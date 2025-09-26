Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Склад автомобильных шин
Склад автомобильных шин
© Freepik by fxquadro
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:24

Мягкая резина под угрозой: как простая ошибка при хранении шин сокращает их жизнь

Эксперт Пархомчук рассказал, как подготовить и хранить шины до следующего сезона

Правильное хранение шин зимой — залог их долгой службы и вашей безопасности на дороге. Многие автолюбители знают, что сезонная замена шин обязательна, но не все уделяют внимание условиям хранения, что может негативно сказаться на состоянии резины. Чтобы шины оставались в отличном состоянии до следующего сезона, важно соблюдать несколько простых правил.

Подготовка шин к хранению

Перед тем как убрать шины, их необходимо тщательно подготовить. Сначала их моют, удаляя всю грязь и реагенты, а затем полностью высушивают. Осмотр помогает выявить порезы, грыжи и другие повреждения, которые могут ухудшить эксплуатационные свойства. Также стоит снять транспортировочные пакеты, чтобы исключить появление конденсата.

"Подготовьте шины к хранению. Тщательно вымойте и полностью высушите шины. Осмотрите на предмет порезов, грыж и повреждений. Снимите транспортировочные пакеты во избежание конденсата", — рекомендует Александр Пархомчук, руководитель отдела технической поддержки клиентов, тестирования и сертификации Ikon Tyres.

Выбор места для хранения

Ключевой фактор долговечности шин — правильное место хранения. Оно должно быть сухим, прохладным, темным и хорошо проветриваемым. Подходят гараж, кладовая или специализированные центры с сезонным хранением шин. Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей, а также хранить резину рядом с маслами, бензином и химикатами, которые разрушают материалы.

Правильная укладка шин

Способ укладки зависит от того, есть ли на шинах диски.

  1. Шины без дисков хранят вертикально, чтобы избежать деформации.

  2. Колеса в сборе (с дисками) размещают горизонтально в стопку или друг на друга.

  3. Поверхность под шинами должна быть ровной и чистой, чтобы сохранить форму.

Регулярная проверка состояния шин и их проворачивание при длительном хранении помогает равномерно распределить нагрузку и продлить срок службы.

"Шины без дисков храните вертикально, колеса в сборе (с дисками) укладывайте горизонтально в стопку или ставьте друг на друга. Правильная укладка предотвратит деформацию. Помните, что поверхность должна быть ровной и чистой", — подчеркнул Александр Пархомчук.

Советы по уходу и эксплуатации

Сохранить шины в идеальном состоянии помогут следующие рекомендации.

  1. Избегайте резких перепадов температуры в месте хранения.

  2. Проверяйте давление хотя бы раз в месяц, если колеса находятся на дисках.

  3. Не складывайте шины на влажный пол — используйте деревянные поддоны или картон.

  4. При длительном хранении меняйте положение колес в стопке, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

"Правильный уход и хранение — важный аспект длительной службы шин. Следуйте простым советам, и тогда подготовка к лету в следующем году пройдет без дополнительных расходов и усилий", — подытожил Александр Пархомчук.

А что если хранить неправильно?

Неправильное хранение может привести к:

  • деформации шин, что ухудшает управляемость и безопасность;

  • появлению трещин и грыж на резине;

  • необходимости преждевременной замены даже качественных шин.

В качестве альтернативы можно воспользоваться услугами сервисов сезонного хранения, где создаются оптимальные условия для хранения колес.

Плюсы и минусы хранения шин дома и в специализированных центрах

Место хранения Плюсы Минусы
Дом/гараж Удобно, экономично Требует контроля температуры и влажности
Специализированный центр Оптимальные условия, экономия места Стоимость услуги, нужно транспортировать шины

FAQ

Как выбрать место для хранения шин?
Лучше всего сухое, прохладное, темное и проветриваемое помещение. Избегайте прямых солнечных лучей и химических веществ.

Сколько можно хранить шины?
Оптимальный срок — до следующего сезона, при условии соблюдения всех правил подготовки и хранения.

Что лучше: хранить шины с дисками или без?
С дисками удобнее для монтажа, но важно соблюдать горизонтальную укладку и периодически менять положение. Без дисков шины хранят вертикально.

Мифы и правда

  • Миф: шины можно хранить где угодно.
    Правда: температура, влажность и химические вещества критически влияют на состояние резины.

  • Миф: колеса на дисках не требуют внимания.
    Правда: при длительном хранении их нужно периодически проворачивать, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Интересные факты

  1. Неправильное хранение снижает срок службы резины на 30-50%.

  2. Прямые солнечные лучи разрушают шины уже через несколько месяцев.

  3. Специализированные центры могут продлить жизнь шин на несколько сезонов.

Исторический контекст

Сезонная смена шин стала массовой практикой с развитием автомобилей в XX веке. Изначально владельцы автомобилей ограничивались лишь сменой покрышек без особого внимания к хранению, что приводило к частым повреждениям и ускоренному износу. Современные стандарты хранения помогают продлить срок службы и повысить безопасность.

