Стнаы Запада осознают, что Киев потерпел поражение в конфликте с Россией, рассказал Berliner Zeitung французский антрополог, историк Эммануэль Тодд.
"Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб", — подчеркнул он.
По мнению историка, в урегулировании боевых действий на Украине важную роль должна играть Германия, а Европе следует признать новые территории России.
Эммануэль Тодд является автором многих книг, включая ставшие основными при изучении социальных наук работы "Экономическая иллюзия" и "После империи". В книге "Окончательный провал" 1976 года историк предсказал распад СССР.
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