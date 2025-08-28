Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Унитаз
Унитаз
© commons.wikimedia.org by Jeuwre is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:11

Грязь и запахи прячутся в унитазе: дешевый лайфхак вычищает всё до блеска

Лайфхак с уксусом и втулкой от туалетной бумаги для чистки унитаза набирает популярность

На первый взгляд идея использовать уксус и втулку от туалетной бумаги для чистки унитаза может показаться странной. Однако этот лайфхак набирает популярность и вызывает споры — кто-то восхищается его простотой, а кто-то сомневается в эффективности.

Как работает необычный способ

Суть метода проста: внутрь пустого картонного рулона заливают столовый уксус и опускают его в унитаз. Ночь он стоит там, а уксус в это время выполняет свою работу — растворяет налёт, дезинфицирует и уничтожает неприятные запахи.

Уксус известен своими антисептическими свойствами и способностью бороться с отложениями. При этом он остаётся куда более экологичным и безопасным для здоровья, чем агрессивные химические чистящие средства.

История из жизни

Жительница Лос-Анджелеса Сара одна из первых попробовала этот способ. Сначала она не верила в его эффективность, но решила протестировать.

"Честно, я думала, что это не сработает. Но спустя несколько раз удивилась, насколько чистым и свежим стал унитаз", — сказала Сара.

Теперь она использует этот метод примерно дважды в месяц. По её словам, он помогает не только поддерживать чистоту, но и экономить деньги на бытовой химии, а главное — делает дом более безопасным для детей.

Плюсы и минусы метода

Любая нестандартная идея находит как сторонников, так и критиков. У лайфхака с уксусом есть очевидные преимущества:

  • доступность — уксус стоит копейки, втулка есть в каждом доме;
  • простота применения;
  • снижение воздействия агрессивной химии на кожу, дыхание и окружающую среду.

Однако и недостатки заметны:

  1. результат не всегда сравним с эффектом отбеливателя;

  2. уксусу нужно время — быстрый результат не получится;

  3. при сильных известковых отложениях метод может оказаться бесполезным.

Почему способ набирает популярность

Рост интереса к уксусу и другим натуральным средствам связан с более глобальной тенденцией: люди всё чаще задумываются о безопасности бытовой химии, её влиянии на здоровье и экологию. Снижение количества пластиковой упаковки, отказ от токсичных веществ и стремление к простым решениям становятся частью осознанного образа жизни.

Многие уже убедились, что чистоту можно поддерживать без агрессивных средств. Это не только экономия, но и шаг к более здоровому дому, где меньше ненужной химии и запахов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как кулинарные ароматы впитываются в мебель и ткани сегодня в 14:49

Тайна кухни: как ароматы прячутся в диванах и шторах

Ароматы готовки быстро распространяются по дому и остаются в текстиле и мебели. Узнайте, почему это происходит и как справиться с запахами кухни.

Читать полностью » LifehackGuru представил рабочий метод избавления от мух на даче сегодня в 14:41

Соседи вешают пакеты с водой у дверей — и мухи исчезают: выглядит странно, но работает

Узнайте, как простой пакет с водой и медными монетами отпугивает мух. Этот доступный, безопасный и стильный метод работает на даче и в кафе.

Читать полностью » Почему запах питомцев остаётся в квартире надолго сегодня в 13:51

Тайна запаха питомцев: почему он въедается в дом

Запах питомцев остаётся в доме даже после уборки. Разбираем, почему шерсть, мебель и воздух так легко впитывают аромат животных и как с этим бороться.

Читать полностью » Ольфакторный паспорт жилья: что пахнет в квартире от мебели до питомцев сегодня в 12:46

Запах, который выдаёт ваш дом с порога: ольфакторный паспорт жилья

У каждого дома есть свой уникальный запах. Он складывается из мебели, еды, влажности и даже техники. Разбираем, как формируется «нюховой паспорт» квартиры.

Читать полностью » Неграмотный ремонт: что может повредить вашему организму сегодня в 11:43

Эти ошибки при ремонте превращают квартиру в опасное место

Ремонт может не только обновить квартиру, но и навредить здоровью. Узнайте, какие ошибки допускают чаще всего и как их избежать.

Читать полностью » Современные материалы для ремонта: что опасно для здоровья сегодня в 10:42

Секрет стройматериалов: как современный ремонт может превратиться в токсичную ловушку

Современные стройматериалы не всегда безопасны: клей, краски и ДСП выделяют токсичные вещества. Разбираем, какие материалы считаются наиболее вредными.

Читать полностью » Когда безопасно заселяться в квартиру после ремонта сегодня в 9:38

Токсичная ловушка: чем грозит жизнь среди строительной пыли и запахов

Жить в квартире во время или сразу после ремонта опасно: пыль и химические пары могут навредить здоровью. Разбираем, почему нужно подождать с заселением.

Читать полностью » Демонтаж старых материалов: правила защиты и уборки сегодня в 8:36

Демонтаж не дается даром: ошибка при ремонте, которая может стоить здоровья

Демонтаж старых покрытий в квартире — первый шаг ремонта. Но вместе с пылью и краской в воздух попадают опасные вещества. Узнайте, как защититься.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Аналитика "Авито Авто": GAC показал рекордное падение цен на новые авто в России
Наука и технологии

Ученые выяснили, как ночные ящерицы выжили в условиях глобальной катастрофы 66 миллионов лет назад
Туризм

Бархатный сезон под угрозой: почему курорты Кубани теряют туристов
Еда

Веганам рекомендуют пить матчу не раньше чем через 2 часа после еды
Питомцы

Кинолог Седикова рассказала о типичных ошибках хозяев при дрессировке собак
Мир

Трамп выразил скептицизм относительно подходов Зеленского и Европы к урегулированию конфликта
Спорт и фитнес

Эксперт объяснила, как утренние ритуалы ухода за собой помогают тратить энергию
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, почему без профицита калорий невозможно нарастить мышцы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru