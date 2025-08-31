Балкон, гараж или шинный отель: где резина переживёт зиму без потерь

сегодня в 13:46

Чужая машина перегородила выезд: что делать, чтобы не нарушить закон

Что делать, если вашу машину «заперли»? Всё зависит от места: на дороге поможет ГИБДД, во дворе — звонок 112 с правильной формулировкой жалобы.

сегодня в 12:32

Замена антифриза: кажется простым, но неправильная замена может вызвать катастрофу

Узнайте, как самостоятельно слить и заменить антифриз в автомобиле, чтобы поддерживать систему охлаждения в исправном состоянии и избежать перегрева двигателя.

сегодня в 10:32

Топлива полно, а машина стоит: парадокс зимнего бензобака

Зимой в бензобаке скапливается вода, которая может заморозить топливопровод. Простое средство — изопропиловый спирт: он растворит влагу и убережёт мотор.

сегодня в 11:28

Восстановление аккумулятора: что на самом деле помогает, а что — лишь временный костыль

Узнайте, как восстановить ёмкость автомобильного аккумулятора в домашних условиях. Методы реанимации, которые могут вернуть аккумулятор к жизни, а также признаки, когда лучше сразу менять батарею.

вчера в 13:22

Зимой даже новая машина может отказать с утра — вот почему

Автомобиль не заводится? Причин может быть несколько: от разряженного аккумулятора до загустевшей солярки. Разбираем, что делать в каждом случае.

сегодня в 10:22

Идеальный внешний вид и пустой багажник: как распознать перекупщика по мелочам

Идеальный блеск кузова, пустой салон и свежие документы могут скрывать неприятный факт: перед вами перекупщик. Узнайте, как вовремя это распознать.

сегодня в 9:55

Счёт пошёл на недели: Mazda готовится бросить вызов китайскому рынку

Новый кроссовер Mazda EZ-60 готовится к старту продаж в Китае. Модель уже вызвала ажиотаж, и бренд рассчитывает на её глобальный успех.

сегодня в 9:26

В салоне стало душно даже с кондиционером — вот где кроется настоящая проблема

Когда кондиционер в машине перестаёт охлаждать и появляется запах из воздуховодов, дело может быть не только в заправке — иногда требуется серьёзный ремонт.

