Город, где началась Сибирь: как Тобольск хранит тайны императоров и ссыльных
Тобольск — древнейший город Сибири, где на каждом шагу чувствуется дыхание истории. Здесь переплелись времена первооткрывателей, купеческих династий, императорских ссылок и духовных подвигов. Расположенный на высоком берегу Иртыша, Тобольск остаётся одним из самых живописных городов России, сохранив при этом удивительный сибирский колорит.
Город основан в 1587 году и стал первым русским поселением за Уралом. Более двух столетий Тобольск считался столицей Сибири — отсюда начиналось освоение бескрайних восточных земель. Сегодня он утратил политическое влияние, но приобрёл новое значение — культурного центра, где прошлое оживает в каждом камне.
Город трёх эпох
Современный Тобольск делится на три части: Гору (Верхний город), Подгору и Новый Тобольск. Эти районы словно символизируют три века жизни города — старинный, купеческий и индустриальный.
Верхний город
Это историческое сердце Тобольска, где возвышается знаменитый Кремль - единственный каменный кремль Сибири. Здесь сохранились древние храмы, монастыри и старинные улицы, по которым когда-то ходили казаки Ермака и сибирские купцы. На северных склонах располагаются жилые кварталы с деревянными домами, напоминающими о XVII веке.
Подгора
Когда-то это был центр ремесленной и торговой жизни. Сегодня здесь соседствуют старинные церкви в стиле сибирского барокко и жилые дома XIX века. Особенно выделяется костёл Пресвятой Троицы, построенный польскими ссыльными — редкий пример католической архитектуры в Сибири.
Новый Тобольск
Построенный в 1970-е годы, он символизирует советскую эпоху. Многоэтажки возводились для работников нефтехимического комбината. Здесь меньше истории, но именно контраст старого и нового делает город особенно интересным.
Тобольский Кремль — жемчужина Сибири
Главная достопримечательность города — Тобольский Кремль, возведённый в конце XVI века. Его белоснежные стены и башни возвышаются над Иртышом, создавая неповторимый силуэт.
Кремль неоднократно перестраивался: деревянные укрепления шесть раз уничтожались пожарами, пока в XVIII веке их не заменили каменные стены. В результате Тобольск стал обладателем единственного каменного кремля за Уралом.
В ансамбль входят:
- Софийско-Успенский собор - старейший каменный храм Сибири, построенный по образцу московского Вознесенского собора;
- Колокольня с обзорной площадкой, откуда открывается вид на весь город и долину Иртыша;
- Дворец наместника, где сегодня располагается краеведческий музей;
- Тюремный замок XIX века — когда-то место заключения ссыльных, а ныне филиал музея-заповедника.
Отдельное внимание заслуживает Рентерея (Казённая палата) - уникальное здание XVIII века, где хранили государственную казну и пушнину. Сегодня здесь можно увидеть археологические находки и этнографические коллекции.
Дух Сибири: музеи и памятники
Дом Корнилова
Экспозиция посвящена судебной системе и сибирскому законодательству XIX века. Здесь можно увидеть подлинные документы и интерьер старинной канцелярии.
Архиерейский дом
Повествует о распространении православия за Уралом. Среди экспонатов — старинные иконы, церковная утварь и документы о миссионерской деятельности.
Дом мастеров
Здесь хранятся образцы традиционных ремёсел: косторезное искусство, ткачество, резьба по дереву. Можно поучаствовать в мастер-классах и приобрести сувениры ручной работы.
Сад Ермака
Заложенный в XIX веке, этот парк стал символом города. Центральное место занимает памятник Ермаку Тимофеевичу, легендарному завоевателю Сибири. Отсюда открываются лучшие виды на Кремль. Исторический факт: в местной теплице арестанты когда-то вырастили ананасы!
За пределами города
В 20 километрах от Тобольска находится Абалакский Свято-Знаменский монастырь, основанный в XVII веке. Рядом — туристический комплекс "Абалак", стилизованный под деревянную крепость. Летом здесь проходит исторический фестиваль "Абалакское поле": рыцарские турниры, стрельба из лука, ремесленные ярмарки и костюмированные бои возвращают гостей в эпоху средневековья.
Как провести день в Тобольске
- Утро — прогулка по Кремлю и собору, подъём на колокольню.
- День — посещение музеев и Дома мастеров.
- Вечер — прогулка по Саду Ермака и ужин с видом на Иртыш.
- Если есть второй день — поездка в Абалак и участие в историческом фестивале.
Интересные факты
- Тобольский Кремль — единственный каменный кремль в Сибири.
- Здесь находился в ссылке последний российский император Николай II перед отправкой в Екатеринбург.
- В городе снимали фильмы "Сибирский цирюльник" и "Тобол".
- В XVII веке Тобольск называли "Сибирским Петербургом".
- Сад Ермака — один из старейших парков за Уралом.
FAQ
Как добраться до Тобольска?
Самый удобный путь — самолётом или поездом до Тюмени, а затем автобусом (около 4 часов).
Когда лучше ехать?
Летом и в начале осени: погода комфортная, а в июле проходит фестиваль "Абалакское поле".
Что привезти из Тобольска?
Косторезные изделия из мамонтовой кости, кедровые орешки, сушёные грибы и деликатесы из муксуна.
Поездка в Тобольск — это путешествие в прошлое, где каждая улица хранит следы героических времён освоения Сибири. Здесь чувствуется дыхание истории, смешанное с ароматом тайги и старинного дерева. Город удивит не только своими архитектурными памятниками, но и душевностью, присущей сибирякам.
Тобольск — это место, где история оживает, а время будто замедляется, позволяя каждому гостю ощутить величие и спокойствие земли, с которой начиналась Сибирь.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru