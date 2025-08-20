Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Туалетная бумага
Туалетная бумага
© flickr.com by marya is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:44

Гораздо опаснее, чем сиденье: где в туалете прячутся настоящие микробы

Микробиологи: риск заразиться через сиденье общественного туалета почти нулевой

Общественные туалеты вызывают у многих неприятные ассоциации, и нередко люди задумываются: можно ли заразиться чем-то опасным, просто присев на унитаз? Микробиологи отмечают: вероятность этого крайне мала. Но существуют нюансы, которые стоит учитывать.

Что точно не передается через сиденье

Профессор микробиологии Университета Южной Флориды Джилл Робертс подчеркивает: теоретически заразиться через унитаз можно, но риск почти нулевой. Большинство инфекций, включая гонорею и хламидиоз, не выживают вне организма, а особенно — на холодной твердой поверхности.

По ее словам, чтобы получить венерическую инфекцию через сиденье, нужно невероятное совпадение: свежие биологические жидкости должны попасть на кожу и сразу же перенестись на гениталии. Аналогично, маловероятно заразиться гепатитом или ВИЧ, поскольку кровь на сиденье заметна и человек скорее всего просто не сядет.

Что касается инфекций мочевыводящих путей, то здесь ситуация аналогична: они не передаются через чужое сиденье. Гораздо выше риск заработать ИМП из-за неправильной гигиены после собственного посещения туалета.

Исключения: ВПЧ и герпес

Определенные вирусы способны дольше сохраняться в окружающей среде. Так, вирус папилломы человека (ВПЧ) может выживать на поверхностях до недели благодаря устойчивой белковой оболочке. Но для заражения необходимы повреждения кожи.

Похожая ситуация с вирусом простого герпеса: теоретически он может остаться на сиденье, однако реальный риск передачи минимален. Клинический директор медицинской компании Treated. com Дэниел Аткинсон отмечает, что опасность повышается лишь у людей с ослабленным иммунитетом или повреждениями кожи.

Стоит ли закрывать сиденье бумагой или сидеть "на весу"?

Многие предпочитают накрывать сиденье туалетной бумагой, а некоторые садятся "на корточки".

Однако слой бумаги вряд ли защитит от микробов — она пористая и пропускает частицы. Более того, специалисты предупреждают: привычка "парить" над унитазом может навредить. По словам клинического эксперта по здоровью таза Стефани Бобингер, напряжение мышц при этом мешает полному опорожнению мочевого пузыря, что может спровоцировать ИМП.

Где кроется реальная опасность

Опасность чаще связана не с сиденьем, а с руками. Робертс отмечает: основные риски возникают, когда человек касается загрязненных поверхностей и потом — своего лица или рта. На сиденье и других элементах туалета могут оставаться кишечная палочка, сальмонелла, норовирус. Последний способен выживать на поверхностях до двух месяцев, и для заражения достаточно всего 10-100 вирусных частиц.

Исследования показали, что вероятность подхватить норовирус при контакте с поверхностями в туалете выше, чем заразиться Covid-19. При этом, как отмечает Робертс, туалеты обычно убирают чаще, чем многие думают, а в университетских исследованиях на клавиатурах компьютеров находили больше микробов, чем в туалетных кабинках.

Профессор Чарльз Герба из Университета Аризоны добавляет: домашние туалеты зачастую грязнее общественных, так как их убирают реже — примерно раз в неделю. Идеальный график уборки, по его данным, — каждые три дня.

"Чихание унитаза" и микробный пол

При смыве в воздух поднимается до 60% частиц из чаши — явление, известное как "туалетное чихание". Эти капли оседают на все поверхности в кабинке, включая дверные ручки и пол. Особенно устойчивыми оказываются споры Clostridium difficile, опасного патогена в медучреждениях.

Самая "грязная" поверхность в туалете, по словам Гербы, — это вовсе не сиденье, а пол.

Как защититься

Инженер по гигиене воды Элизабет Пэдди из Университета Лафборо рекомендует минимизировать контакты с поверхностями и по возможности пользоваться бесконтактными смывами и дозаторами.

Закрывать крышку унитаза при смыве — не панацея, так как вирусные частицы все равно уходят в стороны. Более эффективны специальные щитки между чашей и сиденьем, которые применяются в больницах.

Герба советует смывать и сразу покидать кабинку, а в идеале — подождать 10 минут, прежде чем войти после другого человека.

Отдельная проблема — телефоны. Робертс предупреждает: брать гаджет в туалет опасно, так как он становится переносчиком микробов даже после мытья рук.

И главное — всегда тщательно мыть руки не менее 20 секунд, а еще лучше использовать антисептик. Герба отмечает, что на практике большинство людей делают это всего 11 секунд, и лишь один из пяти соблюдает правила.

Опасность общественных туалетов не стоит преувеличивать. Болезни от сидений унитаза практически не передаются. Реальный риск — грязные руки, микробы на поверхностях и "туалетное чихание". Поэтому главные правила защиты просты: мойте руки, не берите с собой телефон и не бойтесь лишнего — вероятность заразиться гораздо ниже, чем кажется.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белок и его недостаток: 7 тревожных сигналов о вашем здоровье сегодня в 17:01

Как белок управляет вашим настроением: 7 вещей, о которых вы не подозревали

Недостаток белка может проявляться в неожиданных симптомах. Узнайте о 7 признаках, которые сигнализируют о нехватке этого важного элемента в вашем рационе.

Читать полностью » 5 минут в день для защиты мозга: метод доктора Мур против болезни Альцгеймера сегодня в 16:50

Умственная растяжка против деменции: что делать утром, чтобы мозг не подводил вечером

Всего 5 минут в день умственных упражнений — таких как головоломки, изучение новых слов или обсуждение незнакомых тем — могут снизить риск деменции. Эксперты NHS и Alderberry Care объясняют, как создать «когнитивный резерв» для защиты мозга.

Читать полностью » Чтобы снизить холестерин, врачи рекомендуют тренироваться не менее 4 раз в неделю сегодня в 16:22

Таблетки не справляются? Эта активность снижает холестерин лучше лекарств

Физическая активность помогает снизить плохой холестерин и повысить хороший. Узнай, какие упражнения работают лучше всего для сердца.

Читать полностью » Первый утренний кофе повышает дофамин на 80% — новые исследования сегодня в 16:48

Не просто бодрость: секрет, почему кофе делает вас счастливее по утрам

Исследование выявило: первая утренняя чашка кофе повышает уровень дофамина, улучшая настроение на 2,5 часа. Учёные объяснили связь кофеина с эмоциями и предостерегли от зависимости. Подробности — в материале.

Читать полностью » Домашний дезодорант из соды, крахмала и эфирного масла готовится за 10 минут сегодня в 15:14

Баночка свежести без химии: натуральный дезодорант, который приятно готовить

Три простых ингредиента — и готов дезодорант без химии. Рассказываем, как сделать его дома, сохранить свежесть и избежать раздражения кожи.

Читать полностью » Врач Акулов: при диабете арбуз можно есть только в малых порциях и с контролем сахара сегодня в 14:37

Арбуз полезен, но не всем: сколько можно есть без вреда

Эндокринолог объяснил, сколько арбуза можно есть без вреда. Здоровым людям допустимо до 500 граммов в день, а при ожирении или сахарном диабете — лучше ограничиться 300–400 граммами и контролировать уровень глюкозы.

Читать полностью » Растительная диета: диетолог раскрыла роль в лечении болезни почек сегодня в 14:14

Удивительное открытие диетологов: растительная диета против болезни почек – почему это работает на самом деле

Диетолог Нурия Дианова рассказала о роли растительной диеты в профилактике и лечении хронической болезни почек (ХБП). Сокращение животных белков и упор на растительную пищу снижают риск и замедляют прогрессирование ХБП.

Читать полностью » Врач Эльвира Фесенко: избыток соли ухудшает кровоснабжение мозга и повышает риск деменции сегодня в 13:33

Соль крадёт память: как привычка пересаливать влияет на мозг

Диетолог напомнила, что избыток соли в рационе ухудшает кровоснабжение мозга и повышает риск сосудистой деменции. Почему это происходит и как сократить ежедневное потребление соли — советы для тех, кто заботится о здоровье.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Интерес к готической одежде в России вырос на 158% после премьеры "Уэнсдэй"
Культура и шоу-бизнес

McDonald’s и BTS запустят коллекцию Happy Meal с 3 сентября
Наука и технологии

Ученые обнаружили новые данные о межзвёздных туннелях в космосе
Питомцы

Ветеринары: укусы клещей у собак могут вызвать пироплазмоз и поражение органов
Наука и технологии

Палеонтологи обнаружили в Теннесси останки древнего оленя возрастом 5 миллионов лет
Садоводство

Садоводам рассказали, как превратить ботву картофеля в полезный ресурс
Авто и мото

Автомобилисты рискуют потерять ключи из-за стирки: рекомендации специалистов
Дом

Смесь соли и соды с эфирным маслом очищает и дезинфицирует унитаз
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru