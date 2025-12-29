Вместо праздника — костыли: это зимнее развлечение ведет к тяжелым последствиям
Катание на тюбинг-ватрушках часто воспринимается как безобидное развлечение, однако на практике оно связано с высоким риском серьезных травм, пояснил биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев. О проблемах безопасности такого отдыха он рассказал NewsInfo.
Главная опасность ватрушек заключается в отсутствии контроля и системы безопасности на большинстве горок, полагает спортсмен. По его словам, "ватрушки" разгоняются, подпрыгивают на буграх и сталкиваются между собой, а сами трассы часто представляют собой стихийные и неорганизованные спуски.
"Все эти горки, они импровизированы, у них нет контроля. И сам я на это попал. Дети пошли гулять, и я с ними заодно пошёл и сам пострадал. Здесь только сам себя винишь, потому что понимаешь, что это опасно", — рассказал спортсмен.
Эксперт добавил, что кататься стоит только на официальных, контролируемых горках, а от стихийных спусков лучше отказаться, особенно если речь идет о детях.
"Должны быть трассы. Профилированные, качественные, ровные и с хорошим финишем. Финиш такой, что когда ты разгоняешься, то финишируешь ровненько и выезжаешь в безопасную скорость. Как на трамплине, прыгнул и спокойно выезжаешь, скорость теряется и сходишь спокойно с трассы", — говорит биатлонист.
Эксперт назвал отсутствие возможности контролировать движение "ватрушки" главной опасностью этой зимней забавы.
"Я вот сейчас уже на "ватрушки" не пойду ни за какие коврижки, свою семью туда не поведу. Потому что сам пострадал и знаю, что это такое, адреналин и негатив. Ты не можешь быть под контролем в этом процессе", — резюмировал специалист.
