — подчеркнула Робертс.

Большинство возбудителей половых инфекций не способно долго существовать вне организма человека. Поэтому вероятность заражения от контакта с поверхностью крайне мала.

Почему ИППП почти не передаются таким способом

Инфекции, передающиеся половым путём, обычно распространяются через:

прямой генитальный контакт,

обмен биологическими жидкостями.

Чтобы подхватить инфекцию от унитаза, необходимо фактически перенести свежие биологические жидкости другого человека прямо на половые органы — например, через руки или туалетную бумагу. Вероятность этого сценария крайне низкая.

Вывод

Сиденья общественных туалетов не являются серьёзным источником половых инфекций. Основные пути передачи — интимные контакты, а не поверхности. Тем не менее правила гигиены никто не отменял: мытьё рук остаётся лучшей профилактикой.