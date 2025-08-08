Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автосервис
Автосервис
© Freepik by senivpetro
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:28

Резина уходит в премиум: почему даже всесезонка бьёт рекорды по подорожанию

Цены на всесезонные шины в России выросли на 5,9% за месяц

Цены на шины в России уверенно ползут вверх — и особенно это заметно в сегменте премиальных брендов для легковых автомобилей. За последний месяц всесезонные покрышки подорожали сильнее всего — на 5,9%, сообщается в исследовании маркетингового агентства НАПИ, с которым ознакомился портал Quto.ru.

Летние, зимние и всесезонные: что меняется в цене

Помимо всесезонных шин, выросли в цене и другие категории. Летние подорожали на 3,8%, а зимние — лишь на 0,2%. Однако годовая статистика показывает иную картину: именно зимняя резина за двенадцать месяцев прибавила в цене рекордные 19,6%.

В июле 2025 года лидером по средней стоимости стали летние шины — 30,2 тысячи рублей за комплект. Зимняя резина обошлась автолюбителям в среднем в 28,1 тысячи, а всесезонка — в 23,1 тысячи рублей.

Причины и тренды на рынке

Эксперты объясняют подорожание сезонными факторами, изменением логистики и укреплением премиального сегмента. Поставки некоторых брендов сократились, а спрос в преддверии сезона остался высоким. В результате цены в верхней ценовой категории растут быстрее, чем в среднем по рынку.

Научный прорыв: в 10 раз прочнее

На фоне роста цен мировые исследователи уже ищут способы сделать покрышки долговечнее. Учёные Гарвардской школы инженерии представили технологию, которая способна повысить прочность каучука в десять раз.

По словам авторов разработки, новый материал значительно устойчивее к образованию трещин и износу. При этом эластичность и прочность, важнейшие для шин характеристики, не просто сохранены, но и усилены.

"Наша технология может изменить подход к производству автомобильных шин и сделать их срок службы в разы больше", — заявляют исследователи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

VW Group: операционная прибыль Skoda во втором квартале составила 739 млн евро при рентабельности 9,5% сегодня в 0:12

Бюджетная сенсация: марка, на которую никто не ставил, стала золотой жилой концерна VW

Skoda вышла из тени Porsche и стала прибыльнее люксовых брендов. Как «бюджетный» игрок превратился в движущую силу VW — в нашей аналитике.

Читать полностью » BYD стала лидером продаж электромобилей и гибридов в семи странах за полгода 2025 года сегодня в 0:11

Европа и Азия капитулировали: как BYD за шесть месяцев переписала карту авторынка

BYD установила новые рекорды, обойдя мировых автогигантов в семи странах за полгода. Как китайский бренд завоёвывает рынки Азии, Европы и Южной Америки?

Читать полностью » Оптимальная частота мойки автомобиля для защиты кузова от коррозии вчера в 23:56

Ошибка, из-за которой даже новая машина ржавеет за год

Узнайте, как часто нужно мыть автомобиль, чтобы он оставался в идеальном состоянии. Откройте для себя золотую середину между экономией и уходом за кузовом!

Читать полностью » Как правильно заменить автомобильный аккумулятор: рекомендации специалистов вчера в 23:51

Как одна ошибка при снятии АКБ может обернуться дорогостоящим ремонтом

Автоэлектрик раскрыл главную ошибку при снятии аккумулятора, из-за которой многие водители губят электронику. Как правильно менять АКБ и не потерять настройки бортовых систем?

Читать полностью » Как отключить автомобильную сигнализацию при отказе брелока — инструкция от автоэлектриков вчера в 22:53

Как отключить сигнализацию без брелка: спрятанная функция

Узнайте, как отключить сигнализацию в автомобиле, если села батарейка в брелке. Простые советы помогут вам избежать неприятностей и продолжить поездку!

Читать полностью » Эксперт назвал действия при отказе тормозов на автомобиле с АКПП вчера в 22:46

Тормоза отказали на скорости: что скрывает автоматическая коробка передач

Что делать, если на скорости отказали тормоза? Автоинструктор объясняет, как безопасно остановить машину с АКПП без педали тормоза — проверенные методы и важные нюансы.

Читать полностью » Lamborghini представила Temerario Porto Cervo 2025 — оммаж Сардинии в уникальной версии суперкара вчера в 21:35

Почему у нового Lamborghini две души и один характер — история в цвете и текстуре

В Порто-Черво состоялся дебют Lamborghini Temerario Porto Cervo — персонализированного суперкара, вдохновлённого Сардинией и выполненного в уникальной палитре.

Читать полностью » Эксперт Autonews: скрип тормозов может указывать на износ колодок или поломку суппорта вчера в 20:29

Машина ещё тормозит, но уже подаёт сигнал бедствия — не все это слышат

Почему тормоза скрипят даже у новых машин, как отличить норму от неисправности и какие звуки требуют немедленного визита в сервис — рассказываем с примерами.

Читать полностью »

Новости
Еда

Лёгкие вегетарианские роллы с огурцом: ингредиенты и технология приготовления
Красота и здоровье

Онищенко объяснил рост случаев краснухи в России проблемами с информированием и отказом от прививок
Питомцы

Какие крупы можно собакам: выбираем правильно и без вреда
Спорт и фитнес

Инструктор по йоге Соня Костанца назвала 6 безопасных поз для людей со сколиозом
Садоводство

От вредителей до здоровья сада: 7 растений для привлечения божьих коровок
Культура и шоу-бизнес

В Коммунарке могут построить первый индуистский храм Москвы
Туризм

Где в Таиланде впервые встать на скалу и не пожалеть
Туризм

Легендарное скалолазание в Таиланде, о котором не знают пляжные туристы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru