Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Итан Хоук
Итан Хоук
© commons.wikimedia.org by Montclair Film is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:53

Слава как наказание: почему Итан Хоук благодарен за упущенный "Титаник"

Итан Хоук объяснил, почему отказался от роли в "Титанике"

Итан Хоук признался, что однажды упустил возможность сыграть в одном из самых культовых фильмов Голливуда. Речь идёт о "Титанике" Джеймса Кэмерона — картине, которая сделала Леонардо Ди Каприо символом целого поколения. Актёр отметил, что не жалеет о таком повороте событий и даже считает, что судьба сложилась для него правильно.

Почему Хоук рад, что не сыграл Джека Доусона

По словам артиста, роль Джэка в "Титанике" стала бы для него слишком тяжёлым грузом. Он признался, что в отличие от Ди Каприо не смог бы справиться с внезапно обрушившейся славой.

"Не думаю, что справился бы с успехом так хорошо, как Лео. Он был как чертов участник The Beatles", — сказал актёр Итан Хоук.

Для Хоука внимание прессы всегда было скорее испытанием, чем наградой. Он подчеркнул, что ощущал дискомфорт от пристального интереса журналистов, даже если статьи о нём носили позитивный характер.

"Это почти унизительно, даже когда они говорят что-то позитивное", — пояснил Итан Хоук.

Отношение к славе и киноиндустрии

Хоук никогда не воспринимал себя как типичную кинозвезду. Он неоднократно подчеркивал, что его путь в искусстве связан не с поиском коммерческого успеха, а с самовыражением. В отличие от коллег, которые стремятся к максимальной узнаваемости, он всегда осторожно относился к популярности.

Актёр отметил, что ещё в молодости понял: ему неинтересно превращать своё имя в бренд и строить карьеру исключительно ради денег.

"Иметь торговую марку со своим именем и зарабатывать миллион долларов — это не входило в мои мечты", — признался артист.

Судьба "Титаника" и его актёров

Картина Джеймса Кэмерона вышла в 1997 году и моментально стала мировым феноменом. Роль Джека Доусона принесла Леонардо Ди Каприо мировую славу, но одновременно сделала его объектом постоянного внимания таблоидов. Впоследствии сам Ди Каприо не раз говорил, что популярность после "Титаника" стала для него настоящим вызовом, и он долго привыкал к новому образу жизни.

Для Кейт Уинслет, сыгравшей Розу, фильм также стал поворотным: она обрела статус звезды мирового масштаба, хотя ранее предпочитала более камерные проекты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Принц Уильям и Кейт Миддлтон почтили память Лиз Хаттон, умершей от агрессивной опухоли сегодня в 1:59

Кейт Миддлтон прервала отдых: встреча памяти, о которой не могли молчать

Кейт Миддлтон и принц Уильям прервали отпуск ради трогательного события, оставившего след в их личной истории и в сердцах британцев.

Читать полностью » Вуди Аллен заявил, что хотел бы снова снять Дональда Трампа в фильме сегодня в 0:56

Что Вуди Аллен понял о Трампе ещё в 90-х — и почему это актуально сейчас

Вуди Аллен рассказал, кого мечтал бы снова пригласить в свой фильм. Речь идёт о человеке, которого обычно не связывают с кино.

Читать полностью » Любовь Успенская высказалась о разнице между дочерью Татьяной Плаксиной и её возлюбленным вчера в 23:56

"Это её выбор, но…": откровенное признание Успенской об избраннике дочери

Любовь Успенская прокомментировала отношения дочери Татьяны Плаксиной, но её слова вызвали жаркие обсуждения. Что именно сказала певица?

Читать полностью » Незнакомцы незаконно проникли в поместье автора вчера в 22:58

Дом "Кентерберийских рассказов" подвергся налёту: кто "пришёл в гости" к Джеффри Чосеру

В Великобритании неизвестные проникли в историческое поместье, где писал Чосер. Что они искали в доме с многовековой историей?

Читать полностью » Бен Стиллер назвал драму вчера в 20:54

Почему именно неудачная роль сделала Бена Стиллера по-настоящему счастливым

Бен Стиллер рассказал о фильме, который провалился в прокате, но стал для него самым ценным опытом в начале карьеры. Узнайте, почему он так важен.

Читать полностью » Джейми Ли Кертис рассказала об упущенной встрече с принцессой Дианой в 1997 году вчера в 19:59

Горькая ошибка Кертис: момент с Дианой, который нельзя вернуть

Джейми Ли Кертис раскрыла историю о том, как всего за два месяца до трагедии упустила шанс встретиться с принцессой Дианой.

Читать полностью » Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в новом сериале HBO о Гарри Поттере вчера в 18:37

Хогвартс снова оживает: любимый преподаватель заклинаний возвращается на экраны

В сериале HBO по "Гарри Поттеру" зрителей ждут знакомые и новые лица, а участие актера из оригинальных фильмов добавит проекту особую атмосферу.

Читать полностью » Британский шеф-повар Гордон Рамзи перенёс операцию по удалению рака кожи вчера в 17:52

Кулинарный кумир на больничной койке: неожиданный удар судьбы для Гордона Рамзи

Известный повар Гордон Рамзи обратился к подписчикам с тревожной новостью — врачи диагностировали у него рак кожи. Что стало причиной и как он восстанавливается?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Упражнения для пресса: специалисты рассказали о лучших способах разнообразить тренировку
Еда

Как приготовить черничный песочный пирог с сметанной заливкой
Питомцы

Ветеринары: кошкам нужен ежегодный осмотр, пожилым питомцам — чаще
Дом

Россияне в среднем закладывают 11% стоимости квартиры на ремонт
Спорт и фитнес

Кардионагрузка на велотренажёре помогает уменьшить висцеральный жир — данные Минздрава США
Садоводство

5 ошибок хранения лука, которые уничтожат ваш урожай – советы, которые помогут
Авто и мото

JD Power зафиксировала высокий уровень поломок у подключаемых гибридов
Спорт и фитнес

"Скалолаз" в фитнесе: техника выполнения и основные ошибки новичков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet