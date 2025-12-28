Евросоюз закрутил вентиль: как санкции против РФ лишили Италию миллионов

Запрет на экспорт сантехники в Россию, включенный в санкционный пакет Евросоюза, может обернуться ощутимыми потерями для итальянских производителей: речь идет о десятках миллионов евро ежегодно. Об этом сообщает РИА Новости: президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани заявил, что ограничения на поставку санитарных изделий грозят итальянскому сектору убытками около €140 млн, а с учетом других товарных категорий общий эффект санкций может достигнуть €250 млн упущенной выгоды.

Какие потери прогнозируют итальянскому сектору

По словам Трани, наиболее заметный удар приходится на производителей санитарных изделий. Он отметил, что запрет на экспорт такой продукции в Россию приведет к ежегодным потерям, которые оцениваются примерно в 140 млн евро. Для ряда предприятий, специализирующихся на экспортных поставках, это означает сокращение одного из значимых рынков сбыта.

"По последним оценкам, запрет на санитарные изделия приведет к ежегодным потерям около 140 млн евро для итальянского сектора", — отметил он.

Трани подчеркнул, что ущерб будет ощутимым для многих компаний-производителей, поскольку санкции затрагивают не отдельные позиции, а целую категорию товаров. При этом речь идет именно о ежегодном эффекте, а не о разовой просадке.

Совокупный эффект может быть выше

Винченцо Трани добавил, что если учитывать и другие категории товаров, попавшие под ограничения, суммарный эффект может оказаться существенно больше. По его оценке, совокупно соответствующие санкции способны привести к упущенной выгоде на уровне около 250 млн евро. Такая цифра показывает, что последствия запретов не ограничиваются "сантехнической" темой и отражают более широкий перечень экспортных поставок.

При этом оценки приводятся как предварительные и основанные на расчетах торговой палаты. Они показывают, что запрет на поставки в Россию для части итальянского бизнеса означает потерю доходов, на которые ранее опирались производственные и экспортные цепочки.

Что именно запретил Евросоюз

Как уточняет РИА Новости, Евросоюз включил ограничения на экспорт сантехнической продукции в 19-й пакет санкций. Он вступил в силу 23 октября. В перечень запрещенных к поставке товаров вошли "биде, раковины, унитазы и прочие сантехнические приспособления". Запрет затронул санитарные изделия как категорию, которая ранее продолжала оставаться частью европейского экспорта.

Эта мера стала поводом для публичных комментариев в России. Позднее президент России Владимир Путин пошутил на этот счет, заявив, что подобные санкции "дорого обойдутся" европейцам, а унитазы могут понадобиться самой Европе, если она продолжит нынешнюю политику в отношении РФ. Таким образом, санкционная тема получила и экономическое измерение, и политико-риторический оттенок.