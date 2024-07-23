Стнаы Запада осознают, что Киев потерпел поражение в конфликте с Россией, рассказал Berliner Zeitung французский антрополог, историк Эммануэль Тодд.

"Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб", — подчеркнул он.

По мнению историка, в урегулировании боевых действий на Украине важную роль должна играть Германия, а Европе следует признать новые территории России.

Эммануэль Тодд является автором многих книг, включая ставшие основными при изучении социальных наук работы "Экономическая иллюзия" и "После империи". В книге "Окончательный провал" 1976 года историк предсказал распад СССР.

Фото: Flickr/Иван Бандура (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).