© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 23:46

Тонкая плёнка против вони: зачем хозяева льют масло в унитаз

Эксперты объяснили, что масло в унитазе задерживает запахи, но мешает работе септика

Хозяева дач и квартир нередко сталкиваются с проблемой неприятных запахов из канализации. Одни пытаются решить её с помощью химии, другие используют народные методы. Один из самых спорных способов — наливать масло в унитаз. На первый взгляд это кажется странным, но у этой практики есть свои причины и даже реальные плюсы. Однако не всё так однозначно: у метода хватает минусов и ограничений.

Зачем льют масло в унитаз

Масло в сантехнику попадает не случайно. Обычно это делают ради трёх целей:
• убрать запах, создавая плёнку на поверхности воды;
• сократить количество смывов там, где не хватает воды;
• защитить резиновые уплотнения от пересыхания.

Тонкий слой масла перекрывает доступ воздуха, а значит, запахи не проникают в помещение. На дачах или в местах, где приходится экономить воду, это помогает реже пользоваться сливом. А в сантехнической практике капли технического или силиконового масла иногда используют для продления срока службы прокладок.

Когда это действительно помогает

Есть ситуации, когда метод работает и даже полезен. Например, если унитаз или раковина долго не используются. Вода в гидрозатворе постепенно испаряется, и тогда в помещение проникает канализационный запах. Пара ложек масла на поверхности задерживает испарение.
То же самое актуально для дач, которые закрывают на зиму: масло помогает сохранить герметичность и защитить уплотнения. В удалённых местах с ограниченным доступом к воде плёнка тоже задерживает запах до следующего смыва.

Подводные камни и опасности

Несмотря на плюсы, у метода хватает минусов. Прежде всего, растительное масло в трубах постепенно застывает, образуя жирные пробки. Это ведёт к засорам и дорогому ремонту. Кроме того, масло плохо влияет на септики и биопрепараты: оно мешает работе бактерий и снижает эффективность переработки отходов. Экологичность тоже под вопросом — жир в сточных водах сложно очистить.

Именно поэтому специалисты не советуют использовать этот способ в городских квартирах с централизованной канализацией. Там риск засоров и последствий для системы слишком велик.

Чем заменить масло

К счастью, есть более безопасные альтернативы. В магазинах продаются специальные жидкости для гидрозатворов и антизапаховые пробки. Можно просто раз в пару недель смывать воду и подливать её в унитаз или раковину, чтобы обновить слой. Если цель — сохранить уплотнители, то лучше использовать силиконовую смазку: она не даёт прокладкам пересыхать и не вредит трубам.

Если всё-таки решили использовать

Иногда без масла не обойтись, например, при консервации дачи. В этом случае нужно соблюдать несколько правил:

  1. Брать только минеральное или силиконовое масло. Растительное допускается лишь в крайнем случае, и только рафинированное.

  2. Дозировка должна быть небольшой: 2–3 ложки в унитаз, 1 ложка — в сифон.

  3. Перед использованием унитаз смывают, чтобы вода была чистой.

  4. Масло наливают тонкой струйкой, не смывая.

  5. При возвращении достаточно сделать пару смывов, чтобы убрать плёнку.

  6. Повторять процедуру чаще одного раза в год не стоит.

Главное — помнить, что этот способ предназначен исключительно для временной консервации. Для регулярного применения он небезопасен и может навредить системе канализации.

