Унитаз сияет или мстит: маленькая ошибка в уборке превращает сантехнику в рассадник микробов

Поддерживать сантехнику в идеальном состоянии куда проще, если действовать систематически. Главное правило — не запускать грязь. Стоит отложить уборку на потом, и известковый налёт или ржавчина превращаются в настоящую проблему. А ведь всего 3-5 минут в день достаточно, чтобы унитаз всегда сиял чистотой.

Простые истины о чистоте сантехники

Многие считают, что для идеальной белизны достаточно залить в унитаз хлорку. Но у этого метода есть минусы: агрессивная химия не всегда убирает налёт, а при частом применении вредит здоровью и провоцирует аллергию. Поэтому специалисты советуют использовать хлорсодержащие составы не чаще раза в неделю, а в остальное время опираться на щадящие и доступные средства.

Сравнение методов очистки