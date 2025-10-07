Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
зимние и летние шины на дороге
зимние и летние шины на дороге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:26

Самая дорогая ошибка осени: куда кладут колёса даже опытные водители

Ассоциация автосервисов: хранить колёса у батарей категорически запрещено

Дважды в год российские водители сталкиваются с привычным ритуалом — заменой летних шин на зимние и обратно. Обычно "переобувка" происходит в конце октября, когда дневная температура держится около +5 градусов и ночью стабильно уходит в минус. Весной же, примерно в середине апреля, автовладельцы возвращают летнюю резину, ориентируясь на устойчивое потепление. Однако сама замена шин — лишь половина дела. Не менее важно правильно организовать их хранение, чтобы дорогостоящие покрышки прослужили несколько сезонов без потери свойств.

Основные принципы хранения шин

Главное правило — избегать прямого солнечного света, высокой влажности и перегрева. Ультрафиолет разрушает структуру каучука, а повышенная температура делает резину хрупкой. Хранить покрышки нужно в сухом, затемнённом помещении, где температура держится в пределах +10 … +25 градусов, а влажность не превышает 60%. Оптимальное место — гараж, подвал или складское помещение, где нет перепадов температуры и доступа химических веществ.

Если приходится держать шины на балконе, стоит помнить, что конденсат и солнечные лучи могут быстро испортить материал. Чтобы снизить риск, их накрывают чехлом из воздухопроницаемой синтетической ткани. Герметичные пакеты использовать не рекомендуется — внутри них накапливается влага, что ускоряет разрушение резины.

Сравнение условий хранения

Место хранения Условия Риск порчи
Гараж Постоянная температура, защита от света Минимальный
Балкон застеклённый Возможны перепады, конденсат Средний
Квартира Запах, фенольные выделения Высокий
Сервисное хранение Контроль микроклимата, страховка Отсутствует

Советы шаг за шагом: как подготовить шины к хранению

  1. Тщательно вымойте колёса, удалив грязь, реагенты и мелкие камешки из протектора.

  2. Полностью просушите покрышки, иначе остаточная влага ускорит старение.

  3. Осмотрите поверхность — порезы, вздутия и трещины повод заменить шину.

  4. Пометьте каждую покрышку мелом — например, "ПП" (переднее правое). Это поможет при следующей установке.

  5. Обработайте поверхность составом на основе силикона — он защищает каучук от пересыхания.

  6. Сложите шины в правильном положении, учитывая, установлены ли они на дисках или нет.

Такая подготовка продлит срок службы комплекта и избавит от проблем при следующей сезонной "переобувке".

Хранение шин без дисков

Без дисков шины рекомендуется ставить вертикально, максимально плотно, но без давления друг на друга. Нельзя хранить их штабелями или подвешивать — такие способы вызывают деформацию. Лучшее решение — специальные подставки, стеллажи или деревянные поддоны, которые обеспечивают стабильное положение и вентиляцию.

Хранение шин на дисках

Колёса в сборе с дисками, напротив, можно хранить горизонтально, укладывая друг на друга. Чтобы избежать деформации, раз в два месяца рекомендуется менять местами верхние и нижние колёса. Если не хватает места, диски можно подвесить на специальные крюки. Важно: в вертикальном положении такие колёса держать нельзя — масса металла со временем изменит форму боковин.

Где не стоит хранить шины

Запрещено оставлять покрышки в общественных зонах — на лестничных площадках, в коридорах или на чердаках. Это нарушает правила пожарной безопасности и может вызвать жалобы соседей. Кроме того, нежелательно хранить резину в квартире: при долгом нахождении она выделяет фенольные соединения и неприятный запах. Также стоит избегать мест рядом с батареями, обогревателями и источниками открытого огня — минимальное расстояние до них должно составлять не менее метра.

Складское хранение: удобно, но не бесплатно

Многие сервисные центры предлагают услугу сезонного хранения шин. Клиенту не нужно думать о температуре, влажности и запахах — покрышки хранятся в специально оборудованных помещениях. Чаще всего компания сама забирает их у владельца и возвращает к моменту "переобувки". Стоимость такой услуги в Москве начинается примерно от 3000 рублей за сезон. Перед передачей шин рекомендуется заключить договор, где прописываются условия хранения и ответственность сторон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить шины в полиэтиленовых пакетах.
    Последствие: образуется конденсат, что ускоряет старение резины.
    Альтернатива: использовать специальные тканевые чехлы или мешки из воздухопроницаемого материала.

  • Ошибка: класть шины без дисков в стопку.
    Последствие: деформация боковин и потеря формы.
    Альтернатива: ставить вертикально на стеллаж или поддон.

  • Ошибка: держать колёса у батареи или под солнцем.
    Последствие: трещины и потеря эластичности.
    Альтернатива: выбрать прохладное, тёмное место без перепадов температуры.

А что если места совсем нет?

Если в гараже или квартире не хватает места, можно воспользоваться услугами так называемых "шинных отелей". Это отдельные складские помещения, где хранят резину разных клиентов. Покрышки размещают на металлических стеллажах, регулярно проветривают, а микроклимат контролируется автоматически. Для многих автовладельцев это удобное и безопасное решение, особенно если комплект шин дорогой.

Плюсы и минусы различных способов хранения

Способ Преимущества Недостатки
Дома в гараже Бесплатно, под рукой Требует соблюдения условий
На балконе Экономия места в гараже Конденсат, солнце
В квартире Тёплое и сухое помещение Запах, фенольные выделения
В сервисе Полный контроль микроклимата, страховка Стоимость услуги

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как понять, что шины испортились?
Если заметны трещины, вздутия, следы деформации или шина стала жёсткой на ощупь — использовать её небезопасно.

Сколько можно хранить шины?
При правильных условиях срок хранения достигает 5-7 лет, но использовать шины рекомендуется не более шести сезонов.

Можно ли хранить шины снаружи под навесом?
Нет. Даже под крышей на них влияют перепады температуры и влажность. Лучше перенести внутрь гаража или сервиса.

Стоит ли накачивать шины перед хранением?
Если шины остаются на дисках, давление нужно оставить на уровне 1-1,5 атм, чтобы избежать деформации боковин.

Можно ли ставить шины вплотную к стене?
Да, но без давления. Между поверхностью и боковиной стоит оставить зазор в пару сантиметров.

Мифы и правда о хранении шин

  • Миф: шины можно хранить где угодно, лишь бы не на улице.
    Правда: неподходящие условия (тепло, влажность, свет) сокращают срок службы вдвое.

  • Миф: полиэтиленовые мешки защищают резину.
    Правда: внутри образуется конденсат, который разрушает структуру.

  • Миф: нет разницы, с дисками или без — главное, чтобы не касались пола.
    Правда: способ хранения зависит от конструкции, иначе шина теряет форму.

3 интересных факта о шинах

  1. Современные покрышки состоят из более чем десяти различных видов резины и полимеров.

  2. Потеря всего 5% эластичности снижает сцепление колеса с дорогой почти на 20%.

  3. При правильном хранении комплект шин может прослужить до десяти лет, оставаясь безопасным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор Цинхуа Ли Цзинхун: натрий-ионные аккумуляторы создают конкуренцию литию сегодня в 4:22
Натрий идёт на смену литию: новая эпоха аккумуляторов уже началась

Натрий-ионные аккумуляторы готовы заменить литий-ионные: дешевле, безопаснее, устойчивее к холоду. Но действительно ли они изменят рынок электрокаров?

Читать полностью » ГАИ напомнила о рисках езды с открытыми окнами в автомобиле сегодня в 4:06
Хотели подышать свежим воздухом — вдохнули смог: почему езда с открытыми окнами опаснее, чем кажется

Почему привычка ездить с открытыми окнами может обернуться проблемами для здоровья и кошелька — и что советуют инспекторы ГАИ, чтобы избежать этих рисков.

Читать полностью » Эксперты назвали надёжные подержанные автомобили до 850 тысяч рублей сегодня в 3:52
Сосед крутил у виска, а теперь завидует: какую "старушку" стоит брать вместо новой китайской

Пять надёжных автомобилей, которые можно купить до 850 тысяч рублей и не тратить состояние на ремонт. Разбираем, какие модели заслуживают доверия и почему.

Читать полностью » Представитель ГИБДД Кузнецов: справка об отсутствии ТС помогает при налоговых спорах сегодня в 3:36
Один документ — и ни налогов, ни лишних вопросов: что даёт справка об отсутствии ТС

Узнайте, зачем нужна справка об отсутствии транспортного средства и как быстро получить её в Москве — онлайн или через МФЦ.

Читать полностью » Сергей Целиков: продажи автомобилей в России выросли на 28% за неделю сегодня в 2:16
Российский авторынок рвёт вверх: неделя, которая побила все рекорды

Российский авторынок установил новый недельный рекорд продаж. Почему машины снова разбирают как горячие пирожки — и кто лидирует в рейтинге?

Читать полностью » ГИБДД напомнила об ответственности за несанкционированную установку аудиосистем в автомобиле сегодня в 1:51
Прокачал звук — прокачай штраф: почему за сабвуфер теперь можно остаться без машины

С июля 2025 года за замену штатной акустики и установку сабвуфера в автомобиле можно получить штраф и даже потерять регистрацию — разберём, как этого избежать.

Читать полностью » Great Wall сообщила о планах выпустить гибридную версию Tank 700 в 2026 году сегодня в 1:22
Из поднебесной с характером: премиум, который не боится грязи и конкурентов

Китайский Tank 700 доказал, что может конкурировать с легендарными внедорожниками. Пять неожиданных особенностей, о которых знают не все.

Читать полностью » Департамент страхования Калифорнии выявил сотни нарушений в работе Tesla Insurance сегодня в 0:56
Маск снова переоценил себя: почему Калифорния грозит Tesla миллионами штрафов и отзывом лицензии

Калифорния угрожает Tesla лишением лицензии из-за массовых нарушений при страховых выплатах. Почему система Маска дала сбой — и что теперь ждёт клиентов?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Исследования показали: у большинства взрослых кошек непереносимость лактозы
Садоводство
Денежное дерево требует света, редкого полива и сбалансированных удобрений — Ольга Лисовская
Технологии
Автономные хирургические системы провели первые операции без управления человеком
Спорт и фитнес
Ошибки при отжиманиях: как избежать травм и повысить эффективность
Садоводство
Фэн-шуй объясняет: количество стеблей бамбука определяет сферу удачи в доме
Наука
Физики обнаружили расхождение между движением Солнечной системы и диполем реликтового фона
Еда
Картофельное пюре с грибами сохраняет нежную текстуру при правильном приготовлении
Еда
Курица в духовке целиком сохраняет сочность благодаря правильному температурному режиму
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet