Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:51

Что произойдёт, если положить туалетную бумагу рядом с овощами — результат удивит даже скептиков

Туалетная бумага в холодильнике помогает дольше сохранять свежесть продуктов

Может показаться странным, но рулон туалетной бумаги в холодильнике способен продлить свежесть продуктов. Его задача — не заменить правильное хранение, а впитывать лишнюю влагу, которая скапливается на полках и в ящиках. Благодаря этому овощи, фрукты и хлеб дольше остаются свежими.

Основные преимущества

1. Борьба с влагой

Избыточная влажность ускоряет порчу продуктов. Несколько сложенных листов бумаги на дне ящика впитают конденсат и предотвратят образование плесени.

2. Устранение неприятных запахов

Туалетная бумага может работать как временный фильтр для запахов. Если дополнительно капнуть на неё немного пищевой соды, эффект нейтрализации усилится.

3. Защита продуктов от слипания

Если положить тонкий слой бумаги между ломтиками хлеба, сыра или колбасы, они меньше намокают и не прилипают друг к другу.

Как правильно использовать

  • В ящиках для овощей и фруктов — положите несколько листов на дно, чтобы они впитывали влагу.

  • На полках с колбасой и сыром — проложите между слоями.

  • Регулярно меняйте — раз в 2–3 дня, особенно если бумага стала влажной.

Этот простой трюк поможет сохранить продукты свежими дольше, уменьшит неприятные запахи и сделает хранение более гигиеничным.

