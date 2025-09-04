Колёса становятся золотыми: автолюбителям пора готовиться к новым тратам

Подорожание автомобильных шин в России стало заметной тенденцией последнего года. Водители всё чаще обращают внимание на растущие цены, особенно в сегменте зимних и летних моделей для легковых машин. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своём отчёте зафиксировало, что с августа 2024-го по август 2025-го года стоимость покрышек в среднем увеличилась более чем на 3%.

Динамика цен за год

По данным аналитиков, за указанный период зимние шины подорожали на 3,9%, а летние — на 3,4%. Несмотря на кажущуюся небольшую разницу, для автолюбителей это означает дополнительные расходы при сезонной замене комплекта. Так, за год цена зимних шин достигла своего максимума в мае-июне 2025 года — около 9,8 тыс. рублей за единицу. Летние же стоили дороже всего осенью 2024-го и в феврале 2025-го, когда средний ценник поднимался до 10,7 тыс. рублей.

Ситуация за последний месяц

Интересно, что в ежемесячной динамике наблюдается обратная картина: с июля по август 2025-го стоимость зимних шин снизилась на 2,6%, опустившись до 9,3 тыс. рублей, а летних — на 0,3%, до 10,2 тыс. рублей. Подобное падение цен эксперты связывают с сезонным фактором: к концу лета спрос на зимнюю резину минимален, и продавцы стараются стимулировать покупателей скидками.