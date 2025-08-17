Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тюрьма
Тюрьма
© commons.wikimedia.org by Vcarceler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алла Малькова Опубликована сегодня в 6:29

От чифира до маляв: где за полмиллиона можно на сутки стать зеком

В Петербурге хотели запустить реалити-квест в бывшем СИЗО "Кресты"

Бывший следственный изолятор "Кресты" на Арсенальной набережной Петербурга мог стать площадкой для необычного эксперимента — суточного квеста в настоящей тюремной камере. За 500 тысяч рублей участникам предлагали полностью погрузиться в атмосферу заключения: от "встречи" с сокамерниками до обучения тюремным "премудростям".

Инициатором выступило пранк-агентство "Белая спина", разработавшее сценарий, где добровольца на сутки "закрывали" в камере с тремя "сокамерниками" — актерами с реальным тюремным опытом. По задумке, участника должны были научить варить чифир, плести "коня" для передачи записок, общаться по тюремным понятиям и даже прятать запрещенные предметы в "нычках". Питание соответствовало тюремному рациону, а связь с внешним миром полностью исключалась.

Организаторы подчеркивали, что проект носит исключительно развлекательный характер и не пропагандирует криминальную субкультуру. Однако после публикации объявления на сайте объявлений его быстро удалили, а в группе компаний "КВС", владеющей "Крестами", заявили, что не давали согласия на проведение подобных мероприятий.

Несмотря на это, в агентстве утверждают, что получили более 20 заявок от желающих испытать "тюремный опыт". Среди потенциальных клиентов были как частные лица, так и корпоративные заказчики, интересующиеся нестандартными тимбилдингами.

"Кресты" — легендарная тюрьма, где в разное время содержались многие известные личности. С февраля 2025 года комплекс перешел в собственность девелоперов, и часть помещений планируют превратить в музей. Однако идея коммерческого использования камер в качестве квест-локации вызвала неоднозначную реакцию.

Аналогичные проекты существуют за рубежом — например, в бывшей тюрьме на острове Лангхолмен в Стокгольме. Но в России подобные инициативы пока редки. Эксперты отмечают, что, несмотря на интерес к экстремальным впечатлениям, тюремная тематика остается слишком провокационной для массового спроса.

Пока судьба проекта под вопросом, но если он все же реализуется, "Кресты" могут стать одной из самых необычных туристических точек Петербурга — где история встречается с острыми ощущениями.

