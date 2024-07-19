Министр иностранных дел Того Робер Дюссе в интервью РИА Новости подчеркнул важность партнерства с Россией для его страны.

По словам дипломата, такое взаимодействие имеет ключевое значение для Того, способствуя расширению международных связей и обеспечивая доступ к ценным техническим знаниям.

Дюссе выразил твердое намерение Того развивать совместные проекты, которые могут существенно ускорить экономическое и социальное развитие республики.

Министр отметил, что страны рассматривают возможности сотрудничества в различных сферах. В энергетическом секторе обсуждается потенциальный проект в области солнечной энергетики. Также ведутся переговоры о совместных программах в сельском хозяйстве, инфраструктуре и транспорте.

Дюссе упомянул о переговорах между Группой ГАЗ и министерством транспорта Того по установлению партнерских отношений.

Кроме того, он сообщил о проекте соглашения о сотрудничестве между Росавиацией и Национальным агентством гражданской авиации Того (ANAC), который в настоящее время находится на стадии обсуждения.

Особо министр отметил увеличение Россией количества стипендий для молодых специалистов из Того, что способствует укреплению образовательных и культурных связей между странами.

Фото: commons.wikimedia.org/Grete Howard (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)