Г. Звенигород Московской обл. Саввино-Сторожевский монастырь
Г. Звенигород Московской обл. Саввино-Сторожевский монастырь
© commons.wikimedia.org by Храмы и монастыри is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:54

Тишина стала главной роскошью: путешественники меняют курорты на маленькие города и агроусадьбы

Туристы выбирают Звенигород ради тишины вместо насыщенных поездок — Турпром

Иногда усталость настигает не от работы, а от самих путешествий: бесконечные must-see, гонка за кадрами и маршруты "успеть всё" превращают отдых в ещё одну форму напряжения. Об этом сообщает издание "Турпром", выяснившее, куда едут те, кто хочет не впечатлений, а тишины — и почему такие направления становятся всё более востребованными.

В фокусе оказываются места без массового туризма, где можно замедлиться и восстановиться, не сражаясь за пространство и внимание. И выбор не всегда очевиден: рядом с мегаполисами, в глубинке Европы или на побережье вне курортной суеты.

Звенигород: подмосковная пауза вместо дальних поездок

Звенигород в материале называют вариантом для тех, кто устал от шумных городов и насыщенных маршрутов. Как отмечает редакция "Турпрома", опросившая владельцев гостевых домов и небольших отелей в окрестностях, сюда всё чаще приезжают гости, которым важнее покой, чем экскурсионная "норма". Город остаётся в тени популярных направлений, но именно это и становится его преимуществом.

Здесь ценят простую формулу: природа, история и отсутствие туристической плотности. Город окружён лесами и холмами, где можно гулять без спешки, дышать свежим воздухом и не думать о расписании. Исторический слой тоже играет роль: в Звенигороде сохранились старинные монастыри и церкви, которые задают особый ритм зимним прогулкам.

Тоскана: малые города вместо классического туристического набора

Тоскана традиционно ассоциируется с Флоренцией, Сиеной и Пизой, но в материале "Турпрома" акцент смещён на небольшие города региона. Редакции рассказали сотрудники туроператора, работающего по Италии: за последний год заметно выросли запросы на размещение в агроусадьбах вдали от крупных центров. Туристы выбирают не "галочки" в списке, а возможность пожить в спокойном темпе.

Зимой такие поездки строятся вокруг простых удовольствий: прогулок по узким улицам, рынков и локальной кухни. Сюда добавляется то, что Тоскана давно умеет продавать без громких лозунгов: пейзажи холмов, виноградники и атмосфера небольших городов. В результате отдых превращается не в марафон, а в медленное проживание места — именно то, что ищут уставшие от путешествий.

Айвалык: турецкое побережье без курортного давления

Айвалык на Эгейском побережье Турции в материале описан как территория спокойной, почти бытовой неспешности. Городок находится вдали от шумных курортов, и это позволяет сохранить ощущение "неоткрытого" направления. Редакция приводит наблюдения продавцов сувениров: всё больше туристов ищут не магнит на холодильник, а вещи, связанные с местной жизнью — оливковое масло и косметику.

Даже зимой здесь сохраняется притягательность моря, набережной и сосновых лесов. Варианты отдыха — прогулки у воды, местные рынки, кафе и короткие морские поездки, включая визит на остров Джунда (Cunda). Айвалык не обещает насыщенной программы, но предлагает то, чего не хватает многим путешественникам: возможность просто быть в месте без ощущения, что нужно что-то успеть.

