Тюлюлин больше не входит в ростер UFC

UFC убрал из списка активных спортсменов россиянина Дениса Тюлюлина. Дело в том, что на его счету четыре поражения подряд. Об этом рассказали в соцсети действующих составов промоушена UFC Roster Watch.
Финальный бой 36-летнего Тюлюлина состоялся 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби. Россиянин проиграл Седрику Дюма из США единогласным решением судей.
С февраля 2023 года россиянин потерпел четыре поражения. На счету бойца 20 поединков, в которых он одержал десять побед, из которых девять — нокаутом, при десяти поражениях (три — нокаутом). При этом один бой признали несостоявшимся, сообщает "Чемпионат".
Фото: commons. wikimedia.org/Artur Andrzej (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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