Айкос в московской пробке
Айкос в московской пробке
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:43

Проветривание не спасает: куда прячется запах от нагревателей табака в машине

За последние годы устройства для нагревания табака стали почти обязательным атрибутом водителей в пробках. Они компактные, не оставляют пепла и не окутывают салон привычным сигаретным дымом. Но вместе с удобством появляется новый, куда более стойкий "гость" — специфический запах, избавиться от которого практически невозможно.

Откуда берётся запах

В отличие от сигареты, в нагревателях нет открытого огня. Табак здесь не горит, а нагревается до 300 °C, при этом нагревательный элемент разогревается до 350 °C. В результате образуется не дым, а аэрозоль из мельчайших жидких капелек — смеси воды, глицерина и никотина.

Эти крошечные частицы легко проникают в тканевые волокна, поролон сидений и коврики. Если сажа от обычной сигареты оседает на поверхности и смывается влажной уборкой, то прозрачный конденсат от "айкоса" впитывается в материалы и остаётся там надолго.

Почему "кошачья метка"

При нагреве глицерина и табака выделяются альдегиды — молекулы с кислым оттенком, включая акролеин. Именно они дают ту самую резковатую кислинку.

Кроме того, некоторые устройства производят аммиак. Он и создаёт знакомую "кошачью" ассоциацию, дополняя сладковатый запах пара едкой нотой. В итоге воздух наполняется смесью ароматов, которые человеческий нос воспринимает как "нездоровый".

Почему запах держится так долго

Главная причина — гигроскопичность веществ вроде глицерина и пропиленгликоля. Они впитывают влагу, размягчают волокна и надолго закрепляются в материале. При нагреве или повышенной влажности пленка снова "оживает", возвращая запах в салон.

Добавьте к этому размер капелек: они настолько малы, что проникают глубже частиц табачной сажи. Обычное проветривание не помогает — при включении кондиционера или печки аромат возвращается.

Что говорят пассажиры

Многие отмечают: после сигареты салон достаточно проветрить, и запах быстро улетучивается. Но после "электронки" сладковато-едкий шлейф преследует неделями. И самое любопытное — сами пользователи нагревателей этого попросту не замечают.

Можно ли избавиться?

Полностью вывести запах почти невозможно. Даже глубокая химчистка не всегда даёт гарантию, а её стоимость может доходить до 30 тысяч рублей.

Фактически нагреватели убирают из машины пепел и искры, но оставляют невидимую липкую плёнку с характерным ароматом. Она прячется в отделке и остаётся там куда дольше сигаретного дыма.

