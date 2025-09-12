Угроза в зубном камне: табак жевали в Чили 6000 лет назад — предупреждение для нашего поколения

Задумывались ли вы когда-нибудь, как давно человек начал употреблять табак? Новое исследование из Чили раскрывает неожиданные подробности, которые меняют представление о древних привычках наших предков.

Доказательства табака возрастом более 6000 лет

Учёные из Университета Консепсьона под руководством Педро Андраде изучили зубной камень 12 древних жителей прибрежной зоны Антофагасты на севере Чили. С помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрией они искали следы алкалоидов табака — никотина, норникотина, анабазина и котинина.

Результат удивил: у семи человек был обнаружен котинин — метаболит никотина, подтверждающий употребление табака. Самый древний образец датируется примерно 6200 годами назад. Интересно, что котинин нашли как у мужчин, так и у женщин.

В этой местности археологи не нашли курительных трубок или других приспособлений для курения, хотя климат здесь очень сухой и сохраняет органические материалы хорошо. Это даёт повод предположить, что древние жители жевали листья табака, используя его как стимулятор или лекарственное средство.

Табак в Америке: от Юты до Мезоамерики

Табак употребляли в разных регионах Америки уже очень давно. Самые ранние потенциальные следы табака найдены в штате Юта — там обнаружили обугленные табачные семена возрастом около 12,3 тысячи лет. Однако прямых доказательств употребления табака из того времени пока нет.

В Мезоамерике, например, в Коцумальхуапе (современная Гватемала), учёные нашли никотин в сосудах возрастом более тысячи лет, что свидетельствует о хранении в них табака.

Это исследование расширяет наши знания о том, как и когда человек начал использовать табак. Вместо привычного курения, древние люди могли жевать листья, что меняет представление о культурных и медицинских практиках тех времён.