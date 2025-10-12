Город, где началась Сибирь: как Тобольск хранит тайны императоров и ссыльных

Тобольск — древнейший город Сибири, где на каждом шагу чувствуется дыхание истории. Здесь переплелись времена первооткрывателей, купеческих династий, императорских ссылок и духовных подвигов. Расположенный на высоком берегу Иртыша, Тобольск остаётся одним из самых живописных городов России, сохранив при этом удивительный сибирский колорит.

Город основан в 1587 году и стал первым русским поселением за Уралом. Более двух столетий Тобольск считался столицей Сибири — отсюда начиналось освоение бескрайних восточных земель. Сегодня он утратил политическое влияние, но приобрёл новое значение — культурного центра, где прошлое оживает в каждом камне.

Город трёх эпох

Современный Тобольск делится на три части: Гору (Верхний город), Подгору и Новый Тобольск. Эти районы словно символизируют три века жизни города — старинный, купеческий и индустриальный.

Верхний город

Это историческое сердце Тобольска, где возвышается знаменитый Кремль - единственный каменный кремль Сибири. Здесь сохранились древние храмы, монастыри и старинные улицы, по которым когда-то ходили казаки Ермака и сибирские купцы. На северных склонах располагаются жилые кварталы с деревянными домами, напоминающими о XVII веке.

Подгора

Когда-то это был центр ремесленной и торговой жизни. Сегодня здесь соседствуют старинные церкви в стиле сибирского барокко и жилые дома XIX века. Особенно выделяется костёл Пресвятой Троицы, построенный польскими ссыльными — редкий пример католической архитектуры в Сибири.

Новый Тобольск

Построенный в 1970-е годы, он символизирует советскую эпоху. Многоэтажки возводились для работников нефтехимического комбината. Здесь меньше истории, но именно контраст старого и нового делает город особенно интересным.

Тобольский Кремль — жемчужина Сибири

Главная достопримечательность города — Тобольский Кремль, возведённый в конце XVI века. Его белоснежные стены и башни возвышаются над Иртышом, создавая неповторимый силуэт.

Кремль неоднократно перестраивался: деревянные укрепления шесть раз уничтожались пожарами, пока в XVIII веке их не заменили каменные стены. В результате Тобольск стал обладателем единственного каменного кремля за Уралом.

В ансамбль входят:

Софийско-Успенский собор - старейший каменный храм Сибири, построенный по образцу московского Вознесенского собора;

- старейший каменный храм Сибири, построенный по образцу московского Вознесенского собора; Колокольня с обзорной площадкой, откуда открывается вид на весь город и долину Иртыша;

с обзорной площадкой, откуда открывается вид на весь город и долину Иртыша; Дворец наместника , где сегодня располагается краеведческий музей;

, где сегодня располагается краеведческий музей; Тюремный замок XIX века — когда-то место заключения ссыльных, а ныне филиал музея-заповедника.

Отдельное внимание заслуживает Рентерея (Казённая палата) - уникальное здание XVIII века, где хранили государственную казну и пушнину. Сегодня здесь можно увидеть археологические находки и этнографические коллекции.

Дух Сибири: музеи и памятники

Дом Корнилова

Экспозиция посвящена судебной системе и сибирскому законодательству XIX века. Здесь можно увидеть подлинные документы и интерьер старинной канцелярии.

Архиерейский дом

Повествует о распространении православия за Уралом. Среди экспонатов — старинные иконы, церковная утварь и документы о миссионерской деятельности.

Дом мастеров

Здесь хранятся образцы традиционных ремёсел: косторезное искусство, ткачество, резьба по дереву. Можно поучаствовать в мастер-классах и приобрести сувениры ручной работы.

Сад Ермака

Заложенный в XIX веке, этот парк стал символом города. Центральное место занимает памятник Ермаку Тимофеевичу, легендарному завоевателю Сибири. Отсюда открываются лучшие виды на Кремль. Исторический факт: в местной теплице арестанты когда-то вырастили ананасы!

За пределами города

В 20 километрах от Тобольска находится Абалакский Свято-Знаменский монастырь, основанный в XVII веке. Рядом — туристический комплекс "Абалак", стилизованный под деревянную крепость. Летом здесь проходит исторический фестиваль "Абалакское поле": рыцарские турниры, стрельба из лука, ремесленные ярмарки и костюмированные бои возвращают гостей в эпоху средневековья.

Как провести день в Тобольске

Утро — прогулка по Кремлю и собору, подъём на колокольню. День — посещение музеев и Дома мастеров. Вечер — прогулка по Саду Ермака и ужин с видом на Иртыш. Если есть второй день — поездка в Абалак и участие в историческом фестивале.

Интересные факты

Тобольский Кремль — единственный каменный кремль в Сибири.

Здесь находился в ссылке последний российский император Николай II перед отправкой в Екатеринбург.

перед отправкой в Екатеринбург. В городе снимали фильмы "Сибирский цирюльник" и "Тобол".

В XVII веке Тобольск называли "Сибирским Петербургом".

Сад Ермака — один из старейших парков за Уралом.

FAQ

Как добраться до Тобольска?

Самый удобный путь — самолётом или поездом до Тюмени, а затем автобусом (около 4 часов).

Когда лучше ехать?

Летом и в начале осени: погода комфортная, а в июле проходит фестиваль "Абалакское поле".

Что привезти из Тобольска?

Косторезные изделия из мамонтовой кости, кедровые орешки, сушёные грибы и деликатесы из муксуна.

Поездка в Тобольск — это путешествие в прошлое, где каждая улица хранит следы героических времён освоения Сибири. Здесь чувствуется дыхание истории, смешанное с ароматом тайги и старинного дерева. Город удивит не только своими архитектурными памятниками, но и душевностью, присущей сибирякам.

Тобольск — это место, где история оживает, а время будто замедляется, позволяя каждому гостю ощутить величие и спокойствие земли, с которой начиналась Сибирь.