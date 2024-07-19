Глава МИД Того Робер Дюссе в интервью РИА Новости высоко оценил вклад России в борьбу с терроризмом и поддержание мира на африканском континенте.

Министр отметил возросшее участие России в усилиях по обеспечению безопасности в регионе. Он подчеркнул важность российской помощи в виде поставок военной техники, обучения и обмена разведданными, которая оказывается нескольким странам Африки.

Дюссе признал ключевую роль самих африканских государств в борьбе с терроризмом, но одновременно выразил признательность России за ее вклад в рамках международной поддержки.

При этом он подчеркнул необходимость согласования любой внешней помощи с африканскими инициативами и уважения суверенитета стран континента.

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