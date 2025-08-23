Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:58

Ржавчина и мочевой камень разрушают сантехнику: как спасти унитаз вовремя

Чем почистить унитаз от налёта и мочевого камня — советы специалистов

Чистый унитаз — это не только вопрос эстетики, но и здоровья. На стенках со временем появляются известковый налёт, мочевой камень и ржавчина. Они портят вид, вызывают неприятный запах и даже могут привести к поломке сантехники.

Почему образуется налёт

  • Жёсткая вода — главная причина минеральных отложений (кальций и магний).
  • Мочевой камень — соединение солей мочевой кислоты и минералов. Чаще всего возникает под ободком.
  • Ржавчина — результат использования старых металлических труб, характерно для многоквартирных домов.

"В налёте и камне активно размножаются бактерии и грибки. Они не только вредят здоровью, но и мешают нормальному смыву. Регулярная уборка хотя бы раз в неделю — залог чистоты и долговечности сантехники", — напоминают эксперты.

Чем чистить унитаз

Химические средства

    • Кислотные составы (щавелевая, молочная, сульфаминовая кислоты) удаляют самые стойкие загрязнения.
    • Соляная кислота эффективна, но опасна: может повредить глазурь и хромированные детали, поэтому её редко используют.
    • Щёлочные средства (с гипохлоритом натрия) подходят для дезинфекции и устранения запаха, но не справляются с налётом и ржавчиной.

Совет: выбирайте флаконы с изогнутым горлышком ("утёнком"), чтобы достать труднодоступные места под ободком.

Подручные средства

    • Уксус (9%) — подогреть до 40-50 °C, залить в унитаз на 1-2 часа, затем пройтись щёткой.
    • Сода + уксус — смесь даёт реакцию, эффективно разъедает налёт. Минус — специфический запах.
    • Лимонная кислота — 2-3 пакетика на ночь для профилактики или лёгких загрязнений.

Эти методы безопасны и экологичны, но при сильных отложениях требуют повторений.

Как правильно почистить унитаз

  1. Наденьте перчатки и маску.
  2. Спустите воду.
  3. Нанесите средство на загрязнения (особенно под ободком).
  4. Оставьте на 5-10 минут или дольше (по инструкции).
  5. Протрите ёршиком.
  6. Смойте водой.
  7. При необходимости повторите.

Как предотвратить появление налёта

  1. Установите фильтры или смягчители воды.
  2. Смывайте унитаз сразу после использования.
  3. Раз в неделю проводите полноценную чистку.
  4. Не забывайте про ободок и сливное отверстие.
  5. Используйте гигиенические блоки или таблетки для бачка — они чистят, дезинфицируют и предотвращают налёт.

Итог

Своевременный уход и профилактика позволяют избежать неприятного налёта и ржавчины. Регулярная уборка, подходящие средства и немного дисциплины — и унитаз будет сиять долгое время.

