Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Как уничтожить тлю и спасти урожай
  1. Главная
  2. Садоводство

Тля атакует? Узнайте, как быстро и эффективно спасти свой урожай

Как уничтожить тлю и спасти урожай

Тля — это один из самых опасных врагов садоводов, способный уничтожить весь урожай за считанные дни. Но не стоит паниковать! Мы расскажем, как быстро и эффективно избавиться от тли и защитить свои растения.

1. Мыльный раствор

Смешайте 1 столовую ложку жидкого мыла с 1 литром воды. Опрыскайте пораженные растения этим раствором. Мыло забивает дыхательные поры тли, что приводит к её гибели.

2. Настой чеснока

Измельчите 2-3 зубчика чеснока и залейте их 1 литром воды. Дайте настояться 24 часа, затем процедите и опрыскайте растения.

3. Привлечение естественных врагов

Насекомые, такие как божьи коровки и златоглазки, являются естественными врагами тли. Посадите цветы, которые привлекают этих полезных насекомых.

Фото: commons.wikimedia.org/David Perez(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Мир

Мали выгнала посла Швеции после заявлений о сокращении помощи из-за Украины

Мали выгнала посла Швеции после заявлений о сокращении помощи из-за Украины

Посол Швеции в Мали был проинформирован о необходимости покинуть страну после того, как Стокгольм объявил о сокращении помощи Бамако в ответ на разрыв дипломатических отношений африканского государства с Украиной, сообщило Министерство иностранных дел Мали.

Читать полностью
Власти Ливана заявили о критической экономической ситуации в стране

Власти Ливана заявили о критической экономической ситуации в стране

Экономическая ситуация в Ливане достигла критической точки, что требует введения чрезвычайного положения в стране, заявил министр финансов Ливана Амин Салями в интервью РИА Новости в пятницу.

Читать полностью

Общество

Полиция Дагестана разыскивает подозреваемого, открывшего огонь по сотрудникам при проверке документов

Полиция Дагестана разыскивает подозреваемого, открывшего огонь по сотрудникам при проверке документов

В Дагестане произошел инцидент, в результате которого мужчина в никабе открыл огонь по сотрудникам полиции при проверке документов.

Читать полностью
Туман в Подмосковье: МЧС выпустило предупреждение до утра 10 августа

Туман в Подмосковье: МЧС выпустило предупреждение до утра 10 августа

В Московской области с вечера 9 августа до утра 10 августа ожидается туман с ухудшением видимости до 700 метров.

Читать полностью

Новости