Тля атакует? Узнайте, как быстро и эффективно спасти свой урожай

Тля — это один из самых опасных врагов садоводов, способный уничтожить весь урожай за считанные дни. Но не стоит паниковать! Мы расскажем, как быстро и эффективно избавиться от тли и защитить свои растения.
1. Мыльный раствор
Смешайте 1 столовую ложку жидкого мыла с 1 литром воды. Опрыскайте пораженные растения этим раствором. Мыло забивает дыхательные поры тли, что приводит к её гибели.
2. Настой чеснока
Измельчите 2-3 зубчика чеснока и залейте их 1 литром воды. Дайте настояться 24 часа, затем процедите и опрыскайте растения.
3. Привлечение естественных врагов
Насекомые, такие как божьи коровки и златоглазки, являются естественными врагами тли. Посадите цветы, которые привлекают этих полезных насекомых.
Фото: commons.wikimedia.org/David Perez(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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