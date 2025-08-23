Ржавчина и мочевой камень разрушают сантехнику: как спасти унитаз вовремя

Чистый унитаз — это не только вопрос эстетики, но и здоровья. На стенках со временем появляются известковый налёт, мочевой камень и ржавчина. Они портят вид, вызывают неприятный запах и даже могут привести к поломке сантехники.

Почему образуется налёт

Жёсткая вода — главная причина минеральных отложений (кальций и магний).

Мочевой камень — соединение солей мочевой кислоты и минералов. Чаще всего возникает под ободком.

Ржавчина — результат использования старых металлических труб, характерно для многоквартирных домов.

"В налёте и камне активно размножаются бактерии и грибки. Они не только вредят здоровью, но и мешают нормальному смыву. Регулярная уборка хотя бы раз в неделю — залог чистоты и долговечности сантехники", — напоминают эксперты.

Чем чистить унитаз

Химические средства

Кислотные составы (щавелевая, молочная, сульфаминовая кислоты) удаляют самые стойкие загрязнения. Соляная кислота эффективна, но опасна: может повредить глазурь и хромированные детали, поэтому её редко используют. Щёлочные средства (с гипохлоритом натрия) подходят для дезинфекции и устранения запаха, но не справляются с налётом и ржавчиной.



Совет: выбирайте флаконы с изогнутым горлышком ("утёнком"), чтобы достать труднодоступные места под ободком.

Подручные средства

Уксус (9%) — подогреть до 40-50 °C, залить в унитаз на 1-2 часа, затем пройтись щёткой. Сода + уксус — смесь даёт реакцию, эффективно разъедает налёт. Минус — специфический запах. Лимонная кислота — 2-3 пакетика на ночь для профилактики или лёгких загрязнений.



Эти методы безопасны и экологичны, но при сильных отложениях требуют повторений.

Как правильно почистить унитаз

Наденьте перчатки и маску. Спустите воду. Нанесите средство на загрязнения (особенно под ободком). Оставьте на 5-10 минут или дольше (по инструкции). Протрите ёршиком. Смойте водой. При необходимости повторите.

Как предотвратить появление налёта

Установите фильтры или смягчители воды. Смывайте унитаз сразу после использования. Раз в неделю проводите полноценную чистку. Не забывайте про ободок и сливное отверстие. Используйте гигиенические блоки или таблетки для бачка — они чистят, дезинфицируют и предотвращают налёт.

Итог

Своевременный уход и профилактика позволяют избежать неприятного налёта и ржавчины. Регулярная уборка, подходящие средства и немного дисциплины — и унитаз будет сиять долгое время.