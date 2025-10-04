Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зимние шины
Зимние шины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:30

Колёса шепчут или кричат? Главная причина гула в салоне, о которой забывают

Автоэксперт: зимние шипованные покрышки шумят заметно сильнее летних

Сильный гул в салоне автомобиля способен испортить любую поездку. Его источников много: мотор, коробка передач, поток воздуха вокруг кузова. Но чаще всего именно колёса становятся главным виновником. Разберёмся, почему возникает шум от резины и как с ним справиться.

Откуда появляется гул

Каждый блок протектора при соприкосновении с дорогой создаёт характерный звук — своеобразный "шлепок". На скорости такие удары сливаются в равномерный гул. Чем рисунок протектора грубее и чем больше он разделён на сегменты, тем сильнее будет шуметь колесо. Именно поэтому внедорожная резина заметно громче асфальтовой.

Не меньшее значение имеет и качество дороги. На ровном покрытии звук минимален, но на шершавом асфальте или гравии каждый камушек даёт свой вклад в общее "пение" шин. Влияет и состав резины: более жёсткая смесь шумнее мягкой. Однако это не значит, что зимние покрышки всегда тише — всё зависит от конкретной модели.

Летние и зимние шины: что громче?

Единого ответа нет. Шипованные зимние покрышки шумят особенно заметно: гул создают и сами металлические вставки, и протектор с крупными шашками. Фрикционные шины ("липучки"), напротив, обеспечивают более тихую езду.

С летними моделями ситуация похожая. У "дорожной" резины с асфальтовым рисунком шум минимален, а вот внедорожные "тракторные" шины при движении по городу издают ощутимый гул.

Сегодня многие производители выпускают модели с маркировкой по уровню шума. На эти обозначения стоит обращать внимание при выборе.

Техническое состояние автомобиля

Иногда причиной гула оказывается не сама резина. Люфты в подвеске, неправильные углы установки колёс или несоответствующее давление в шинах усиливают звук. Езда в таком режиме приводит к неравномерному износу покрышек, что только усугубляет проблему.

Бывает и так, что водитель путает гул от шин со звуком неисправного ступичного подшипника. В отличие от покрышек, подшипник начинает шуметь постепенно, и чем дольше игнорировать проблему, тем громче становится вой.

Сравнение типов шин

Тип резины Уровень шума Особенности
Летняя асфальтовая Минимальный Подходит для города и трассы
Летняя внедорожная Высокий Сильный гул на асфальте
Зимняя шипованная Высокий Шумят и шипы, и протектор
Зимняя фрикционная Низкий Тихая езда, мягкий состав

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте давление в шинах и корректируйте его по инструкции.

  2. Следите за состоянием подвески и при первых признаках люфта обращайтесь в сервис.

  3. Регулярно делайте балансировку и проверку углов установки колёс.

  4. При покупке обращайте внимание на "шумовую" маркировку шин.

  5. Для городской езды выбирайте модели с мелким рисунком протектора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установка шипованной резины для езды исключительно по городу.
    → Последствие: постоянный сильный гул и быстрый износ.
    → Альтернатива: выбрать фрикционные зимние покрышки.

  • Ошибка: игнорирование люфтов в подвеске.
    → Последствие: усиление шума и ускоренный износ шин.
    → Альтернатива: своевременный ремонт и диагностика ходовой.

  • Ошибка: экономия на балансировке.
    → Последствие: вибрации и неравномерный износ.
    → Альтернатива: регулярное обслуживание в сервисе.

А что если…

А если купить подержанные шины? Это позволит сэкономить, но важно тщательно проверить их состояние: отсутствие "грыж", равномерность износа, целостность боковин. Иногда такие варианты действительно выгодны, особенно если комплект нужен временно.

Плюсы и минусы разных решений

Решение Плюсы Минусы
Фрикционные зимние шины Тихие, комфортные На льду сцепление хуже, чем у шипов
Шипованные покрышки Отличное сцепление зимой Высокий шум, быстрее стирают асфальт
Внедорожная резина Проходимость Гул на трассе
Асфальтовая летняя Тишина и экономичность Плохо подходит для бездорожья

FAQ

Как выбрать самые тихие шины?
Ищите модели с маркировкой по уровню шума и выбирайте гладкий протектор.

Сколько стоит комплект тихих шин?
В среднем от 25 000 до 70 000 рублей за четыре колеса в зависимости от бренда и размера.

Что лучше для города — шипы или "липучка"?
Фрикционные шины тише и комфортнее на асфальте, тогда как шипы оправданы только в регионах с гололёдом.

Мифы и правда

  • Миф: зимняя резина всегда тише летней.
    Правда: многое зависит от состава и рисунка протектора.

  • Миф: шум зависит только от качества шин.
    Правда: не меньшее значение имеют подвеска и давление в колёсах.

  • Миф: подержанные шины шумят сильнее.
    Правда: при равномерном износе разницы может не быть.

3 интересных факта

  1. В Европе действует обязательная маркировка шин по уровню шума.

  2. Шипы не только шумят, но и ускоряют износ дорожного полотна.

  3. Современные производители используют шумопоглощающие вставки внутри шин.

Исторический контекст

Первые массовые шины появились в конце XIX века и были пневматическими. Уже тогда водители жаловались на шум, но в то время это считалось мелочью по сравнению с удобством. В XX веке инженеры начали активно разрабатывать протекторы, а с 2012 года в Европе ввели обязательную маркировку уровня шума для всех продаваемых шин.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минпромторг: новые правила утильсбора могут вступить в силу с 1 ноября сегодня в 5:21

Запас мощности теперь роскошь: новые правила сбора заставят водителей экономить

С 1 ноября может измениться порядок расчета утилизационного сбора. Какие седаны до 160 л. с. останутся выгодными и как выбрать лучший вариант?

Читать полностью » GWM объявил об изменении цен на автомобили Haval и Tank в октябре сегодня в 4:36

Китайские авто снова удивили: одни модели дорожают, другие дешевеют

Цены на автомобили Haval и Tank в России вновь изменились: одни версии стали дороже, другие дешевле. Кто выиграл от октябрьской корректировки?

Читать полностью » Google добавил в Android Auto фильтрацию звонков и автоматические заметки сегодня в 4:19

Машина сама фильтрует звонки: как Android Auto превращается в секретаря прямо на дороге

Google добавила в Android Auto две функции из Pixel, которые делают вождение удобнее и безопаснее. Узнайте, как они работают и чем полезны.

Читать полностью » сегодня в 3:25

Lada теряет позиции, а китайцы наступают: рынок меняется на глазах

Российский авторынок в сентябре 2025 года показал спад почти на пятую часть. Кто удержал лидерство, а кто удивил — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Lucid Air Sapphire установил рекорд разгона 0–60 миль/ч — 1,881 секунды сегодня в 3:14

Секунда, которая унизила легенд: Lucid Air Sapphire переписал историю суперкаров

Lucid Air Sapphire переписал правила игры среди электроседанов. Он превзошёл Tesla и Porsche, а вместе с этим изменил баланс сил на мировом рынке.

Читать полностью » МВД России: с 2025 года водительские права автоматически продлят на три года сегодня в 2:16

Замена водительских прав без экзамена: в каких случаях это работает

Узнайте, когда и почему нужно менять водительское удостоверение в России, какие документы потребуются и как избежать ошибок в процессе.

Читать полностью » Toyota возобновила выпуск Corolla и Corolla Cross в Бразилии после месячного простоя сегодня в 2:10

Бензин ещё не приехал, а гибриды уже в строю: Toyota выбрала, с чего начать возрождение конвейеров

Toyota возвращает производство Corolla и Yaris в Бразилии, делая ставку на гибридные версии. Но у одного кроссовера планы оказались под вопросом.

Читать полностью » Вице-президент НАС Хайцеэр заявил о штрафах до 40% при оплате авто криптой сегодня в 1:25

Перевёл крипту и остался без колёс: новая мода обернулась ловушкой

Оплата автомобиля криптовалютой выглядит заманчиво, но за удобством скрываются юридические ловушки и схемы обмана.

Читать полностью »

Новости
Технологии

В России запущена онлайн-форма для жалоб на УК, ограничивающих доступ интернет-операторов
Красота и здоровье

Черника полезна для сосудов и мозга благодаря содержанию антиоксидантов и антоцианов
Красота и здоровье

Врач Хелен Эван-Хоуэллс: регулярные упражнения продлевают жизнь и снижают стресс
Спорт и фитнес

В Самаре 75-летний Валерян Панфилов будет играть под номером 75
Садоводство

Эксперты отметили пластиковое ведро, как удобное решение для воды и удобрений на даче
Авто и мото

Усталость и отвлекающие факторы названы главными причинами аварий — данные экспертов
Авто и мото

Fiat Strada стал лидером продаж в Бразилии в сентябре 2025 года — Fenabrave
Наука

Генетические технологии позволили повысить содержание белка в карликовом рисе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet