Карликовый бегемот
Карликовый бегемот
© commons.wikimedia.org by Raimond Spekking is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:46

Карликовые бегемоты и красные колобусы: кто скрывается в джунглях Тивая

Летом 2025 года остров Тивай и парк Гола в Сьерра-Леоне вошли в список наследия ЮНЕСКО

Тивай переводится с языка менде как "Большой остров", хотя на самом деле он занимает всего 11,9 кв. км. Это маленький клочок земли в реке Моа, но его значение для природы Западной Африки огромно. Здесь живут карликовые бегемоты, редкие западные шимпанзе и десятки других видов приматов. Летом 2025 года Тивай вместе с Национальным парком Гола вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым объектом подобного уровня в Сьерра-Леоне.

Как добраться

Дорога к острову — приключение само по себе. Из столицы Фритауна предстоит проехать около 240 километров по асфальтированному шоссе, затем несколько часов по красноватым грунтовкам с выбоинами. Последний отрезок пути — переправа на выдолбленном каноэ через реку Моа. Часто это происходит в темноте, при свете факелов, что придаёт путешествию особую атмосферу.

Где остановиться

На острове действует небольшой лагерь для гостей. Это простые деревянные хижины с москитными сетками, общая столовая-площадка и душ в деревенском стиле. Здесь нет роскоши, но именно отсутствие комфорта позволяет почувствовать близость к природе. Ночью туристов сопровождает хор джунглей: крики птиц, треск насекомых и шорохи зверей.

"Я помню, как лежала в постели и слушала какофонию звуков, раздающихся вокруг меня", — сказала путешественница Беа Мейтинер.

Обитатели острова

Главная жемчужина Тивая — карликовый бегемот. Эти скрытные животные крайне редко попадаются человеку на глаза, и встреча с ними становится настоящим событием. Кроме того, здесь обитают:

  • красные колобусы,
  • обезьяны Диана,
  • сажистые мангобеи,
  • редкие западные шимпанзе.

По словам Ибрагима Бакарра, учёного, исследующего остров с 2005 года, здесь могут жить сразу три группы шимпанзе.

Сравнение: Тивай и другие экотуристические направления

Локация

Особенности

Для кого подходит

Тивай (Сьерра-Леоне)

Карликовые бегемоты, редкие шимпанзе, нетронутый лес

Любители экзотики, экотуризма

Заповедник Джозани (Занзибар)

Красные колобусы, доступность

Начинающие путешественники

Габон, Лопе

Гориллы, лесные слоны

Продвинутые искатели приключений

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте поездку заранее — инфраструктура на острове ограничена.
  2. Берите лёгкую одежду и удобную обувь для треккинга.
  3. Обязательно используйте репелленты и сетки от москитов.
  4. Для ночных походов запаситесь налобным фонарём.
  5. Фототехника лучше с хорошим зумом: животные редко подходят близко.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без гида.
    → Последствие: не увидите скрытых видов и рискуете заблудиться.
    → Альтернатива: бронировать экскурсии с местными проводниками.
  • Ошибка: брать чемоданы.
    → Последствие: тяжело в дороге, особенно на каноэ.
    → Альтернатива: использовать рюкзак.
  • Ошибка: ожидать комфорта сафари-лоджей.
    → Последствие: разочарование.
    → Альтернатива: готовиться к простым условиям лагеря.

А что если…

А что если повезёт и вы встретите карликового бегемота? Это будет момент на всю жизнь. Многие туристы даже слышат их шаги или видят следы рядом с лагерем. Но чаще всего они остаются невидимыми хозяевами острова.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы

Минусы

Уникальная природа

Сложный путь

Возможность увидеть редких животных

Минимальный комфорт

Атмосфера приключения

Высокая влажность и насекомые

Новый статус ЮНЕСКО

Ограниченная инфраструктура

FAQ

Как выбрать время для поездки?
Лучше всего ехать в сухой сезон — с ноября по апрель. Дороги в это время проходимее.

Сколько стоит посещение?
Стоимость зависит от тура, но обычно около 70-100 долларов за ночь с питанием и экскурсиями.

Что лучше: Тивай или национальный парк Гола?
Эти места дополняют друг друга: Тивай славится приматами, а в Голе можно встретить лесных слонов.

Мифы и правда

  • Миф: на острове опасно ночевать из-за хищников.
    Правда: лагеря безопасны, а животных увидеть сложно.
  • Миф: это место доступно только учёным.
    Правда: туристы тоже могут приехать, хотя посещение ограничено квотами.
  • Миф: ЮНЕСКО — это только культурные объекты.
    Правда: природные парки и заповедники тоже получают этот статус.

Интересные факты

  1. На острове более 1000 видов растений, из них 113 встречаются только здесь.
  2. В джунглях живут не только обезьяны и бегемоты, но и редкие бабочки и стрекозы.
  3. Ночью крики птиц-носорогов похожи на звук вертолёта.

Исторический контекст

  • 1970-е — остров признан ценным объектом для исследований.
  • 1987 — получает статус заповедника.
  • 1991-2002 — во время гражданской войны экосистема сильно пострадала.
  • 2000-е — начато восстановление силами местных общин и фондов.
  • 2025 — официальное включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

