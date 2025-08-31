Балкон, гараж или шинный отель: где резина переживёт зиму без потерь
Срок службы современных покрышек достигает 8-10 лет, но только при правильном хранении. Нарушение условий может сократить этот срок вдвое. Разберёмся, как подготовить резину к "отпуску" и где её лучше держать.
Где хранить шины
Идеально — сухое, вентилируемое помещение (гараж, кладовка, шинный отель).
- Избегайте прямого солнца, резких перепадов температур, контакта с бензином, маслами, реагентами.
- Вблизи отопительных приборов выдерживайте дистанцию не менее 1 метра.
- На балконе хранить можно, но шины должны быть укрыты от ультрафиолета и влаги (дышащие чехлы, неплотно закрытые пакеты).
- По ГОСТ Р 54266-2010: допустимая температура хранения — от -30 до +35 °С, но производители (например, Nokian) рекомендуют +10…+15 °С.
Подготовка шин
Проверка состояния:
- глубина протектора: минимум 1,6 мм (лето) и 4 мм (зима);
- отсутствие трещин, порезов, вздутий;
- уточните дату выпуска (старше 6-10 лет лучше заменить).
Маркировка: отметьте маркером ПП, ПЛ, ЗП, ЗЛ — это упростит установку в новом сезоне.
Мойка и сушка:
- используйте мыльный раствор и жёсткую щётку;
- тщательно высушите перед упаковкой;
- при желании обработайте силиконовым консервантом (не "чернителями"!).
Хранение шин на дисках
- Давление снизить до 1 атмосферы.
- Хранить горизонтально стопкой (лучше с картоном между дисками).
- Идеально — подвесить за отверстия в диске.
- Вертикально не хранить: вес колеса (~18 кг) может деформировать протектор.
Хранение шин без дисков
- Рекомендации Michelin, Goodyear, Continental: хранить строго вертикально.
- По ГОСТ: узкие шины (до 205 мм) допустимо складывать горизонтально стопкой до 2 м.
- Время от времени прокручивайте вертикально стоящие шины, чтобы избежать деформации.
Главное запомнить
- Резина боится солнца, влаги и химии.
- Лучшие условия — тёмное сухое помещение с температурой не выше +25 °С.
- Колёса на дисках — хранить горизонтально или подвешенными.
- Шины без дисков — вертикально, а узкие можно штабелировать.
- Перед хранением всегда проверяйте состояние и срок службы.
