Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Колесо на мокром асфальте
Колесо на мокром асфальте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:55

Как шины могут служить десятилетиями — секрет кроется не в технологии, а в привычке водителя

Специалисты объяснили, как ротация шин увеличивает ресурс до 70 тысяч км

Шины можно сделать почти "вечными" — и секрет тут вовсе не в дорогих технологиях. Всё зависит от того, насколько правильно водитель ухаживает за резиной и умеет распределять нагрузку между колёсами. Автоэксперты уверяют: продлить срок службы покрышек реально, если вовремя менять их местами.

Почему шины изнашиваются неравномерно

Даже самые качественные покрышки изнашиваются по-разному. Всё дело в том, что нагрузка распределяется на оси неравномерно. Передние колёса принимают на себя основной удар при поворотах и торможениях, поэтому они стираются сильнее по бокам. Задние же чаще всего "сдают" по центру.

На долговечность влияют десятки факторов:

  • тип автомобиля (легковушка, внедорожник или грузовик),

  • манера вождения,

  • качество дорожного покрытия,

  • состояние подвески и рулевого управления,

  • правильная регулировка углов развала и схождения,

  • поддержание стабильного давления в колёсах.

Интересный факт: при агрессивном стиле езды шины теряют до 30 % ресурса быстрее, чем при спокойном вождении.

Как продлить срок службы резины

Чтобы "растянуть" жизнь покрышек до 70 тысяч километров и даже больше, специалисты советуют делать ротацию шин каждые 10 тысяч километров. Процедура проста:

  • задние шины меняют местами с передними, сохраняя стороны;

  • передние переносят назад, но уже меняя левую и правую сторону.

Такой способ позволяет уравновесить износ протектора и дольше сохранить сцепные свойства.

Исключения из правил

Но не всё так универсально. Для асимметричных шин перестановка по сторонам недопустима — они должны работать строго в заданном направлении. Если же автомобиль комплектуется резиной разного размера на передней и задней оси, менять колёса местами вовсе нельзя. В этом случае допустима только перестановка "справа налево" или наоборот.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запреты на АЗС: что нельзя делать во время заправки автомобиля сегодня в 2:58

Топ-5 неожиданных и странных правил на АЗС и что за ними стоит на самом деле

Почему на заправках запрещают телефоны, животных и алкоголь? Разбираем самые странные таблички на АЗС и узнаём, чем они опасны для водителей.

Читать полностью » Автостат: в июле 2025 года россияне потратили на новые автомобили 389,7 млрд рублей сегодня в 2:46

Китайские машины захватили рынок в России — сумма потраченного шокирует

В июле россияне потратили рекордные 389,7 млрд рублей на новые автомобили, но авторынок всё ещё уступает прошлогодним показателям.

Читать полностью » Автоэлектрик: аккумулятор почти не заряжается на холостом ходу двигателя сегодня в 1:53

Секрет долгой службы батареи: нужно ли включать двигатель ради подзарядки

Можно ли зарядить аккумулятор, оставив машину на холостом ходу? Автоэлектрик объяснил, как это работает на самом деле и почему такой способ может навредить.

Читать полностью » Коллекция автомобилей Алена Делона: Ferrari, Maserati и Lancia из его гаража сегодня в 1:26

Коллекция Алена Делона хранит сюрпризы: один автомобиль нашли в заброшенном поместье

Ровно год назад ушёл Ален Делон. Мы собрали самые яркие автомобили актёра: от Ferrari California Spider до Range Rover Bahama Gold.

Читать полностью » Lamborghini сохранит атмосферный V12 как минимум до 2030-х годов сегодня в 0:53

Последний из могикан: V12 Lamborghini бросает вызов электрическому будущему

Lamborghini сохранила верность атмосферному V12: даже после 2030 года двигатель останется в сердце бренда, несмотря на эпоху электрификации.

Читать полностью » Канада закупила автомобилей из Мексики на 1,08 млрд долларов, из США — на 950 млн сегодня в 0:12

За 30 лет такого не было: Канада сменила главного поставщика автомобилей

Канада впервые за 30 лет купила больше автомобилей из Мексики, чем из США. Протекционизм Трампа неожиданно изменил баланс североамериканского автопрома.

Читать полностью » Отзыв моделей и падение продаж: почему GM свернула бизнес в России в 2014 году вчера в 23:16

Секреты провала: почему известные автомобили исчезли с российских дорог

Какие автомобильные марки покинули Россию не из-за санкций, а из-за провальных продаж? Разбираемся, почему даже популярные модели не смогли удержаться на рынке.

Читать полностью » Как заменить втулки амортизаторов за 5 минут: рекомендации от автомехаников вчера в 23:10

Баллончик, хомут и 5 минут: нестандартный способ ремонта амортизатора

Самодельное приспособление из жести и хомутов заменило дорогой инструмент для запрессовки втулок амортизаторов. Как повторить — читайте в нашем материале!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Джен Фрабони объяснила, как правильно напрягать мышцы кора при тренировке
Садоводство

Бюджетное средство от муравьев — 10 мл нашатыря и вода: инструкция от экспертов
Наука и технологии

3000-летний Гимн Никкалю раскрывает общие корни музыки бронзового века
Культура и шоу-бизнес

Daily Mail: контракт Гарри и Меган с Netflix теперь финансируется только по утверждённым проектам
Дом

Как правильно мыть холодильник, чтобы неприятные запахи не вернулись
Туризм

Медленные путешествия: как получать максимум впечатлений
Авто и мото

Российский рынок подержанных автомобилей в июле 2025 года вырос на 21,4% — "Автостат"
Еда

Как приготовить классическую мясную солянку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru