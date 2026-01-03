Тяжесть и усталость после Нового года — не неизбежность: меню можно обезвредить без отказов

Новогодние праздники часто превращаются в испытание для организма: тяжесть, усталость и ощущение перегруженности нередко появляются уже в первые дни января. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на рекомендации руководителя Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамовой.

По её словам, снизить нагрузку можно без радикального пересмотра привычного меню — достаточно заранее продумать рацион и добавить в него поддерживающие элементы.

Почему праздничный стол утомляет организм

Эксперт отмечает, что обилие жирных и калорийных блюд на праздниках перегружает пищеварительную систему, из-за чего человек быстрее ощущает тяжесть и упадок сил. Такой эффект, по её словам, проявляется уже в начале длинных выходных, когда режим питания становится менее контролируемым. При этом проблема не всегда связана с конкретными блюдами — чаще с сочетанием порций, жирных заправок и общей калорийности меню.

Давлекамова подчёркивает, что избежать неприятных последствий помогает продуманная стратегия питания. Она предлагает сделать рацион "по-настоящему поддерживающим", не меняя кардинально состав стола. Смысл подхода — не ограничение ради ограничений, а добавление полезных акцентов, которые облегчают работу организма.

Функциональное питание: полезные акценты без отказа от привычного

Функциональное питание, по словам специалиста, — это способ дополнить праздничный стол продуктами и решениями, которые помогают легче переносить нагрузку. Эксперт поясняет, что такой принцип не требует отказа от традиционных блюд, но предлагает пересмотреть отдельные элементы — например, основу бутербродов или вид заправки в салатах.

"Функциональное питание — это дополнение стола полезными акцентами, которые помогают организму легче справиться с праздничной нагрузкой", — отметила руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

Что можно заменить в привычном меню

По словам Давлекамовой, обычный хлеб для бутербродов и брускетт можно заменить функциональным — с повышенным содержанием пищевых волокон. Такой выбор, отмечает эксперт, снижает вероятность переедания и поддерживает работу кишечника. Она также предлагает пересмотреть салатные заправки: вместо майонеза использовать йогурт с добавлением качественного оливкового масла и дижонской горчицы.

Эксперт подчёркивает, что такая замена снижает содержание калорий и жиров в блюдах, сохраняя при этом насыщенность вкуса. Дополнительным плюсом она называет увеличение доли белка и появление пребиотиков, полезных для пищеварения. Таким образом, изменения могут быть точечными, но заметно влияющими на самочувствие в праздники.

Что пить и как снизить сахарную нагрузку

Отдельное внимание специалист уделила напиткам. Она посоветовала выбирать функциональные лимонады, травяные чаи с мятой и имбирём, ягодные морсы без добавленного сахара или тёплую воду с лимоном. По её словам, такие варианты не только утоляют жажду, но и мягко стимулируют обмен веществ, помогая организму быстрее адаптироваться к праздничному режиму.

Даже в вопросе сладостей, отмечает Давлекамова, возможны более щадящие решения. Она указала, что сахарную нагрузку можно снизить, заменив привычные угощения функциональными аналогами. Среди таких вариантов эксперт перечислила конфеты, печенье, батончики, а также мороженое и шоколад, которые помогают сохранить праздничную часть меню, не усиливая перегрузку организма.