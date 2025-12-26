Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Диагностика двигателя
Диагностика двигателя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:46

Тюнинг и диагностика врываются на первое место: россияне ломают машины чаще, чем ремонтируют

Услуги диагностики и ремонта автомобилей составляют 38% спроса в России — Авито

Спрос на услуги автосервисов в России продолжает расти, показав увеличение на 16% по итогам ноября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает исследование "Авито", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Рост интереса к услугам автосервисов

Наибольший интерес россияне проявляют к диагностике и ремонту автомобилей, что составляет 38% от общего спроса. Также востребованы услуги по тюнингу и оборудованию автомобилей (29%), шиномонтажу и ремонту дисков (22%), кузовному ремонту и покраске (13%), а также мойке и уходу за машиной (6%).

"Спрос на автоуслуги на "Авито" в ноябре 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года вырос на 16%", — говорится в исследовании.

Услуги, популярные в холодное время года

Особенно заметный рост был зафиксирован на услуги, связанные с подготовкой автомобилей к зиме. Спрос на замену масла в раздаточной коробке увеличился в 2,5 раза, а на диагностику полного привода — на 63%. Также увеличился интерес к замене жидкости гидроусилителя руля (+70%) и водяного насоса (+62%), а также масла в заднем редукторе (+58%).

Объем предложения на рынке автоуслуг

Объем предложений на рынке автоуслуг за год увеличился на 2%. Почти две трети предложений составляют услуги по диагностике и ремонту (37%), тюнингу (18%) и кузовным работам (11%). Наибольший рост наблюдается в сегменте замены рычагов подвески и планового ТО, где спрос увеличился в 2,5 раза. Также значительно возрос интерес к ремонту вентилятора охлаждения двигателя (+100%) и замене свечей зажигания и стоек стабилизатора (+89%).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Водители теряют деньги при заправке на фиксированную сумму — автоэксперт сегодня в 8:46
Эта маленькая хитрость с бонусной картой вернет вам деньги за топливо: делаю так всегда

Даже на обычной заправке водитель может терять деньги годами. Полицейский объяснил, как правильно заправлять авто и экономить без лишних усилий.

Читать полностью » ПДД разрешают красный цвет задних фонарей, но техосмотр с ними не проходят — автоэксперты сегодня в 5:36
На дороге можно, по документам нельзя: где красные поворотники превращаются в проблему

Красные поворотники всё чаще встречаются на российских дорогах. Почему за них не штрафуют, но с техосмотром возникают сложности — разбираемся в деталях и нормах.

Читать полностью » Ледяная колея может затянуть автомобиль на парковке — автоэксперт сегодня в 1:24
Зимняя ловушка для авто, в которой тонут даже внедорожники: как проехать и не застрять

Ледяная колея во дворах и на узких проездах может быстро "увести" машину и оставить её на брюхе. В автошколе объяснили, как ехать и выбраться.

Читать полностью » В Китае водитель 4 часа не смог остановить автомобиль на трассе — китайские СМИ вчера в 19:12
Круиз-контроль сошёл с ума: поездка превратилась в четырёхчасовую гонку без права тормозить

Сбой электроники превратил поездку по китайской трассе в четырёхчасовую гонку без возможности остановиться и привёл к переговорам с автопроизводителем.

Читать полностью » Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для автопроизводителей РФ — ведомство вчера в 18:59
Утильсбор ставят на паузу: автопроизводителям готовят неожиданную финансовую поблажку

Минпромторг предложил изменить сроки уплаты утилизационного сбора для автопроизводителей, предоставив отрасли финансовую отсрочку на год вперёд.

Читать полностью » Спокойная манера вождения снижает внимание инспекторов ГАИ — эксперт вчера в 16:11
Секрет везения на дороге раскрыт: делаю так годами — и меня почти никогда не тормозят

Почему одних водителей инспекторы почти не останавливают, а других проверяют постоянно? В автошколе объяснили, какие привычки и детали снижают внимание ГАИ.

Читать полностью » Цена Geely Monjaro Flagship SE в России началась от 4,9 млн рублей — Известия вчера в 13:36
Monjaro стал "премиальнее" и практичнее: Geely вывел в Россию спецверсию с доработками

Кроссовер Geely Monjaro Flagship SE уже в продаже в России. Узнайте, какие технологичные изменения и улучшенный комфорт ждут владельцев за цену от 4,9 млн рублей.

Читать полностью » Лизинг автомобилей снижает первоначальные расходы, но ограничивает права владельца — Авто Mail вчера в 12:59
Низкий взнос и ровные платежи: почему автолизинг кажется выгоднее, чем есть на самом деле

Лизинг автомобиля выглядит удобной альтернативой покупке, но за гибкими условиями скрываются важные ограничения. Разбираем плюсы, минусы и реальные выгоды такого решения.

Читать полностью »

Новости
Еда
Домашний лосось превосходит магазинный по качеству — повар
Дом
Короткий холодный цикл снижают перенос красителя при стирке — House Digest
Наука
Длительное удержание смартфона деформирует мизинец руки — The Indian Express
Туризм
Всероссийский семейный туристский фестиваль станет главным событием программы в 2026 году
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина попала в ДТП в Москве: повреждён автомобиль Toyota Alphard — SHOT
Общество
78% россиян готовят бутерброды с красной икрой на Новый год — исследование Индилайт
Общество
75% россиян готовы платить больше за экологичные новогодние украшения — Лемана про
Общество
Сильный снег и ветер в Москве: ЦОДД советует избегать поездок на автомобиле
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet