Слава как наказание: почему Итан Хоук благодарен за упущенный "Титаник"

Итан Хоук признался, что однажды упустил возможность сыграть в одном из самых культовых фильмов Голливуда. Речь идёт о "Титанике" Джеймса Кэмерона — картине, которая сделала Леонардо Ди Каприо символом целого поколения. Актёр отметил, что не жалеет о таком повороте событий и даже считает, что судьба сложилась для него правильно.

Почему Хоук рад, что не сыграл Джека Доусона

По словам артиста, роль Джэка в "Титанике" стала бы для него слишком тяжёлым грузом. Он признался, что в отличие от Ди Каприо не смог бы справиться с внезапно обрушившейся славой.

"Не думаю, что справился бы с успехом так хорошо, как Лео. Он был как чертов участник The Beatles", — сказал актёр Итан Хоук.

Для Хоука внимание прессы всегда было скорее испытанием, чем наградой. Он подчеркнул, что ощущал дискомфорт от пристального интереса журналистов, даже если статьи о нём носили позитивный характер.

"Это почти унизительно, даже когда они говорят что-то позитивное", — пояснил Итан Хоук.

Отношение к славе и киноиндустрии

Хоук никогда не воспринимал себя как типичную кинозвезду. Он неоднократно подчеркивал, что его путь в искусстве связан не с поиском коммерческого успеха, а с самовыражением. В отличие от коллег, которые стремятся к максимальной узнаваемости, он всегда осторожно относился к популярности.

Актёр отметил, что ещё в молодости понял: ему неинтересно превращать своё имя в бренд и строить карьеру исключительно ради денег.

"Иметь торговую марку со своим именем и зарабатывать миллион долларов — это не входило в мои мечты", — признался артист.

Судьба "Титаника" и его актёров

Картина Джеймса Кэмерона вышла в 1997 году и моментально стала мировым феноменом. Роль Джека Доусона принесла Леонардо Ди Каприо мировую славу, но одновременно сделала его объектом постоянного внимания таблоидов. Впоследствии сам Ди Каприо не раз говорил, что популярность после "Титаника" стала для него настоящим вызовом, и он долго привыкал к новому образу жизни.

Для Кейт Уинслет, сыгравшей Розу, фильм также стал поворотным: она обрела статус звезды мирового масштаба, хотя ранее предпочитала более камерные проекты.