Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Туалетная бумага
Туалетная бумага
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:25

Туалетная бумага больше не та: капля масла — и у вас домашний SPA каждый день

Лайфхак для ванной: рулон туалетной бумаги превращается в освежитель воздуха

Мы привыкли использовать аэрозоли, гели или электрические ароматизаторы, чтобы поддерживать свежесть в ванной. Но есть способ гораздо проще — он не требует батареек, не занимает места и стоит буквально копейки. Всё, что нужно, — рулон туалетной бумаги и несколько капель эфирного масла.

Этот лайфхак моментально превращает привычный предмет в скрытый ароматизатор, который работает каждый раз, когда вы пользуетесь туалетной бумагой.

Как работает трюк с туалетной бумагой

Всё просто: эфирное масло капают внутрь картонной втулки рулона. Картон хорошо впитывает аромат и постепенно его отдаёт. Каждый раз, когда кто-то тянет бумагу, выделяется лёгкий ароматный шлейф.

Сравнение способов ароматизации

Метод Сколько держится Экологичность Стоимость Интенсивность запаха
Аэрозольный освежитель 15-30 мин Низкая Средняя Высокая, но кратковременная
Электрический ароматизатор 1-2 недели Средняя Высокая Постоянная, может быть навязчивой
Гель-освежитель 2-3 недели Средняя Средняя Средняя
Эфирное масло на рулоне 5-7 дней Высокая Низкая Лёгкая, ненавязчивая

Пошаговая инструкция

  1. Выберите эфирное масло по вкусу: лаванда, лимон, эвкалипт или мята — самые популярные варианты.

  2. Капните внутрь втулки 4-5 капель масла.

  3. Верните рулон на держатель.

  4. Наслаждайтесь лёгким ароматом каждый раз, когда используется бумага.

Как выбрать масло для ванной

  • Лаванда - создаёт атмосферу уюта и спокойствия.

  • Эвкалипт - свежесть и эффект "домашнего СПА".

  • Мята - бодрящий и охлаждающий аромат.

  • Лимон - чистота и лёгкость, хорошо нейтрализует запахи.

Можно даже смешивать масла: например, лаванда с эвкалиптом даёт интересный баланс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком много масла → запах становится навязчивым → альтернатива: 3-5 капель достаточно.

  • Капать на бумагу → масло может испортить листы → альтернатива: капать только на втулку.

  • Использовать дешёвые синтетические ароматизаторы → сильный химический запах → альтернатива: натуральные эфирные масла.

А что если…

  • …аромат быстро выветривается? Добавьте пару капель раз в несколько дней.

  • …хотите подготовить сразу несколько рулонов? Обработайте их и храните в герметичном пакете.

  • …чувствительность к запахам высокая? Используйте гипоаллергенные масла или меньшее количество капель.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Простота и доступность Нужно обновлять аромат
Натуральный состав Эфирные масла не всем подходят
Нет затрат на устройства и картриджи Запах слабее, чем у спрея
Ненавязчивый аромат Для больших помещений малоэффективно

FAQ

Как часто нужно добавлять масло?
Обычно раз в неделю, но зависит от интенсивности запаха.

Можно ли использовать смесь масел?
Да, комбинации могут создавать интересные ароматы.

Оставляет ли масло следы?
Если капать внутрь втулки, никаких следов на бумаге не будет.

Мифы и правда

  • Миф: эфирные масла опасны для бумаги.
    Правда: при правильном использовании они не проникают на слои бумаги.

  • Миф: запах слишком слабый, чтобы его почувствовать.
    Правда: аромат ощущается каждый раз при использовании рулона.

  • Миф: лучше использовать только специальные ароматизаторы.
    Правда: эфирные масла работают не хуже и стоят дешевле.

Интересные факты

  1. Эфирные масла использовали для ароматизации помещений ещё в Древнем Египте.

  2. Лаванда считается одним из самых популярных масел в мире — её запах ассоциируется с чистотой.

  3. Цитрусовые масла не только освежают, но и обладают лёгким антисептическим эффектом.

Исторический контекст

  • В прошлом ванных комнат в современном виде не существовало, и для маскировки запахов жгли благовония или травы.

  • В XX веке появились первые аэрозольные освежители, но они были токсичны.

  • Сегодня всё больше людей возвращаются к экологичным решениям — натуральным маслам и простым лайфхакам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рекомендуют регулярную чистку утюга для продления срока его службы сегодня в 9:55

Этот простой уход за утюгом избавит от поломок и пятен на одежде

Утюг прослужит дольше и будет гладить идеально, если соблюдать простые правила ухода и избегать распространённых ошибок в эксплуатации.

Читать полностью » Пользователи отмечают преимущества умных чайников с регулировкой температуры и таймером сегодня в 8:53

Умный чайник или обычный: за что мы платим больше

Умные чайники предлагают новые функции: регулировку температуры, таймеры и управление со смартфона. Но оправдывают ли они переплату?

Читать полностью » Регулярная очистка электрического чайника предотвращает образование накипи и продлевает срок службы сегодня в 7:51

Ваш электрический чайник может работать в два раза дольше, если знать эти секреты

Регулярная очистка и правильное использование электрического чайника помогают избежать поломок и продлить срок его службы на годы.

Читать полностью » Новые функции микроволновых печей помогают ускорить готовку и улучшить качество блюд сегодня в 4:49

Микроволновка уже не та: функции, о которых вы даже не подозревали

Современные микроволновки получили новые функции, которые делают готовку удобнее и помогают разнообразить повседневное меню.

Читать полностью » Правильный уход за микроволновой печью помогает продлить срок её службы на годы сегодня в 5:47

Микроволновка может работать десятилетиями, если помнить о нескольких простых правилах

Простые правила ухода помогут микроволновой печи работать дольше, сохраняя её мощность и защищая от поломок.

Читать полностью » Мыло в шкафу: простой метод сохранения шерстяных и меховых изделий сегодня в 4:03

Как кусок мыла спасает одежду от моли лучше покупных средств

Обычное хозяйственное или дегтярное мыло поможет защитить одежду от моли. Главное — раскладывать бруски по карманам и шкафам и обновлять их каждые 3–4 месяца.

Читать полностью » Защита мебели и авто: бытовые лайфхаки с пузырчатой пленкой сегодня в 3:18

Пузырчатая плёнка: неожиданные способы применения дома и в машине

Пузырчатая пленка может служить не только защитой при перевозке, но и утеплителем для окон, средством против наледи на авто, а также материалом для творчества и хранения вещей.

Читать полностью » Простые правила безопасности: как сделать окна безопасными для детей сегодня в 2:13

Пять простых мер, которые спасают жизнь ребёнку возле окна

МЧС напомнило родителям о необходимости устанавливать оконные блокираторы и убирать мебель от подоконников. Это снижает риск падений детей, число которых ежегодно превышает тысячу.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Сабрина Карпентер станет ведущей и музыкальным гостем Saturday Night Live 18 октября на NBC
Спорт и фитнес

15-минутная тренировка с лавкой для ног, пресса и рук — комплекс Ии Зориной
Наука

Учёные обнаружили радужную шерсть у 10 групп млекопитающих, включая грызунов и землероек
Еда

Яблочный уксус дома готовится 9–24 месяца и используется для салатов и настоек
Питомцы

Ветеринары объяснили, как выбрать переноску для кошки или собаки
Наука

Научное исследование доказало, что любители пива становятся заметнее для комаров из-за запаха
Садоводство

Трещины на коре плодовых деревьев опасны инфекциями и морозобоинами — предупреждают агрономы
Авто и мото

Эксперт Трушкова назвала восемь ключевых датчиков под капотом автомобиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet