На складе или на дороге: где шины стареют быстрее
Покупая новые покрышки, многие автолюбители обращают внимание прежде всего на бренд, сезонность и размер. Но не менее важно знать, когда именно эти шины были произведены. Ведь срок изготовления напрямую влияет на их свойства, даже если внешне колёса выглядят совершенно новыми. В этом материале разбираемся, стоит ли переплачивать за "свежие" шины или можно смело брать прошлогодние — при условии правильного хранения.
Почему дата выпуска шин имеет значение
На боковине любой покрышки есть специальная маркировка — четыре цифры, указывающие неделю и год производства. Например, код 2423 означает, что шина произведена на 24-й неделе 2023 года. Эта информация помогает понять, сколько времени колёса уже провели на складе. Даже если их не устанавливали на автомобиль, процесс старения резины всё равно идёт: материал постепенно теряет эластичность, особенно при нарушении условий хранения.
Что происходит с резиной со временем
Резиновая смесь, из которой изготавливают протектор, — сложный компаунд из полимеров, масел и химических добавок. Эти компоненты обеспечивают сцепление с дорогой, мягкость и устойчивость к износу. Однако под воздействием кислорода, солнечного света и перепадов температур они постепенно разрушаются. Если шины хранились в жарком или влажном помещении, в них могут начаться микротрещины, а поверхность станет жестче. Именно поэтому эксперты советуют учитывать не только дату производства, но и условия хранения.
"В магазине предлагают по выгодной цене зимние шины, но штампы на них показывают, что они были выпущены ещё в прошлом году. Можно их покупать или надо искать "свежие” покрышки?"
Шипованные и фрикционные шины: в чём разница
Шипованные модели известных брендов — Nokian, Michelin, Continental — рассчитаны на длительную эксплуатацию. Их компаунд содержит морозостойкие добавки, а шипы прочно закреплены в протекторе. При правильном хранении такие колёса сохраняют заявленные характеристики в течение пяти лет, что подтверждается и гарантийными обязательствами производителей.
С фрикционными шинами ситуация иная. Они обеспечивают сцепление с обледенелой дорогой не за счёт шипов, а благодаря микропористой структуре и особым компонентам резиновой смеси. Именно эти элементы со временем теряют гибкость, и сцепление на льду заметно ухудшается. Поэтому для "липучек" важен не только срок хранения, но и то, где и как они лежали.
Сравнение: шипованные и фрикционные шины
|Характеристика
|Шипованные
|Фрикционные
|Срок хранения без потери свойств
|До 5 лет
|До 3 лет
|Устойчивость к перепадам температур
|Высокая
|Средняя
|Зависимость от условий хранения
|Умеренная
|Высокая
|Сцепление на льду
|Стабильное
|Снижается со временем
Советы шаг за шагом: как выбрать и проверить шины
-
Изучите маркировку DOT. Узнайте неделю и год выпуска, чтобы понять возраст покрышки.
-
Осмотрите поверхность. Даже новая шина не должна иметь микротрещин или следов деформации.
-
Проверьте запах. Старая резина имеет более резкий технический аромат.
-
Уточните условия хранения. Идеально, если колёса лежали вертикально в сухом, прохладном помещении без доступа солнечных лучей.
-
Сравните цену. Если шина пролежала больше трёх лет, особенно если это фрикционная модель, можно просить скидку.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупка старых шин без проверки условий хранения.
Последствие: Потеря эластичности, снижение сцепления, ускоренный износ.
Альтернатива: Приобретать продукцию с сертификатом хранения или у официальных дилеров.
-
Ошибка: Сравнивать только по цене.
Последствие: Экономия может обернуться аварией на скользкой дороге.
Альтернатива: Рассматривать средний ценовой сегмент — там чаще соблюдают технологию хранения и логистику.
А что если шины пролежали несколько лет?
Если колёса хранились в отапливаемом складе, вдали от солнечного света и при стабильной температуре, их свойства почти не меняются в течение двух-трёх лет. В этом случае можно смело брать такие шины, особенно если речь о шипованных моделях. Но если они провели зиму на неутеплённом складе или в гараже, даже год ожидания может сыграть злую шутку — смесь "задубеет", и управляемость автомобиля ухудшится.
Плюсы и минусы покупки шин прошлых лет
|Плюсы
|Минусы
|Более низкая цена
|Возможное снижение эластичности
|Нет риска дефицита популярных моделей
|Вероятность неправильного хранения
|Гарантия при покупке у официального дилера
|Меньший срок службы при активной эксплуатации
Часто задаваемые вопросы
Какой срок годности у автомобильных шин?
Производители указывают, что при надлежащем хранении шины сохраняют все свойства до пяти лет с момента выпуска.
Стоит ли брать покрышки, произведённые два года назад?
Да, если они не эксплуатировались и хранились в нормальных условиях. Особенно это касается шипованных моделей.
Как проверить, правильно ли хранили шины?
Посмотрите на боковину — не должно быть трещин и вздутий. Если поверхность ровная и мягкая на ощупь, с покрышкой всё в порядке.
Что делать с шинами, которым больше пяти лет?
Использовать можно, но только при хорошем внешнем состоянии. При малейших признаках старения лучше заменить — безопасность дороже.
Мифы и правда
Миф: Все старые шины опасны.
Правда: При правильном хранении даже покрышки двух-трёхлетней давности полностью безопасны.
Миф: Шины одного года выпуска всегда одинаковы по качеству.
Правда: Условия транспортировки и хранения влияют на их свойства не меньше, чем возраст.
Миф: Хранить шины можно где угодно.
Правда: Влажность, солнце и жара ускоряют старение даже новой резины.
3 интересных факта о шинах
-
Резиновая смесь современных зимних шин включает до 60 компонентов, среди которых — натуральный каучук, кремний и масла на основе рапса.
-
При температуре ниже -20 °C эластичность шин резко падает, особенно у фрикционных моделей.
-
По данным "Автостата", около 30% водителей в России покупают шины прошлогоднего выпуска, не замечая разницы в управляемости.
Исторический контекст
Первый массовый контроль даты выпуска шин появился в Европе в 1970-е, когда начались споры о безопасности старых покрышек. Тогда производители начали наносить коды DOT. В России эта практика стала обязательной в начале 2000-х, и с тех пор дата на боковине — главный ориентир при покупке.
