Россия будущего на краю Саян: первая солнечная станция в краю вечной зимы

Где-то между облаками и горами Восточного Саяна есть место, о котором редко вспоминают даже те, кто знает карту России наизусть. Тофалария — почти мифическая земля на западе Иркутской области, крошечное пятно среди хребтов и рек. Об этом сообщает телеграм-канал "Вы ушли с маршрута".

До ближайшей железнодорожной станции всего 150 километров по прямой. Но это расстояние превращается в испытание: добраться можно только на вертолёте или по зимнику — замёрзшему руслу реки. Это не просто глухой район — местные называют его "страной". И не случайно Валентин Распутин однажды сказал: "Тофалария — край возле самого неба".

Между горами и небом

С трёх сторон Тофаларию обрамляют суровые склоны Восточного Саяна — горы высотой до 3500 метров. С четвёртой — каменные отроги, по сути, непроходимые. Кажется, будто эта земля живёт вне времени, в ритме, который диктует только природа.

На огромной территории всего три села — Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха. Их жители называют себя тофами — потомками древнего народа Южной Сибири. Сегодня их осталось около 700 человек. Тофалары — кочевники по духу и по привычке. Веками они охотились, ловили рыбу и пасли оленей. Эти места считаются самой южной точкой оленеводства в России, и здесь олень — не просто животное, а часть души, транспорт и источник жизни.

Вертолёт как маршрутка

Добраться сюда — уже событие. Раз в неделю прилетает вертолёт из Нижнеудинска. За сорок минут он преодолевает путь, который пешком или на снегоходе занял бы дни. Для местных это как для нас городская маршрутка: на борту — продукты, топливо, почта, иногда гости.

Зимой жители держат связь с "большой землёй" по зимнику, а летом всё зависит от погоды: стоит ей испортиться, и связь прерывается на несколько суток.

В Алыгджере работает школа-интернат. Ученики из соседних посёлков летают на экзамены в Нижнеудинск — тоже вертолётом. Электричество дают дизельные генераторы, ночью их выключают. Интернет — спутниковый, терминал оплаты — редкость, но он есть. Суровые условия, в которых живут, здесь давно стали нормой.

Тайга как работа и дом

Зима — время промысла. Мужчины уходят в тайгу на охоту: соболь, изюбрь, горностай — добыча, от которой зависит годовое благополучие семьи. Работы вне тайги почти нет, но люди не унывают. У каждого дом — крепкий, с печью и теплицей. На приусадебных участках растут картошка, капуста, зелень — вопреки суровому климату.

Природа здесь поражает первозданностью: водопады, горные реки, прозрачный воздух. Туристов почти нет, но те, кто всё же добрался, называют Тофаларию "Сибирской Швейцарией".

Сохраняя язык и солнце

Чтобы не потерять корни, в Алыгджере и Нерхе работают этнокультурные центры. Здесь шьют национальные костюмы, изучают язык, поют древние песни. Фольклорный ансамбль "Быстроногий олень" уже стал символом региона, а летом проводится праздник Аргамчи-Ыры — "арканные игры" с обрядами, песнями и танцами.

Современность тоже находит путь в эти края. Недавно в Нерхе появилась первая солнечно-дизельная электростанция. Благодаря ей свет в домах теперь не зависит только от генераторов. Новая установка позволила экономить тонны топлива и сделала жизнь местных чуть устойчивее.

Россия, которую мы забыли

Тофалария остаётся белым пятном даже на туристических картах. Но именно такие земли напоминают, насколько огромна и разнообразна Россия. Здесь не бывает спешки, нет пробок и суеты, зато есть небо, к которому действительно ближе, чем где-либо ещё.