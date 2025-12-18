Цены полетят вверх: скрытый план государства по удорожанию табака раскрыли эксперты

С начала 2026 года табачная продукция в России станет дороже из-за очередной индексации акцизов, которая затронет как традиционные сигареты, так и альтернативные виды табака. Решение укладывается в уже утверждённую бюджетную логику и, по оценкам экспертов, заметно повлияет на рынок и доходы казны. Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на комментарий представителя табачной отрасли.

Индексация как запланированная мера

Акцизы на табачную продукцию будут проиндексированы с 1 января 2026 года. Об этом рассказал глава табачного консалтингового агентства Fedotov Group и заместитель председателя комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции "Опоры России" Евгений Федотов. По его словам, речь идёт не о разовом повышении, а об ожидаемой ежегодной индексации, заложенной в поправках на 2026-2028 годы.

Эксперт подчеркнул, что соответствующие изменения уже оформлены законодательно и подписаны президентом.

"Принятые поправки по акцизам на 2026-2028 годы, которые президент уже подписал, — это ожидаемая ежегодная индексация", — отметил Евгений Федотов.

Таким образом, рынок заранее получил понятные ориентиры по налоговой нагрузке.

Новые ставки на разные виды табака

Индексация затронет сразу несколько категорий продукции. По словам Федотова, по трубочному, кальянному, жевательному и аналогичным видам табака ставка акциза составит 5 183 рубля за килограмм в 2026 году и 5 390 рублей в 2027 году. Для сигар акциз будет установлен на уровне 351 рубль за штуку в 2026 году и 365 рублей в 2027-м.

Отдельный порядок применяется для сигарет и папирос.

"По сигаретам и папиросам применяется формула, но минимальный порог также повышается: не менее 4 452 рублей за тысячу штук в 2026 году и не менее 4 630 рублей за тысячу штук в 2027 году", — добавил Евгений Федотов.

Это означает, что даже при колебаниях расчётной ставки налоговая нагрузка ниже установленного минимума опускаться не сможет.

Значение для бюджета и рынка

По оценке Федотова, поступления от табачной и никотиновой индустрии в 2026–2028 годах составят около 3,4 трлн рублей. Он охарактеризовал эту сумму как существенную долю доходов российского бюджета. Таким образом, акцизная политика остаётся важным источником фискальных поступлений на среднесрочную перспективу.

Для рынка повышение акцизов традиционно означает рост издержек производителей и импортеров, что в итоге отражается на розничных ценах. При этом ежегодная индексация позволяет бизнесу закладывать изменения в долгосрочное планирование, а государству — обеспечивать прогнозируемость доходов.