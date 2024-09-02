Россия усилит Тихоокеанский флот в ответ на активность США и Японии

Патрушев: ТОФ будет расширен в ответ на геополитическое давление США и Японии

Ассертивные маневры Соединенных Штатов и Японии вблизи границ России не останутся без внимания, и в ответ на это страна сосредоточится на усилении своего Тихоокеанского флота.

Николай Патрушев, помощник президента России и глава Морской коллегии РФ, в своем интервью "Российской газете" подчеркнул, что провокационные шаги со стороны США и Японии вблизи российских границ требуют ответных мер. Российская стратегия в морской сфере предусматривает усиление и модернизацию Тихоокеанского флота, включая улучшение инфраструктуры базирования и обновление арсенала дальней авиации и ракетных подразделений.

В ходе обсуждения вопроса о необходимости дополнительных шагов для обеспечения национальной безопасности России в свете действий Вашингтона и Токио, Патрушев отметил, что такие маневры не останутся без внимания. Он указал на продолжение работ по оснащению вооруженных сил новейшими образцами военной техники.

Однако, несмотря на это, Россия продолжит придерживаться принципов сотрудничества с международным сообществом, основанных на равновесии интересов и взаимной выгоде, а также будет способствовать объединению глобальных усилий для сохранения мира и стабильности, добавил Патрушев.

Фото: Wikimedia Commons/https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=65819@cmsPhotoGallery , Минобороны России , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )