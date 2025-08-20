Каждый день вы рискуете венами: простая привычка спасает от тяжести в ногах

Ощущение тяжести и усталости в ногах знакомо многим, особенно тем, кто проводит рабочий день сидя или стоя без движения. Врач высшей категории Владимир Нечаев поделился простыми упражнениями, которые можно выполнять прямо на рабочем месте — без спортивной формы и дополнительного инвентаря.

Зачем это нужно

По словам Нечаева, главная задача при нагрузке на ноги — поддерживать хорошую циркуляцию крови. Это помогает избежать застоя, снизить дискомфорт и вернуть ощущение легкости.

"Самое главное во время нагрузки — обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет разогнать застойные явления и вернуть легкость вашим ногам", — отметил врач.

Простые упражнения от врача

Владимир Нечаев советует включать в ежедневный "офисный фитнес" несколько движений:

Перекаты с пятки на носок — улучшают кровоток и снимают напряжение.

Имитация надевания туфли — вытягивание носка вперед помогает активизировать мышцы стопы.

Круговые движения стопами на пятках — мягко разгоняют кровь.

Сгибание пальцев ног — простое, но эффективное упражнение для снижения усталости.

Итог

Несколько минут таких движений во время рабочего дня способны заметно облегчить состояние и стать хорошей профилактикой проблем с венами и сосудами ног.