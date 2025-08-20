Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Педикюр с нежным розовым лаком для ногтей
Педикюр с нежным розовым лаком для ногтей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:26

Каждый день вы рискуете венами: простая привычка спасает от тяжести в ногах

Врач рассказал, как улучшить кровообращение в ногах на работе

Ощущение тяжести и усталости в ногах знакомо многим, особенно тем, кто проводит рабочий день сидя или стоя без движения. Врач высшей категории Владимир Нечаев поделился простыми упражнениями, которые можно выполнять прямо на рабочем месте — без спортивной формы и дополнительного инвентаря.

Зачем это нужно
По словам Нечаева, главная задача при нагрузке на ноги — поддерживать хорошую циркуляцию крови. Это помогает избежать застоя, снизить дискомфорт и вернуть ощущение легкости.

"Самое главное во время нагрузки — обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет разогнать застойные явления и вернуть легкость вашим ногам", — отметил врач.

Простые упражнения от врача
Владимир Нечаев советует включать в ежедневный "офисный фитнес" несколько движений:

  • Перекаты с пятки на носок — улучшают кровоток и снимают напряжение.
  • Имитация надевания туфли — вытягивание носка вперед помогает активизировать мышцы стопы.
  • Круговые движения стопами на пятках — мягко разгоняют кровь.
  • Сгибание пальцев ног — простое, но эффективное упражнение для снижения усталости.

Итог
Несколько минут таких движений во время рабочего дня способны заметно облегчить состояние и стать хорошей профилактикой проблем с венами и сосудами ног.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фелис Герш, гинеколог: спорт разрешён через 24 часа после установки ВМС сегодня в 16:50

Спорт и ВМС: тайна первых суток, о которой не предупреждают заранее

Можно ли тренироваться после установки ВМС? Узнайте, сколько нужно подождать, как спорт влияет на устройство и какие симптомы требуют внимания врача.

Читать полностью » Физиотерапия тазового дна помогает при хронической боли в копчике — данные американских врачей сегодня в 16:10

Упражнения для копчика: 10 минут в день вместо лекарств и врачей

Боль в копчике мешает сидеть и двигаться? Узнайте, какие упражнения реально помогают облегчить состояние и ускорить восстановление.

Читать полностью » Какие упражнения безопасны при изжоге: рекомендации гастроэнтеролога Анжали Моне сегодня в 15:50

Ходьба лечит, а бег калечит: неожиданный закон изжоги и спорта

Физическая активность может облегчить изжогу или усугубить её. Какие упражнения помогают при кислотном рефлюксе, а какие лучше избегать?

Читать полностью » Harvard Health: час гребли помогает сжечь больше калорий, чем велосипед или эллипсоид сегодня в 15:10

Занимаешься часами, а результат нулевой? Ошибка в выборе тренажёра стоит дорого

Гребной тренажёр сжигает сотни калорий и развивает все мышцы, но стоит меньше, чем абонемент в зал. В чём его секрет и как тренироваться правильно?

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнения для уменьшения живота после 30 лет сегодня в 14:41

Большой живот после 40: упражнения, которые реально помогают

Фитнес-эксперт рассказала, какие упражнения помогут убрать живот и проработать пресс. В программу входят скручивания, бег на месте и планка с подтягиванием коленей. Но ключом к результату остаётся дефицит калорий.

Читать полностью » Ротач назвала четыре упражнения, которые помогают сформировать рельефный живот сегодня в 13:37

Кубики без часов в зале: как короткая тренировка меняет фигуру

Фитнес-эксперт рассказала, как добиться рельефного пресса за пять минут в день. Складка, медвежья походка и планка с прыжками прорабатывают все мышцы живота. Главное — делать регулярно и сочетать с дефицитом калорий.

Читать полностью » Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, как безопасно тренироваться в жару сегодня в 12:47

Вода важнее рекордов: главные правила летних тренировок

Фитнес-тренер объяснил, как безопасно тренироваться в жару: заниматься утром или вечером, пить воду, избегать плотной одежды и снижать рабочие веса. Летом главное — не навредить организму.

Читать полностью » Ирина Ротач: регулярное упражнение скалолаз уменьшает объём талии сегодня в 11:44

Жир на животе уходит труднее всего — но это движение справляется

Фитнес-эксперт назвала простое упражнение, которое помогает убрать живот после 40 лет. "Скалолаз" задействует пресс, ягодицы и плечи, укрепляет осанку и активно сжигает калории — особенно при регулярном выполнении.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили древний дворец лидийцев в Сардис
Красота и здоровье

Поддержите здоровье сердца: как 100 граммов лосося помогают в борьбе с заболеваниями сосудов
Авто и мото

НАМИ остановил сертификацию гибридного седана Forthing S7 в России из-за ошибок в документах
Садоводство

Аналитики: рост перелётов в Сочи повысил интерес к покупке курортного жилья
Наука и технологии

Учёные обнаружили древние следы рыб на территории Польши, датируемые 400 млн лет назад
Дом

Сода с сахаром и лимонный раствор помогают в борьбе с муравьями
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Яблокова предупредила о риске травм суставов при прыжках и беге с лишним весом
Спорт и фитнес

Эксперт по фитнесу Ротач назвала оптимальное количество повторений с роликом для пресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru