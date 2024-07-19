Министр иностранных дел Того Робер Дюссе в интервью РИА Новости подчеркнул важность партнерства с Россией для его страны.
По словам дипломата, такое взаимодействие имеет ключевое значение для Того, способствуя расширению международных связей и обеспечивая доступ к ценным техническим знаниям.
Дюссе выразил твердое намерение Того развивать совместные проекты, которые могут существенно ускорить экономическое и социальное развитие республики.
Министр отметил, что страны рассматривают возможности сотрудничества в различных сферах. В энергетическом секторе обсуждается потенциальный проект в области солнечной энергетики. Также ведутся переговоры о совместных программах в сельском хозяйстве, инфраструктуре и транспорте.
Дюссе упомянул о переговорах между Группой ГАЗ и министерством транспорта Того по установлению партнерских отношений.
Кроме того, он сообщил о проекте соглашения о сотрудничестве между Росавиацией и Национальным агентством гражданской авиации Того (ANAC), который в настоящее время находится на стадии обсуждения.
Особо министр отметил увеличение Россией количества стипендий для молодых специалистов из Того, что способствует укреплению образовательных и культурных связей между странами.
Фото: commons.wikimedia.org/Grete Howard (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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