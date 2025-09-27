Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:36

Лёд под колёсами: почему опоздание со сменой шин грозит аварией

Эксперт Погуляев рассказал, как правильно выбрать время для установки зимних шин в России

Смена шин — одна из ключевых процедур, влияющих на безопасность вождения и состояние автомобиля. Многие водители сталкиваются с вопросом: когда переходить на зимнюю резину и когда можно снова вернуться к летним покрышкам. Неправильный выбор времени для замены шин может привести к авариям и быстрому износу шин.

Опасность несвоевременной смены резины

Езда на летних шинах в холодное время года опасна. Летние покрышки теряют сцепление с дорогой при низких температурах, что затрудняет разгон и торможение. В условиях наледи или мокрого снега управление автомобилем становится крайне рискованным.

"Если водитель немного затянул с "переобувкой", то сценарий будет тот же, что описан выше. Если за бортом холод и на дороге наледь, а автомобиль на летней резине, то лучше отказаться от поездок вообще. Перемещайтесь по городу на общественном транспорте, такси или каршеринге. Так гораздо безопаснее для людей, да и машина будет целее", — пояснил руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев.

При необходимости передвижения до шиномонтажа важно соблюдать меры предосторожности: увеличивать дистанцию вдвое, снижать скорость до минимума и избегать резких маневров.

Преждевременная установка зимних шин

Ранний переход на зимнюю резину имеет менее серьёзные последствия, чем запоздалая смена. Короткий период использования зимних шин на сухом асфальте практически не вредит покрышкам, а для новых шипованных шин это может даже помочь: небольшая прикатка улучшает сцепление, если водить аккуратно, без пробуксовок и резких поворотов.

Однако слишком ранняя установка, за две-три недели до устойчивых холодов, ускоряет износ шипованных шин. Мягкая структура покрышек начинает интенсивно стираться на тёплом асфальте, что сокращает срок службы дорогостоящих шин.

Как выбрать время для смены шин

Главным ориентиром при смене резины должна быть не погода в отдельный день, а среднесуточная температура. Когда она стабильно опускается до +5…+7 градусов, можно отправляться на шиномонтаж. Незначительное опережение похолодания безопасно, но спешить с установкой шин не стоит.

Советы шаг за шагом

  1. Следите за прогнозом и ориентируйтесь на среднесуточную температуру.

  2. Планируйте визит в шиномонтаж заранее, чтобы избежать очередей.

  3. Если дороги покрыты льдом, используйте только зимние шины или альтернативные способы передвижения.

  4. Для новых шипованных шин избегайте резких ускорений и торможений в первые километры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: езда на летних шинах зимой.
    Последствие: потеря сцепления, аварийные ситуации.
    Альтернатива: переход на зимние шины при первых холодах или использование общественного транспорта.

  • Ошибка: ранняя установка зимней резины на тёплый асфальт.
    Последствие: ускоренный износ шипов.
    Альтернатива: планирование установки ближе к устойчивому похолоданию, аккуратное движение на первых километрах.

А что если…

Если в городе внезапно наступают заморозки, а шины ещё летние, безопаснее всего отказаться от поездок. Даже небольшие перемещения на автомобиле без зимней резины повышают риск аварии.

Если установлены зимние шины слишком рано, ограничьте скорость и избегайте резких манёвров, чтобы минимизировать износ.

Плюсы и минусы

Вариант Плюсы Минусы
Ранняя смена на зимние шины Безопасность в случае неожиданных заморозков, прикатка новых шипов Ускоренный износ на тёплом асфальте
Своевременная смена по температуре Оптимальный баланс безопасности и долговечности шин Возможны временные неудобства при первых холодах
Задержка смены Экономия на износе летних шин Критический риск потери сцепления и аварий

FAQ

Как выбрать правильное время для замены шин?
Ориентируйтесь на среднесуточную температуру. Когда она стабильно опускается до +5…+7 градусов, пора менять резину.

Сколько безопасно ездить на зимних шинах по сухому асфальту?
Несколько дней или неделю — это допустимо, главное избегать пробуксовок и резких манёвров.

Что лучше для безопасности: ранняя или поздняя смена шин?
Поздняя смена опаснее из-за риска потери сцепления, а ранняя — допустима, если соблюдать аккуратное вождение.

Мифы и правда

  • Миф: зимние шины можно ставить сразу при первом дне похолодания.
    Правда: ориентируйтесь на среднесуточную температуру, а не на отдельный день.

  • Миф: летние шины безопасны при небольших морозах.
    Правда: даже при слабом холоде сцепление падает, возрастает риск аварий.

3 интересных факта

  1. Мягкая структура зимних шин делает их эффективными на льду, но уязвимыми на горячем асфальте.

  2. Прикатка новых шипов на тёплом асфальте улучшает сцепление, если движение аккуратное.

  3. Водители, которые строго следуют температурным ориентиром для смены резины, реже попадают в аварии в зимний период.

Исторический контекст

До широкого распространения зимних шин в России большинство аварий зимой было связано именно с несвоевременной сменой резины. Появление доступных зимних шин и регулярное информирование водителей о температурных ориентирах существенно снизили количество дорожно-транспортных происшествий в холодное время года.

