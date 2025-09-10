Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by fxquadro
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:10

Покрышки лысеют на глазах: одна ошибка превращает новые шины в мусор

Недостаточное или избыточное давление приводит к быстрому износу шин — эксперты

Шины — одна из самых "уязвимых" деталей автомобиля. Они постоянно контактируют с дорогой, и их износ неизбежен. Но неприятно, когда покрышки "съедаются" заметно быстрее ожидаемого срока. В таких случаях стоит искать причину в эксплуатации или техническом состоянии машины.

Давление в шинах

Самые распространённые причины ускоренного износа:

  • Избыточное давление уменьшает пятно контакта с дорогой, и протектор стирается по центру.
  • Недостаточное давление делает колесо "приплюснутым", нагрузка уходит на края, и они быстро стираются, иногда затрагивая даже боковины.

Глазом определить правильное давление почти невозможно — нужно регулярно проверять его манометром, ориентируясь на значения, указанные на табличке в проёме водительской двери или на лючке бензобака.

Перегруз автомобиля

Если машина едет "под завязку", покрышки работают в режиме перегруза, деформируются и изнашиваются быстрее. Чтобы снизить нагрузку, перед дальней дорогой с полной загрузкой стоит слегка увеличить давление в шинах — обычно производитель указывает такие значения отдельно.

Подвеска и "сход-развал"

Изношенные рычаги, шаровые опоры, тяги и сайлентблоки меняют положение колёс. Нарушенный "развал" или "схождение" приводит к тому, что протектор стирается только с одной стороны. Итог — покрышка уходит "в ноль" ещё до того, как износится полностью. Поэтому важно периодически проверять подвеску и регулировать геометрию.

Тормозная система

Если один из суппортов заклинил, колесо постоянно подтормаживает. Оно крутится медленнее других, и протектор "лысеет" в разы быстрее. Причину можно не заметить сразу, поэтому профилактика тормозов так же важна, как и уход за подвеской.

Диски и шиномонтаж

Неровный диск, трещина или сварочный дефект нарушают правильную посадку шины. Добавьте сюда неаккуратную работу на шиномонтаже — и покрышка может получить скрытые повреждения, биения или деформацию. Всё это ускоряет износ. Поэтому лучше доверять колёса проверенным мастерским с современным оборудованием.

Чтобы шины служили дольше и изнашивались равномерно, нужно:

  • держать давление в норме;
  • избегать перегруза машины;
  • следить за подвеской и делать "развал-схождение";
  • вовремя обслуживать тормоза;
  • следить за состоянием дисков и выбирать качественный шиномонтаж.

