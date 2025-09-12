Бюджет Dragonfly сорвался с орбиты — запуск к Титану отложили, но причина удивила всех

Миссия Dragonfly, которая должна доставить уникальный винтокрылый аппарат на крупнейший спутник Сатурна — Титан, оказалась в центре внимания не только из-за научных амбиций, но и из-за серьёзных проблем с бюджетом и сроками.

Резкий рост расходов и перенос запуска

Согласно новому отчёту Управления генерального инспектора NASA, опубликованному во вторник, проект подорожал с первоначальных $850 млн, заявленных в 2019 году, до $3,35 млрд. Дата запуска также сместилась: вместо 2026 года старт теперь планируется лишь в июле 2028-го.

Любопытно, что задержки и перерасход объясняются не техническими сбоями или просчётами в конструкции. Главная причина — управленческие решения агентства. Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, отвечающая за создание аппарата, в первые годы не получила обещанного финансирования, а NASA несколько раз заставляло команду перепланировать миссию.

"Увеличение расходов и задержка в графике во многом стали результатом того, что NASA поручило APL провести четыре перепланировки до того, как Dragonfly войдет в фазу реализации", — говорится в отчёте.

Ситуацию осложнили пандемия COVID-19, сбои в цепочках поставок и неопределённость с бюджетом, зависящим от решений Конгресса.

Настоящее: команда и подготовка к полёту

Сегодня дела у Dragonfly пошли лучше: миссия получает обещанные средства и ресурсы.

"Команда Dragonfly просто молодец. Наверное, лучшая часть моего дня — наблюдать, как эта команда достигает своих целей", — заявил руководитель сектора космических исследований APL Бобби Браун.

По его словам, разработка аппаратного и программного обеспечения идёт активно, и запуск намечен на 2028 год при помощи ракеты Falcon Heavy. Если график удастся выдержать, аппарат прибудет на Титан в 2034 году.

Сложности посадки и полётов

Высадка на Титан обещает стать самой напряжённой частью миссии: спуск займёт около 90 минут в условиях плотной атмосферы. Для сравнения: посадка марсохода Curiosity длилась всего семь минут.

NASA располагает лишь снимками с аппарата "Кассини" и краткими данными европейского зонда "Гюйгенс", который в 2005 году провёл на поверхности всего час. Dragonfly станет первым полноценным исследователем, который будет использовать систему Terrain Relative Navigation для безопасных полётов и совершит серию коротких перелётов на десятки километров. Энергией его обеспечит радиоизотопный термоэлектрический генератор.

Научная цель: следы жизни

Учёные особенно заинтересованы в изучении Титана, поскольку его условия во многом напоминают раннюю Землю. Поверхность спутника покрыта углеродными дюнами, под которыми скрывается ледяная кора толщиной около 100 км.

Главный исследователь миссии, Элизабет "Зиби" Тертл, подчеркнула, что мобильность аппарата позволит добраться до ударных кратеров, где вода могла существовать в жидком виде тысячелетиями. Именно такие регионы могут хранить ответы на главный вопрос: были ли на Титане условия для возникновения жизни.

По мнению исследователей, Dragonfly станет первой миссией NASA, нацеленной на посадку в океанический мир за пределами Земли, чтобы найти химические компоненты, необходимые для жизни.