TikTok на унитазе может стоить здоровья: неожиданные данные исследований
Многие привычки, которые мы считаем безобидными, со временем могут обернуться неприятными проблемами со здоровьем. Так, всё больше врачей обращают внимание на то, что использование смартфонов в туалете напрямую связано с повышенным риском развития геморроя. Исследования показали: те, кто скроллит ленту в соцсетях, задерживаются дольше обычного, а продолжительное сидение оказывает лишнее давление на вены прямой кишки.
Телефон и туалет: скрытая опасность
Сегодня почти у каждого человека есть привычка брать смартфон даже в самые интимные места. По данным опросов, две трети взрослых признаются, что не расстаются с телефоном, заходя в туалет. И если раньше люди брали с собой газету или журнал, то теперь бесконечная лента TikTok затягивает настолько, что время там может увеличиться в разы.
Главная проблема в том, что длительное пребывание в сидячем положении на унитазе создаёт дополнительное давление на сосуды. Со временем это приводит к расширению вен и образованию болезненных узлов.
Результаты исследования
Учёные из США обследовали 125 человек, проходивших колоноскопию в рамках скрининга на рак кишечника. Пациентов также попросили заполнить анкеты о питании, физической активности и привычках, связанных с посещением туалета. Особое внимание уделялось вопросу: берут ли они смартфон с собой и сколько времени проводят на унитазе.
Результаты оказались показательными. У людей, которые использовали телефон в туалете, вероятность образования геморроя была выше почти на 50% по сравнению с теми, кто обходился без гаджетов. Причём более трети "скроллеров" сидели на унитазе дольше пяти минут, тогда как среди тех, кто не пользовался телефоном, такой показатель был всего 7%.
Что говорят врачи
Триша Пасрича, гастроэнтеролог из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне, объясняет: "Оставьте свой смартфон на улице, потому что, когда вы входите, у вас есть только одна работа, и вы должны сосредоточиться на ней"
По словам специалиста, если за пять минут "чуда" не произошло, нужно просто выйти и попробовать позже, а не сидеть без дела. Долгое бездействие — это та самая ловушка, которая незаметно разрушает здоровье.
TikTok против газеты
Отдельно исследователи подчеркнули: чтение газет или книг в туалете раньше не приводило к таким последствиям. Бумажные издания не рассчитаны на то, чтобы человек "залипал" в них часами. Совсем другое дело — современные приложения, построенные на бесконечной ленте. Их главная цель — удерживать внимание, и именно поэтому люди теряют счёт времени.
По словам врачей, именно социальные сети и короткие видеоролики стали главным фактором, который продлевает пребывание в туалете. А вместе с этим растёт и нагрузка на анальные ткани.
Почему это проблема не только взрослых
Особую тревогу у специалистов вызывает молодое поколение. В ходе дополнительного исследования, проведённого среди студентов, выяснилось, что почти все они берут смартфон в туалет. Это значит, что у подростков и молодых людей риск появления геморроя может возникнуть значительно раньше, чем у их родителей.
Ситуация опасна ещё и потому, что болезнь постепенно молодеет. Если раньше её связывали в основном с возрастными изменениями и сидячим образом жизни, то теперь к риску добавляется новая привычка — смартфон в руках.
Масштабы проблемы
По статистике, геморрой встречается у четверти взрослого населения. Большинство случаев проходит самостоятельно или требует минимального лечения, но иногда дело доходит до хирургического вмешательства. Только в Великобритании ежегодно выполняют более 20 тысяч операций по удалению геморроидальных узлов.
Врачи отмечают: хотя болезнь не всегда опасна для жизни, она существенно снижает качество повседневного существования. Зуд, боль и дискомфорт мешают вести привычный образ жизни.
Как снизить риски
Специалисты дают простые рекомендации:
- Не брать смартфон в туалет вовсе.
- Если отказаться сложно — ограничить использование, например, двумя короткими видео.
- Не задерживаться на унитазе дольше пяти минут.
- Вести активный образ жизни и включать в рацион больше клетчатки.
"Если волшебство не произошло в течение пяти минут, вы должны встать и уйти. Сделай передышку и возвращайся", — пояснила гастроэнтеролог Триша Пасрича.
Такой подход помогает не только сохранить здоровье, но и экономит время.
Современные гаджеты стали неотъемлемой частью жизни, но иногда привычки, связанные с ними, играют против нас. Скроллинг в туалете кажется мелочью, но именно из таких "мелочей" складываются серьёзные медицинские проблемы. Простое правило — не задерживаться — может стать надёжной профилактикой, которая избавит от болезненных и неприятных последствий.
