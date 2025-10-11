Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Колесо на мокром асфальте
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:26

На складе или на дороге: где шины стареют быстрее

Автопроизводители напомнили, что срок службы шин достигает пяти лет с выпуска

Покупая новые покрышки, многие автолюбители обращают внимание прежде всего на бренд, сезонность и размер. Но не менее важно знать, когда именно эти шины были произведены. Ведь срок изготовления напрямую влияет на их свойства, даже если внешне колёса выглядят совершенно новыми. В этом материале разбираемся, стоит ли переплачивать за "свежие" шины или можно смело брать прошлогодние — при условии правильного хранения.

Почему дата выпуска шин имеет значение

На боковине любой покрышки есть специальная маркировка — четыре цифры, указывающие неделю и год производства. Например, код 2423 означает, что шина произведена на 24-й неделе 2023 года. Эта информация помогает понять, сколько времени колёса уже провели на складе. Даже если их не устанавливали на автомобиль, процесс старения резины всё равно идёт: материал постепенно теряет эластичность, особенно при нарушении условий хранения.

Что происходит с резиной со временем

Резиновая смесь, из которой изготавливают протектор, — сложный компаунд из полимеров, масел и химических добавок. Эти компоненты обеспечивают сцепление с дорогой, мягкость и устойчивость к износу. Однако под воздействием кислорода, солнечного света и перепадов температур они постепенно разрушаются. Если шины хранились в жарком или влажном помещении, в них могут начаться микротрещины, а поверхность станет жестче. Именно поэтому эксперты советуют учитывать не только дату производства, но и условия хранения.

"В магазине предлагают по выгодной цене зимние шины, но штампы на них показывают, что они были выпущены ещё в прошлом году. Можно их покупать или надо искать "свежие” покрышки?"

Шипованные и фрикционные шины: в чём разница

Шипованные модели известных брендов — Nokian, Michelin, Continental — рассчитаны на длительную эксплуатацию. Их компаунд содержит морозостойкие добавки, а шипы прочно закреплены в протекторе. При правильном хранении такие колёса сохраняют заявленные характеристики в течение пяти лет, что подтверждается и гарантийными обязательствами производителей.

С фрикционными шинами ситуация иная. Они обеспечивают сцепление с обледенелой дорогой не за счёт шипов, а благодаря микропористой структуре и особым компонентам резиновой смеси. Именно эти элементы со временем теряют гибкость, и сцепление на льду заметно ухудшается. Поэтому для "липучек" важен не только срок хранения, но и то, где и как они лежали.

Сравнение: шипованные и фрикционные шины

Характеристика Шипованные Фрикционные
Срок хранения без потери свойств До 5 лет До 3 лет
Устойчивость к перепадам температур Высокая Средняя
Зависимость от условий хранения Умеренная Высокая
Сцепление на льду Стабильное Снижается со временем

Советы шаг за шагом: как выбрать и проверить шины

  1. Изучите маркировку DOT. Узнайте неделю и год выпуска, чтобы понять возраст покрышки.

  2. Осмотрите поверхность. Даже новая шина не должна иметь микротрещин или следов деформации.

  3. Проверьте запах. Старая резина имеет более резкий технический аромат.

  4. Уточните условия хранения. Идеально, если колёса лежали вертикально в сухом, прохладном помещении без доступа солнечных лучей.

  5. Сравните цену. Если шина пролежала больше трёх лет, особенно если это фрикционная модель, можно просить скидку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка старых шин без проверки условий хранения.
    Последствие: Потеря эластичности, снижение сцепления, ускоренный износ.
    Альтернатива: Приобретать продукцию с сертификатом хранения или у официальных дилеров.

  • Ошибка: Сравнивать только по цене.
    Последствие: Экономия может обернуться аварией на скользкой дороге.
    Альтернатива: Рассматривать средний ценовой сегмент — там чаще соблюдают технологию хранения и логистику.

А что если шины пролежали несколько лет?

Если колёса хранились в отапливаемом складе, вдали от солнечного света и при стабильной температуре, их свойства почти не меняются в течение двух-трёх лет. В этом случае можно смело брать такие шины, особенно если речь о шипованных моделях. Но если они провели зиму на неутеплённом складе или в гараже, даже год ожидания может сыграть злую шутку — смесь "задубеет", и управляемость автомобиля ухудшится.

Плюсы и минусы покупки шин прошлых лет

Плюсы Минусы
Более низкая цена Возможное снижение эластичности
Нет риска дефицита популярных моделей Вероятность неправильного хранения
Гарантия при покупке у официального дилера Меньший срок службы при активной эксплуатации

Часто задаваемые вопросы

Какой срок годности у автомобильных шин?
Производители указывают, что при надлежащем хранении шины сохраняют все свойства до пяти лет с момента выпуска.

Стоит ли брать покрышки, произведённые два года назад?
Да, если они не эксплуатировались и хранились в нормальных условиях. Особенно это касается шипованных моделей.

Как проверить, правильно ли хранили шины?
Посмотрите на боковину — не должно быть трещин и вздутий. Если поверхность ровная и мягкая на ощупь, с покрышкой всё в порядке.

Что делать с шинами, которым больше пяти лет?
Использовать можно, но только при хорошем внешнем состоянии. При малейших признаках старения лучше заменить — безопасность дороже.

Мифы и правда

Миф: Все старые шины опасны.
Правда: При правильном хранении даже покрышки двух-трёхлетней давности полностью безопасны.

Миф: Шины одного года выпуска всегда одинаковы по качеству.
Правда: Условия транспортировки и хранения влияют на их свойства не меньше, чем возраст.

Миф: Хранить шины можно где угодно.
Правда: Влажность, солнце и жара ускоряют старение даже новой резины.

3 интересных факта о шинах

  1. Резиновая смесь современных зимних шин включает до 60 компонентов, среди которых — натуральный каучук, кремний и масла на основе рапса.

  2. При температуре ниже -20 °C эластичность шин резко падает, особенно у фрикционных моделей.

  3. По данным "Автостата", около 30% водителей в России покупают шины прошлогоднего выпуска, не замечая разницы в управляемости.

Исторический контекст

Первый массовый контроль даты выпуска шин появился в Европе в 1970-е, когда начались споры о безопасности старых покрышек. Тогда производители начали наносить коды DOT. В России эта практика стала обязательной в начале 2000-х, и с тех пор дата на боковине — главный ориентир при покупке.

