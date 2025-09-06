Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:42

TikTok на унитазе может стоить здоровья: неожиданные данные исследований

Смартфон в туалете увеличивает риск геморроя на 50% — исследование США

Многие привычки, которые мы считаем безобидными, со временем могут обернуться неприятными проблемами со здоровьем. Так, всё больше врачей обращают внимание на то, что использование смартфонов в туалете напрямую связано с повышенным риском развития геморроя. Исследования показали: те, кто скроллит ленту в соцсетях, задерживаются дольше обычного, а продолжительное сидение оказывает лишнее давление на вены прямой кишки.

Телефон и туалет: скрытая опасность

Сегодня почти у каждого человека есть привычка брать смартфон даже в самые интимные места. По данным опросов, две трети взрослых признаются, что не расстаются с телефоном, заходя в туалет. И если раньше люди брали с собой газету или журнал, то теперь бесконечная лента TikTok затягивает настолько, что время там может увеличиться в разы.

Главная проблема в том, что длительное пребывание в сидячем положении на унитазе создаёт дополнительное давление на сосуды. Со временем это приводит к расширению вен и образованию болезненных узлов.

Результаты исследования

Учёные из США обследовали 125 человек, проходивших колоноскопию в рамках скрининга на рак кишечника. Пациентов также попросили заполнить анкеты о питании, физической активности и привычках, связанных с посещением туалета. Особое внимание уделялось вопросу: берут ли они смартфон с собой и сколько времени проводят на унитазе.

Результаты оказались показательными. У людей, которые использовали телефон в туалете, вероятность образования геморроя была выше почти на 50% по сравнению с теми, кто обходился без гаджетов. Причём более трети "скроллеров" сидели на унитазе дольше пяти минут, тогда как среди тех, кто не пользовался телефоном, такой показатель был всего 7%.

Что говорят врачи

Триша Пасрича, гастроэнтеролог из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне, объясняет: "Оставьте свой смартфон на улице, потому что, когда вы входите, у вас есть только одна работа, и вы должны сосредоточиться на ней"

По словам специалиста, если за пять минут "чуда" не произошло, нужно просто выйти и попробовать позже, а не сидеть без дела. Долгое бездействие — это та самая ловушка, которая незаметно разрушает здоровье.

TikTok против газеты

Отдельно исследователи подчеркнули: чтение газет или книг в туалете раньше не приводило к таким последствиям. Бумажные издания не рассчитаны на то, чтобы человек "залипал" в них часами. Совсем другое дело — современные приложения, построенные на бесконечной ленте. Их главная цель — удерживать внимание, и именно поэтому люди теряют счёт времени.

По словам врачей, именно социальные сети и короткие видеоролики стали главным фактором, который продлевает пребывание в туалете. А вместе с этим растёт и нагрузка на анальные ткани.

Почему это проблема не только взрослых

Особую тревогу у специалистов вызывает молодое поколение. В ходе дополнительного исследования, проведённого среди студентов, выяснилось, что почти все они берут смартфон в туалет. Это значит, что у подростков и молодых людей риск появления геморроя может возникнуть значительно раньше, чем у их родителей.

Ситуация опасна ещё и потому, что болезнь постепенно молодеет. Если раньше её связывали в основном с возрастными изменениями и сидячим образом жизни, то теперь к риску добавляется новая привычка — смартфон в руках.

Масштабы проблемы

По статистике, геморрой встречается у четверти взрослого населения. Большинство случаев проходит самостоятельно или требует минимального лечения, но иногда дело доходит до хирургического вмешательства. Только в Великобритании ежегодно выполняют более 20 тысяч операций по удалению геморроидальных узлов.

Врачи отмечают: хотя болезнь не всегда опасна для жизни, она существенно снижает качество повседневного существования. Зуд, боль и дискомфорт мешают вести привычный образ жизни.

Как снизить риски

Специалисты дают простые рекомендации:

  1. Не брать смартфон в туалет вовсе.
  2. Если отказаться сложно — ограничить использование, например, двумя короткими видео.
  3. Не задерживаться на унитазе дольше пяти минут.
  4. Вести активный образ жизни и включать в рацион больше клетчатки.

"Если волшебство не произошло в течение пяти минут, вы должны встать и уйти. Сделай передышку и возвращайся", — пояснила гастроэнтеролог Триша Пасрича.

Такой подход помогает не только сохранить здоровье, но и экономит время.

Современные гаджеты стали неотъемлемой частью жизни, но иногда привычки, связанные с ними, играют против нас. Скроллинг в туалете кажется мелочью, но именно из таких "мелочей" складываются серьёзные медицинские проблемы. Простое правило — не задерживаться — может стать надёжной профилактикой, которая избавит от болезненных и неприятных последствий.

