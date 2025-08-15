Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:16

Эта ошибка с давлением в шинах в жару приводит к поломкам и опасным ситуациям

Автоэксперты: проверять давление в шинах летом нужно только на холодном автомобиле

С наступлением тёплого сезона тысячи автомобилистов начинают готовить машины к отпускным поездкам. Замена масла, проверка тормозов, заправка кондиционера — всё это стало привычными пунктами подготовки. Но один важный момент нередко недооценивают, хотя он напрямую связан с безопасностью: правильное давление в шинах.

Почему давление в шинах летом играет особую роль

Летние дороги и раскалённый асфальт влияют на поведение автомобиля сильнее, чем кажется. Под воздействием жары воздух в шинах расширяется, и давление растёт — это обычная физика. Многие водители замечали, что после движения в жаркий день показатели на манометре выше, чем утром.

В результате некоторые делают вывод: шины можно немного недокачать, и на ходу давление "дойдёт до нормы". На первый взгляд логично, но на деле — опасно. Недостаточно накачанная шина сильнее греется, особенно на горячем покрытии, что повышает риск разрыва. К этому добавляются снижение сцепления с дорогой, повышенный расход топлива и ускоренный износ покрышек.

Как избежать ошибки

Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют:

  • Проверяйте давление только на холодном автомобиле. Он должен простоять без движения минимум два часа или проехать не более трёх километров.
  • Соблюдайте рекомендации производителя. Давление, указанное в инструкции (обычно на наклейке на водительской двери), уже учитывает нагрев шин и сезонные колебания температуры.
  • Не занижайте показатели намеренно. Даже если на улице жара, ставьте ровно ту цифру, что указана в спецификациях.

Почему инструкции важнее "народных советов"

Если в мануале указано 2,8 бара, значит, именно это значение обеспечит баланс комфорта, управляемости и безопасности — в любую погоду. Производители уже заложили в расчёт изменения давления при движении. Игнорирование этих рекомендаций может обернуться дорогостоящим ремонтом и опасными ситуациями на дороге.

Безопасная поездка начинается с правильной подготовки, и верное давление в шинах — один из самых простых, но важных шагов.

