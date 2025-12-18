Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Листья табака
Листья табака
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under publik domain
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:44

Цены полетят вверх: скрытый план государства по удорожанию табака раскрыли эксперты

Акцизы на сигареты вырастут с 2026 года — эксперт Федотов

С начала 2026 года табачная продукция в России станет дороже из-за очередной индексации акцизов, которая затронет как традиционные сигареты, так и альтернативные виды табака. Решение укладывается в уже утверждённую бюджетную логику и, по оценкам экспертов, заметно повлияет на рынок и доходы казны. Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на комментарий представителя табачной отрасли.

Индексация как запланированная мера

Акцизы на табачную продукцию будут проиндексированы с 1 января 2026 года. Об этом рассказал глава табачного консалтингового агентства Fedotov Group и заместитель председателя комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции "Опоры России" Евгений Федотов. По его словам, речь идёт не о разовом повышении, а об ожидаемой ежегодной индексации, заложенной в поправках на 2026-2028 годы.

Эксперт подчеркнул, что соответствующие изменения уже оформлены законодательно и подписаны президентом.

"Принятые поправки по акцизам на 2026-2028 годы, которые президент уже подписал, — это ожидаемая ежегодная индексация", — отметил Евгений Федотов.

Таким образом, рынок заранее получил понятные ориентиры по налоговой нагрузке.

Новые ставки на разные виды табака

Индексация затронет сразу несколько категорий продукции. По словам Федотова, по трубочному, кальянному, жевательному и аналогичным видам табака ставка акциза составит 5 183 рубля за килограмм в 2026 году и 5 390 рублей в 2027 году. Для сигар акциз будет установлен на уровне 351 рубль за штуку в 2026 году и 365 рублей в 2027-м.

Отдельный порядок применяется для сигарет и папирос.

"По сигаретам и папиросам применяется формула, но минимальный порог также повышается: не менее 4 452 рублей за тысячу штук в 2026 году и не менее 4 630 рублей за тысячу штук в 2027 году", — добавил Евгений Федотов.

Это означает, что даже при колебаниях расчётной ставки налоговая нагрузка ниже установленного минимума опускаться не сможет.

Значение для бюджета и рынка

По оценке Федотова, поступления от табачной и никотиновой индустрии в 2026–2028 годах составят около 3,4 трлн рублей. Он охарактеризовал эту сумму как существенную долю доходов российского бюджета. Таким образом, акцизная политика остаётся важным источником фискальных поступлений на среднесрочную перспективу.

Для рынка повышение акцизов традиционно означает рост издержек производителей и импортеров, что в итоге отражается на розничных ценах. При этом ежегодная индексация позволяет бизнесу закладывать изменения в долгосрочное планирование, а государству — обеспечивать прогнозируемость доходов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оплачивать ЖКУ можно будет до 15 числа с марта 2026 года — Колунов сегодня в 7:13
Квитанции позже, платежи — ещё позже: что меняется в правилах игры между жильцами и УК с 2026 года

С марта 2026 года в России изменятся сроки оплаты коммунальных услуг и получения квитанций. Закон должен снизить просрочки и нагрузку на граждан.

Читать полностью » Отсрочка пенсии на 10 лет повышает выплаты благодаря индексации ИПК и фиксированной части — Перминова сегодня в 5:34
Отложите пенсию и получите в два раза больше: как работает индексация ИПК и фиксированной части

Россияне могут увеличить пенсию более чем в два раза, отложив её оформление на десять лет, заявила Елена Перминова.

Читать полностью » Рыбальченко предложил единое пособие по беременности и родам для всех женщин — URA.RU сегодня в 5:34
Поддержка для каждой женщины: что даст пособие по беременности и родам, не зависящее от доходов семьи

Общественная палата поддержала предложение о введении единого пособия по беременности, которое будет выплачиваться всем женщинам, вставшим на учет до 12 недель.

Читать полностью » Московская область стала лидером по числу миллионеров в государственных лотереях — Минфин России сегодня в 5:34
Весна, лето и осень — сезоны лотерейных удач: когда россияне чаще всего становились миллионерами

Московская область стала лидером по числу победителей в государственных лотереях, однако миллионные выигрыши охватывают все регионы страны.

Читать полностью » Украшение рабочего места к Новому году может привести к штрафам — юрист сегодня в 4:22
Не только радость, но и штрафы: что грозит за неправильное украшение рабочего места к Новому году

Украшение рабочего места к Новому году может привести к штрафам до 15 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности, предупреждают юристы.

Читать полностью » Цены на бензин в Ямале снизились на 2,8%, дизель подорожал на 0,2% — ИАС Мониторинг Ямал сегодня в 4:22
Ямальские заправки: где бензин АИ-95 подешевел, а где цена достигает 104,5 рубля за литр

На Ямале бензин подешевел на 2,8%, но максимальная цена по-прежнему в Красноселькупском районе — 104,5 рубля за литр.

Читать полностью » Доклад правительству о доступности детских садов и ясельных групп направлен Путину — ТАСС сегодня в 3:32
Россия близка к цели: как правительство решает проблему доступности дошкольных учреждений

Правительство доложило Владимиру Путину о доступности детских садов и ясельных групп. В большинстве регионов уже достигнут стопроцентный охват.

Читать полностью » Иностранные ИП смогут нанимать мигрантов только после 3 лет работы в России — ТАСС сегодня в 3:32
Законопроект против серых схем: как Россия собирается ужесточить найм мигрантов для иностранных ИП

В Госдуму внесут законопроект, который ограничит право иностранных ИП нанимать мигрантов без подтвержденного стажа и безупречной репутации.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы с Камчатки активно покупают путёвки в Паттаю и Санью — турагентство
Красота и здоровье
Сливочное масло повышает риск атеросклероза и инфаркта — AIM
Происшествия
Сотрудницу тюрьмы Белмарш судят за роман с заключенным — Daily Star
Общество
Тарифы на ЖКХ в Татарстане вырастут дважды в 2026 году — Минниханов
Экономика
Налог с процентов по вкладам можно вернуть через вычеты — юрист Белоглазова
Садоводство
Неверный баланс углерода и азота замедлил компостирование — садоводы
Недвижимость
Цены на новостройки могут снизиться в 2026 году — экономист Надоршин
Экономика
Объем потребительских кредитов в РФ упал вдвое за год — Лагуткин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet