Резина уходит в премиум: почему даже всесезонка бьёт рекорды по подорожанию

Цены на шины в России уверенно ползут вверх — и особенно это заметно в сегменте премиальных брендов для легковых автомобилей. За последний месяц всесезонные покрышки подорожали сильнее всего — на 5,9%, сообщается в исследовании маркетингового агентства НАПИ, с которым ознакомился портал Quto.ru.

Летние, зимние и всесезонные: что меняется в цене

Помимо всесезонных шин, выросли в цене и другие категории. Летние подорожали на 3,8%, а зимние — лишь на 0,2%. Однако годовая статистика показывает иную картину: именно зимняя резина за двенадцать месяцев прибавила в цене рекордные 19,6%.

В июле 2025 года лидером по средней стоимости стали летние шины — 30,2 тысячи рублей за комплект. Зимняя резина обошлась автолюбителям в среднем в 28,1 тысячи, а всесезонка — в 23,1 тысячи рублей.

Причины и тренды на рынке

Эксперты объясняют подорожание сезонными факторами, изменением логистики и укреплением премиального сегмента. Поставки некоторых брендов сократились, а спрос в преддверии сезона остался высоким. В результате цены в верхней ценовой категории растут быстрее, чем в среднем по рынку.

Научный прорыв: в 10 раз прочнее

На фоне роста цен мировые исследователи уже ищут способы сделать покрышки долговечнее. Учёные Гарвардской школы инженерии представили технологию, которая способна повысить прочность каучука в десять раз.

По словам авторов разработки, новый материал значительно устойчивее к образованию трещин и износу. При этом эластичность и прочность, важнейшие для шин характеристики, не просто сохранены, но и усилены.