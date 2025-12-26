Тюнинг и диагностика врываются на первое место: россияне ломают машины чаще, чем ремонтируют

Спрос на услуги автосервисов в России продолжает расти, показав увеличение на 16% по итогам ноября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает исследование "Авито", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Рост интереса к услугам автосервисов

Наибольший интерес россияне проявляют к диагностике и ремонту автомобилей, что составляет 38% от общего спроса. Также востребованы услуги по тюнингу и оборудованию автомобилей (29%), шиномонтажу и ремонту дисков (22%), кузовному ремонту и покраске (13%), а также мойке и уходу за машиной (6%).

"Спрос на автоуслуги на "Авито" в ноябре 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года вырос на 16%", — говорится в исследовании.

Услуги, популярные в холодное время года

Особенно заметный рост был зафиксирован на услуги, связанные с подготовкой автомобилей к зиме. Спрос на замену масла в раздаточной коробке увеличился в 2,5 раза, а на диагностику полного привода — на 63%. Также увеличился интерес к замене жидкости гидроусилителя руля (+70%) и водяного насоса (+62%), а также масла в заднем редукторе (+58%).

Объем предложения на рынке автоуслуг

Объем предложений на рынке автоуслуг за год увеличился на 2%. Почти две трети предложений составляют услуги по диагностике и ремонту (37%), тюнингу (18%) и кузовным работам (11%). Наибольший рост наблюдается в сегменте замены рычагов подвески и планового ТО, где спрос увеличился в 2,5 раза. Также значительно возрос интерес к ремонту вентилятора охлаждения двигателя (+100%) и замене свечей зажигания и стоек стабилизатора (+89%).