Как шины могут служить десятилетиями — секрет кроется не в технологии, а в привычке водителя
Шины можно сделать почти "вечными" — и секрет тут вовсе не в дорогих технологиях. Всё зависит от того, насколько правильно водитель ухаживает за резиной и умеет распределять нагрузку между колёсами. Автоэксперты уверяют: продлить срок службы покрышек реально, если вовремя менять их местами.
Почему шины изнашиваются неравномерно
Даже самые качественные покрышки изнашиваются по-разному. Всё дело в том, что нагрузка распределяется на оси неравномерно. Передние колёса принимают на себя основной удар при поворотах и торможениях, поэтому они стираются сильнее по бокам. Задние же чаще всего "сдают" по центру.
На долговечность влияют десятки факторов:
-
тип автомобиля (легковушка, внедорожник или грузовик),
-
манера вождения,
-
качество дорожного покрытия,
-
состояние подвески и рулевого управления,
-
правильная регулировка углов развала и схождения,
-
поддержание стабильного давления в колёсах.
Интересный факт: при агрессивном стиле езды шины теряют до 30 % ресурса быстрее, чем при спокойном вождении.
Как продлить срок службы резины
Чтобы "растянуть" жизнь покрышек до 70 тысяч километров и даже больше, специалисты советуют делать ротацию шин каждые 10 тысяч километров. Процедура проста:
-
задние шины меняют местами с передними, сохраняя стороны;
-
передние переносят назад, но уже меняя левую и правую сторону.
Такой способ позволяет уравновесить износ протектора и дольше сохранить сцепные свойства.
Исключения из правил
Но не всё так универсально. Для асимметричных шин перестановка по сторонам недопустима — они должны работать строго в заданном направлении. Если же автомобиль комплектуется резиной разного размера на передней и задней оси, менять колёса местами вовсе нельзя. В этом случае допустима только перестановка "справа налево" или наоборот.
