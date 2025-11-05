Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 8:14

Тишина перед бурей: антициклон сдаёт позиции, и Приморье накрывает фронт из Китая

Антициклон уступит циклону: Приморье ждет резкое потепление и дожди

Похоже, жителям Приморья не стоит ждать спокойных и тихих выходных. Погода готовит настоящие "качели": регион окажется под влиянием активных циклонов. Из-за этого синоптики предупреждают о резких скачках температуры, самых разных осадках и, что особенно неприятно, гололедице на дорогах.

Всё начнётся уже в субботу. Погоду будет диктовать циклон, идущий из Китая.

"В субботу край окажется во власти атмосферных фронтов, связанных с циклоном, приближающимся из Китая. Антициклональная погода с морозами до -16 градусов в ночь на субботу сменится облачностью и осадками. Уже днем 8 ноября в западных районах края местами начнется небольшой дождь, а суточный прогрев окажется незначительным", — сообщили синоптики.

Что ждать в воскресенье

В воскресенье, 9 ноября, циклон продолжит влиять на регион. Осадки ожидаются смешанные, и их характер будет сильно зависеть от района.

На юге Приморья это будет преимущественно дождь. А вот на остальной территории синоптики прогнозируют настоящий погодный коктейль: снег, который будет переходить в дождь, мокрый снег и гололёдные явления.

Из-за плотной облачности ночь на воскресенье будет не такой уж холодной для этого времени года.

Днём, однако, ситуация начнёт улучшаться. Фронтальная система уйдёт в сторону Японского моря, осадки в большинстве районов прекратятся, и столбики термометров заметно поползут вверх.

Погода во Владивостоке

Жителям столицы края тоже стоит приготовиться к переменам.

Суббота

В субботу в городе будет ещё малооблачно. Ночь ожидается морозной, но уже днём небо начнёт хмуриться — его затянут облака. Ближе к вечеру есть вероятность небольшого дождя.

Воскресенье

В ночь на воскресенье осадки, скорее всего, продолжатся. Зато днём 9 ноября погода наладится: синоптики обещают, что небо прояснится, а воздух прогреется до очень комфортных +12 градусов.

