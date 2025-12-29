Вместо праздника — костыли: это зимнее развлечение ведет к тяжелым последствиям

Катание на тюбинг-ватрушках часто воспринимается как безобидное развлечение, однако на практике оно связано с высоким риском серьезных травм, пояснил биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев. О проблемах безопасности такого отдыха он рассказал NewsInfo.

Главная опасность ватрушек заключается в отсутствии контроля и системы безопасности на большинстве горок, полагает спортсмен. По его словам, "ватрушки" разгоняются, подпрыгивают на буграх и сталкиваются между собой, а сами трассы часто представляют собой стихийные и неорганизованные спуски.

"Все эти горки, они импровизированы, у них нет контроля. И сам я на это попал. Дети пошли гулять, и я с ними заодно пошёл и сам пострадал. Здесь только сам себя винишь, потому что понимаешь, что это опасно", — рассказал спортсмен.

Эксперт добавил, что кататься стоит только на официальных, контролируемых горках, а от стихийных спусков лучше отказаться, особенно если речь идет о детях.

"Должны быть трассы. Профилированные, качественные, ровные и с хорошим финишем. Финиш такой, что когда ты разгоняешься, то финишируешь ровненько и выезжаешь в безопасную скорость. Как на трамплине, прыгнул и спокойно выезжаешь, скорость теряется и сходишь спокойно с трассы", — говорит биатлонист.

Эксперт назвал отсутствие возможности контролировать движение "ватрушки" главной опасностью этой зимней забавы.