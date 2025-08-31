Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:55

Балкон, гараж или шинный отель: где резина переживёт зиму без потерь

Срок службы шин сокращается вдвое при неправильном хранении — советы специалистов

Срок службы современных покрышек достигает 8-10 лет, но только при правильном хранении. Нарушение условий может сократить этот срок вдвое. Разберёмся, как подготовить резину к "отпуску" и где её лучше держать.

Где хранить шины

Идеально — сухое, вентилируемое помещение (гараж, кладовка, шинный отель).

  • Избегайте прямого солнца, резких перепадов температур, контакта с бензином, маслами, реагентами.
  • Вблизи отопительных приборов выдерживайте дистанцию не менее 1 метра.
  • На балконе хранить можно, но шины должны быть укрыты от ультрафиолета и влаги (дышащие чехлы, неплотно закрытые пакеты).
  • По ГОСТ Р 54266-2010: допустимая температура хранения — от -30 до +35 °С, но производители (например, Nokian) рекомендуют +10…+15 °С.

Подготовка шин

Проверка состояния:

  • глубина протектора: минимум 1,6 мм (лето) и 4 мм (зима);
  • отсутствие трещин, порезов, вздутий;
  • уточните дату выпуска (старше 6-10 лет лучше заменить).

Маркировка: отметьте маркером ПП, ПЛ, ЗП, ЗЛ — это упростит установку в новом сезоне.

Мойка и сушка:

  • используйте мыльный раствор и жёсткую щётку;
  • тщательно высушите перед упаковкой;
  • при желании обработайте силиконовым консервантом (не "чернителями"!).

Хранение шин на дисках

  • Давление снизить до 1 атмосферы.
  • Хранить горизонтально стопкой (лучше с картоном между дисками).
  • Идеально — подвесить за отверстия в диске.
  • Вертикально не хранить: вес колеса (~18 кг) может деформировать протектор.

Хранение шин без дисков

  • Рекомендации Michelin, Goodyear, Continental: хранить строго вертикально.
  • По ГОСТ: узкие шины (до 205 мм) допустимо складывать горизонтально стопкой до 2 м.
  • Время от времени прокручивайте вертикально стоящие шины, чтобы избежать деформации.

Главное запомнить

  1. Резина боится солнца, влаги и химии.
  2. Лучшие условия — тёмное сухое помещение с температурой не выше +25 °С.
  3. Колёса на дисках — хранить горизонтально или подвешенными.
  4. Шины без дисков — вертикально, а узкие можно штабелировать.
  5. Перед хранением всегда проверяйте состояние и срок службы.

