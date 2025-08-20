Гораздо опаснее, чем сиденье: где в туалете прячутся настоящие микробы

Общественные туалеты вызывают у многих неприятные ассоциации, и нередко люди задумываются: можно ли заразиться чем-то опасным, просто присев на унитаз? Микробиологи отмечают: вероятность этого крайне мала. Но существуют нюансы, которые стоит учитывать.

Что точно не передается через сиденье

Профессор микробиологии Университета Южной Флориды Джилл Робертс подчеркивает: теоретически заразиться через унитаз можно, но риск почти нулевой. Большинство инфекций, включая гонорею и хламидиоз, не выживают вне организма, а особенно — на холодной твердой поверхности.

По ее словам, чтобы получить венерическую инфекцию через сиденье, нужно невероятное совпадение: свежие биологические жидкости должны попасть на кожу и сразу же перенестись на гениталии. Аналогично, маловероятно заразиться гепатитом или ВИЧ, поскольку кровь на сиденье заметна и человек скорее всего просто не сядет.

Что касается инфекций мочевыводящих путей, то здесь ситуация аналогична: они не передаются через чужое сиденье. Гораздо выше риск заработать ИМП из-за неправильной гигиены после собственного посещения туалета.

Исключения: ВПЧ и герпес

Определенные вирусы способны дольше сохраняться в окружающей среде. Так, вирус папилломы человека (ВПЧ) может выживать на поверхностях до недели благодаря устойчивой белковой оболочке. Но для заражения необходимы повреждения кожи.

Похожая ситуация с вирусом простого герпеса: теоретически он может остаться на сиденье, однако реальный риск передачи минимален. Клинический директор медицинской компании Treated. com Дэниел Аткинсон отмечает, что опасность повышается лишь у людей с ослабленным иммунитетом или повреждениями кожи.

Стоит ли закрывать сиденье бумагой или сидеть "на весу"?

Многие предпочитают накрывать сиденье туалетной бумагой, а некоторые садятся "на корточки".

Однако слой бумаги вряд ли защитит от микробов — она пористая и пропускает частицы. Более того, специалисты предупреждают: привычка "парить" над унитазом может навредить. По словам клинического эксперта по здоровью таза Стефани Бобингер, напряжение мышц при этом мешает полному опорожнению мочевого пузыря, что может спровоцировать ИМП.

Где кроется реальная опасность

Опасность чаще связана не с сиденьем, а с руками. Робертс отмечает: основные риски возникают, когда человек касается загрязненных поверхностей и потом — своего лица или рта. На сиденье и других элементах туалета могут оставаться кишечная палочка, сальмонелла, норовирус. Последний способен выживать на поверхностях до двух месяцев, и для заражения достаточно всего 10-100 вирусных частиц.

Исследования показали, что вероятность подхватить норовирус при контакте с поверхностями в туалете выше, чем заразиться Covid-19. При этом, как отмечает Робертс, туалеты обычно убирают чаще, чем многие думают, а в университетских исследованиях на клавиатурах компьютеров находили больше микробов, чем в туалетных кабинках.

Профессор Чарльз Герба из Университета Аризоны добавляет: домашние туалеты зачастую грязнее общественных, так как их убирают реже — примерно раз в неделю. Идеальный график уборки, по его данным, — каждые три дня.

"Чихание унитаза" и микробный пол

При смыве в воздух поднимается до 60% частиц из чаши — явление, известное как "туалетное чихание". Эти капли оседают на все поверхности в кабинке, включая дверные ручки и пол. Особенно устойчивыми оказываются споры Clostridium difficile, опасного патогена в медучреждениях.

Самая "грязная" поверхность в туалете, по словам Гербы, — это вовсе не сиденье, а пол.

Как защититься

Инженер по гигиене воды Элизабет Пэдди из Университета Лафборо рекомендует минимизировать контакты с поверхностями и по возможности пользоваться бесконтактными смывами и дозаторами.

Закрывать крышку унитаза при смыве — не панацея, так как вирусные частицы все равно уходят в стороны. Более эффективны специальные щитки между чашей и сиденьем, которые применяются в больницах.

Герба советует смывать и сразу покидать кабинку, а в идеале — подождать 10 минут, прежде чем войти после другого человека.

Отдельная проблема — телефоны. Робертс предупреждает: брать гаджет в туалет опасно, так как он становится переносчиком микробов даже после мытья рук.

И главное — всегда тщательно мыть руки не менее 20 секунд, а еще лучше использовать антисептик. Герба отмечает, что на практике большинство людей делают это всего 11 секунд, и лишь один из пяти соблюдает правила.

Опасность общественных туалетов не стоит преувеличивать. Болезни от сидений унитаза практически не передаются. Реальный риск — грязные руки, микробы на поверхностях и "туалетное чихание". Поэтому главные правила защиты просты: мойте руки, не берите с собой телефон и не бойтесь лишнего — вероятность заразиться гораздо ниже, чем кажется.