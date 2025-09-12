Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
зубы, челюсти
зубы, челюсти
© Wikimedia Commons by Prof. Israel Hershkovitz, Tel Aviv University is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:02

Угроза в зубном камне: табак жевали в Чили 6000 лет назад — предупреждение для нашего поколения

Учёные обнаружили табак в зубном камне древних жителей Чили 6000 лет назад

Задумывались ли вы когда-нибудь, как давно человек начал употреблять табак? Новое исследование из Чили раскрывает неожиданные подробности, которые меняют представление о древних привычках наших предков.

Доказательства табака возрастом более 6000 лет

Учёные из Университета Консепсьона под руководством Педро Андраде изучили зубной камень 12 древних жителей прибрежной зоны Антофагасты на севере Чили. С помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрией они искали следы алкалоидов табака — никотина, норникотина, анабазина и котинина.

Результат удивил: у семи человек был обнаружен котинин — метаболит никотина, подтверждающий употребление табака. Самый древний образец датируется примерно 6200 годами назад. Интересно, что котинин нашли как у мужчин, так и у женщин.

В этой местности археологи не нашли курительных трубок или других приспособлений для курения, хотя климат здесь очень сухой и сохраняет органические материалы хорошо. Это даёт повод предположить, что древние жители жевали листья табака, используя его как стимулятор или лекарственное средство.

Табак в Америке: от Юты до Мезоамерики

Табак употребляли в разных регионах Америки уже очень давно. Самые ранние потенциальные следы табака найдены в штате Юта — там обнаружили обугленные табачные семена возрастом около 12,3 тысячи лет. Однако прямых доказательств употребления табака из того времени пока нет.

В Мезоамерике, например, в Коцумальхуапе (современная Гватемала), учёные нашли никотин в сосудах возрастом более тысячи лет, что свидетельствует о хранении в них табака.

Это исследование расширяет наши знания о том, как и когда человек начал использовать табак. Вместо привычного курения, древние люди могли жевать листья, что меняет представление о культурных и медицинских практиках тех времён.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кислород из марсианской пыли: МКС доказала возможность жизни бактерий в экстремальных условиях сегодня в 12:49

Секрет древней цианобактерии: как выживший в космическом аду микроорганизм может изменить будущее человечества

Цианобактерия Chroococcidiopsis выдержала 1.5 года в открытом космосе на МКС, доказав способность производить кислород из марсианского грунта и выживать при -80°C — ключ к колонизации планет.

Читать полностью » Неолит без стереотитов: женщины и дети с каменными орудиями ставят под сомнение старую теорию сегодня в 11:49

Ритуалы каменного века: как 330 могил доказали ошибку столетия — правда, которая изменит учебники

Новое исследование захоронений в Звейниеки показало: каменные орудия в неолите одинаково часто встречаются у мужчин, женщин и детей, опровергая стереотип о мужчине-охотнике. Подробности открытия — в материале.

Читать полностью » Археологи обнаружили древний сосуд с загадочной надписью в водах Александрии сегодня в 10:49

Археолог нашёл артефакт, способный переписать раннее христианство — но что скрывает эта надпись

Археологи обнаружили в Александрии древнюю чашу с загадочной надписью DIA CHRSTOU. Учёные спорят: связан ли артефакт I века с именем Христа, ритуальными культами или сектой огностиков.

Читать полностью » Белый карлик и звезда-компаньон: астрономы ESO предсказали взрыв, видимый невооружённым глазом сегодня в 9:35

Каждые 12 часов в космосе происходит невероятное: как пирующий белый карлик приближает катастрофу

Астрономы раскрыли тайну системы V Стрелы: белый карлик поглощает звезду-компаньон, формируя газовое кольцо. В ближайшие годы ожидается вспышка новой, а затем — сверхновая, видимая с Земли. Открытие сделано с помощью телескопа ESO.

Читать полностью » Ученые обнаружили иридесцентный мех у 14 новых видов млекопитающих сегодня в 8:35

Тайна музейных экспонатов: как обычные грызуны сияют, словно драгоценности — сенсационное открытие

Новое исследование раскрывает, что иридесцентный мех встречается у 14 видов млекопитающих, включая грызунов и землероек. Ученые обнаружили скрытый блеск, ранее считавшийся редким, благодаря анализу музейных экспонатов.

Читать полностью » Астероид 2025 PN7 движется рядом с Землёй уже 60 лет — Pan-STARRS сегодня в 7:35

Земля обзавелась тайным соседом: десятилетиями рядом кружил "невидимый спутник"

Учёные обнаружили астероид 2025 PN7 – квазилуну Земли, 60 лет движущуюся в фазовом резонансе. Объект размером 19 м отслеживают с 2014 года, а китайская миссия Tianwen-2 уже направлена к аналогичному телу Камоалева.

Читать полностью » Ронделы эпохи неолита в Рехнице: что рассказали древние кольца о первых земледельцах Европы сегодня в 6:35

Древнее Стоунхенджа: что общего у австрийских сооружений с Чехией и Германией — секрет на кончике лопаты

В Австрии обнаружены три уникальных рондела эпохи неолита возрастом 6500 лет. Эти кольцевые сооружения, связанные с ритуалами и астрономией, раскрывают тайны первых земледельцев Европы и их культурных связей.

Читать полностью » Новые находки в Rising Star: 1500 костей меняют представления о древних ритуалах сегодня в 5:35

Обнаружено 1500 окаменелостей: как существа с мозгом младенца создали первые ритуалы

Новое исследование Ли Бергера обнаружило убедительные доказательства: Homo naledi с мозгом 550 см³ практиковали преднамеренные захоронения 240 тыс. лет назад. Находка в пещере Rising Star ставит под вопрос теории о связи интеллекта и обрядов.

Читать полностью »

Новости
Наука

Анализ костей подтвердил исчезновение серых китов в Средневековье
Красота и здоровье

Более 26 миллионов россиян имеют право на бесплатные лекарства по закону
Спорт и фитнес

Эксперт React Physical Therapy Франко Калабрезе назвал последствия неправильной осанки
Еда

Турецкий метод приготовления маринованного перца за три дня сохраняет витамины
Туризм

Time Out Europe включил Тирану в список самых дешёвых столиц Европы для ресторанов и развлечений
Дом

Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какую краску выбрать для ремонта дома
Технологии

Российские учёные РАН разработали алгоритм для улучшения качества беспроводной связи
Красота и здоровье

Специалисты: специи в сочетании с зелёным чаем помогают снизить тревожность и улучшить сон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet