Как шины могут служить десятилетиями — секрет кроется не в технологии, а в привычке водителя

Шины можно сделать почти "вечными" — и секрет тут вовсе не в дорогих технологиях. Всё зависит от того, насколько правильно водитель ухаживает за резиной и умеет распределять нагрузку между колёсами. Автоэксперты уверяют: продлить срок службы покрышек реально, если вовремя менять их местами.

Почему шины изнашиваются неравномерно

Даже самые качественные покрышки изнашиваются по-разному. Всё дело в том, что нагрузка распределяется на оси неравномерно. Передние колёса принимают на себя основной удар при поворотах и торможениях, поэтому они стираются сильнее по бокам. Задние же чаще всего "сдают" по центру.

На долговечность влияют десятки факторов:

тип автомобиля (легковушка, внедорожник или грузовик),

манера вождения,

качество дорожного покрытия,

состояние подвески и рулевого управления,

правильная регулировка углов развала и схождения,

поддержание стабильного давления в колёсах.

Интересный факт: при агрессивном стиле езды шины теряют до 30 % ресурса быстрее, чем при спокойном вождении.

Как продлить срок службы резины

Чтобы "растянуть" жизнь покрышек до 70 тысяч километров и даже больше, специалисты советуют делать ротацию шин каждые 10 тысяч километров. Процедура проста:

задние шины меняют местами с передними, сохраняя стороны;

передние переносят назад, но уже меняя левую и правую сторону.

Такой способ позволяет уравновесить износ протектора и дольше сохранить сцепные свойства.

Исключения из правил

Но не всё так универсально. Для асимметричных шин перестановка по сторонам недопустима — они должны работать строго в заданном направлении. Если же автомобиль комплектуется резиной разного размера на передней и задней оси, менять колёса местами вовсе нельзя. В этом случае допустима только перестановка "справа налево" или наоборот.