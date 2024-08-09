Тля атакует? Узнайте, как быстро и эффективно спасти свой урожай

Тля — это один из самых опасных врагов садоводов, способный уничтожить весь урожай за считанные дни. Но не стоит паниковать! Мы расскажем, как быстро и эффективно избавиться от тли и защитить свои растения.



1. Мыльный раствор

Смешайте 1 столовую ложку жидкого мыла с 1 литром воды. Опрыскайте пораженные растения этим раствором. Мыло забивает дыхательные поры тли, что приводит к её гибели.



2. Настой чеснока

Измельчите 2-3 зубчика чеснока и залейте их 1 литром воды. Дайте настояться 24 часа, затем процедите и опрыскайте растения.



3. Привлечение естественных врагов

Насекомые, такие как божьи коровки и златоглазки, являются естественными врагами тли. Посадите цветы, которые привлекают этих полезных насекомых.

Фото: commons.wikimedia.org/David Perez(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)