Колёса шепчут или кричат? Главная причина гула в салоне, о которой забывают

Сильный гул в салоне автомобиля способен испортить любую поездку. Его источников много: мотор, коробка передач, поток воздуха вокруг кузова. Но чаще всего именно колёса становятся главным виновником. Разберёмся, почему возникает шум от резины и как с ним справиться.

Откуда появляется гул

Каждый блок протектора при соприкосновении с дорогой создаёт характерный звук — своеобразный "шлепок". На скорости такие удары сливаются в равномерный гул. Чем рисунок протектора грубее и чем больше он разделён на сегменты, тем сильнее будет шуметь колесо. Именно поэтому внедорожная резина заметно громче асфальтовой.

Не меньшее значение имеет и качество дороги. На ровном покрытии звук минимален, но на шершавом асфальте или гравии каждый камушек даёт свой вклад в общее "пение" шин. Влияет и состав резины: более жёсткая смесь шумнее мягкой. Однако это не значит, что зимние покрышки всегда тише — всё зависит от конкретной модели.

Летние и зимние шины: что громче?

Единого ответа нет. Шипованные зимние покрышки шумят особенно заметно: гул создают и сами металлические вставки, и протектор с крупными шашками. Фрикционные шины ("липучки"), напротив, обеспечивают более тихую езду.

С летними моделями ситуация похожая. У "дорожной" резины с асфальтовым рисунком шум минимален, а вот внедорожные "тракторные" шины при движении по городу издают ощутимый гул.

Сегодня многие производители выпускают модели с маркировкой по уровню шума. На эти обозначения стоит обращать внимание при выборе.

Техническое состояние автомобиля

Иногда причиной гула оказывается не сама резина. Люфты в подвеске, неправильные углы установки колёс или несоответствующее давление в шинах усиливают звук. Езда в таком режиме приводит к неравномерному износу покрышек, что только усугубляет проблему.

Бывает и так, что водитель путает гул от шин со звуком неисправного ступичного подшипника. В отличие от покрышек, подшипник начинает шуметь постепенно, и чем дольше игнорировать проблему, тем громче становится вой.

Сравнение типов шин

Тип резины Уровень шума Особенности Летняя асфальтовая Минимальный Подходит для города и трассы Летняя внедорожная Высокий Сильный гул на асфальте Зимняя шипованная Высокий Шумят и шипы, и протектор Зимняя фрикционная Низкий Тихая езда, мягкий состав

Советы шаг за шагом

Проверяйте давление в шинах и корректируйте его по инструкции. Следите за состоянием подвески и при первых признаках люфта обращайтесь в сервис. Регулярно делайте балансировку и проверку углов установки колёс. При покупке обращайте внимание на "шумовую" маркировку шин. Для городской езды выбирайте модели с мелким рисунком протектора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка шипованной резины для езды исключительно по городу.

→ Последствие: постоянный сильный гул и быстрый износ.

→ Альтернатива: выбрать фрикционные зимние покрышки.

Ошибка: игнорирование люфтов в подвеске.

→ Последствие: усиление шума и ускоренный износ шин.

→ Альтернатива: своевременный ремонт и диагностика ходовой.

Ошибка: экономия на балансировке.

→ Последствие: вибрации и неравномерный износ.

→ Альтернатива: регулярное обслуживание в сервисе.

А что если…

А если купить подержанные шины? Это позволит сэкономить, но важно тщательно проверить их состояние: отсутствие "грыж", равномерность износа, целостность боковин. Иногда такие варианты действительно выгодны, особенно если комплект нужен временно.

Плюсы и минусы разных решений

Решение Плюсы Минусы Фрикционные зимние шины Тихие, комфортные На льду сцепление хуже, чем у шипов Шипованные покрышки Отличное сцепление зимой Высокий шум, быстрее стирают асфальт Внедорожная резина Проходимость Гул на трассе Асфальтовая летняя Тишина и экономичность Плохо подходит для бездорожья

FAQ

Как выбрать самые тихие шины?

Ищите модели с маркировкой по уровню шума и выбирайте гладкий протектор.

Сколько стоит комплект тихих шин?

В среднем от 25 000 до 70 000 рублей за четыре колеса в зависимости от бренда и размера.

Что лучше для города — шипы или "липучка"?

Фрикционные шины тише и комфортнее на асфальте, тогда как шипы оправданы только в регионах с гололёдом.

Мифы и правда

Миф: зимняя резина всегда тише летней.

Правда: многое зависит от состава и рисунка протектора.

Миф: шум зависит только от качества шин.

Правда: не меньшее значение имеют подвеска и давление в колёсах.

Миф: подержанные шины шумят сильнее.

Правда: при равномерном износе разницы может не быть.

3 интересных факта

В Европе действует обязательная маркировка шин по уровню шума. Шипы не только шумят, но и ускоряют износ дорожного полотна. Современные производители используют шумопоглощающие вставки внутри шин.

Исторический контекст

Первые массовые шины появились в конце XIX века и были пневматическими. Уже тогда водители жаловались на шум, но в то время это считалось мелочью по сравнению с удобством. В XX веке инженеры начали активно разрабатывать протекторы, а с 2012 года в Европе ввели обязательную маркировку уровня шума для всех продаваемых шин.