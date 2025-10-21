Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:24

Дождь смывает не грязь, а яд: как дороги превращают воду в токсичный коктейль

Эксперты предупредили, что до 45% мирового микропластика образуется при износе автомобильных шин

Каждые несколько лет шины автомобиля стираются и требуют замены. Но куда девается то, что с них снашивается? Ответ неутешителен: значительная часть этого изношенного материала превращается в микропластик и попадает в реки, озёра и океаны. Эти мельчайшие частицы синтетического каучука содержат токсичные вещества, которые способны проникать в организм рыб, крабов и, в конечном итоге, людей.

Исследователи Университета Миссисипи изучают, как предотвратить попадание частиц шин в водоёмы, используя доступные и экологичные способы фильтрации.

Микропластик — большая экологическая проблема

Каждый год миллионы тонн пластиковых отходов оказываются в океане. Но далеко не все знают, что до 45% всех микропластиков в мире приходится именно на износ шин. Когда автомобиль движется по дороге, крошечные частицы каучука стираются и оседают на асфальте. Дождь смывает их в канавы, откуда они попадают в ручьи, реки и моря.

По пути эти частицы становятся частью пищи водных организмов — от крошечных ракообразных до рыбы и моллюсков. В результате микропластик с токсичными веществами оказывается в пищевой цепочке.

Особенно опасен компонент 6PPD-Q, который образуется из добавки 6PPD, применяемой для продления срока службы шин.

"Более половины самок кохо, возвращающихся в реки штата Вашингтон, погибают до нереста из-за токсинов, связанных с частицами шин", — отмечают исследователи 2020 года.

Как микропластик из шин влияет на людей

Загрязнение касается не только рек и океанов. При движении машин частицы шин поднимаются в воздух, особенно вдоль оживлённых трасс. Они могут вдыхаться людьми и животными.

В Китае химическое соединение 6PPD-Q обнаружили в моче у взрослых и детей. Учёные предупреждают, что вещество потенциально опасно для печени, лёгких и почек.

В Оксфорде (штат Миссисипи) исследователи нашли более 30 000 частиц из шин в 24 литрах дождевой воды, собранной после двух ливней. А ведь в зонах с плотным движением эти показатели могут быть в разы выше.

Проблема признана настолько серьёзной, что в 2023 году Межгосударственный технологический совет США рекомендовал искать замену 6PPD, однако производители пока не нашли безопасный аналог.

Как уменьшить вред от микропластика

Учёные из Университета Миссисипи предложили простое и устойчивое решение: использовать природные материалы для фильтрации стоков, чтобы частицы шин не доходили до рек.

В ходе экспериментов они проверили эффективность древесных опилок и биоугля (biochar) — углеродного материала, получаемого из рисовой шелухи методом пиролиза.

Результаты оказались впечатляющими: биоуголь и опилки задержали около 90% частиц микропластика в воде.

Биоуголь известен как эффективный фильтрующий материал: у него большая поверхность, пористая структура и высокая способность связывать загрязнители. Опилки также хорошо работают благодаря содержанию органических соединений, способных адсорбировать токсины.

Сравнение фильтрующих материалов

Материал Эффективность удаления микропластика Стоимость Экологичность
Биоуголь (biochar) до 90% низкая высокая
Опилки около 80% очень низкая высокая
Песок менее 50% низкая средняя

Как работает биофильтр

Учёные разработали систему фильтрации, поместив смесь биоугля и опилок в специальные мешки (filter socks) и установив их в устьях ливневых стоков. После дождей они брали пробы воды до и после фильтрации.

"После установки биофильтра концентрация частиц шин в воде значительно снизилась", — отметил исследователь Болуатифе С. Олубусойе.

Фильтрующий материал улавливает микрочастицы благодаря сложной сети пор, в которых застревают даже самые мелкие элементы.

Советы шаг за шагом: как внедрить биоочистку

  1. Установить фильтрующие мешки из биоугля и опилок в местах слива дождевой воды.

  2. Проверять состояние фильтров после сильных осадков.

  3. Периодически заменять отработанные мешки, утилизируя их согласно экологическим требованиям.

  4. Использовать местное сельхозсырьё (например, шелуху риса или опилки), чтобы снизить затраты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать обычный песок для фильтрации.

  • Последствие: Низкий процент задержки микропластика.

  • Альтернатива: Биоуголь или древесные отходы, обработанные методом пиролиза.

А что если использовать это повсеместно?

Если установить подобные фильтры на стоках дорог, парковок и автомоек, можно сократить попадание микропластика в реки на десятки процентов. Сырьё для фильтров — аграрные отходы, а значит, решение доступно и сельским, и городским сообществам.

Долгосрочные наблюдения покажут, насколько эффективно такие системы работают в условиях интенсивного трафика. Важно лишь не применять необработанные отходы, которые могут выделять собственные органические загрязнители.

Плюсы и минусы биофильтрации

Плюсы Минусы
Недорогие и доступные материалы Необходима периодическая замена
Высокая эффективность фильтрации Требуется контроль за утилизацией
Экологичное использование агроотходов Возможен вынос загрязнений при неправильном обращении

FAQ

Как часто нужно менять биофильтры?
Примерно раз в несколько месяцев, в зависимости от интенсивности осадков и загрязнённости воды.

Можно ли использовать биоуголь повторно?
Нет, после насыщения микропластиком его нужно безопасно утилизировать.

Где устанавливать фильтры?
В местах схода дождевой воды — у ливневых решёток, парковок, автомоек, вдоль дорог.

Мифы и правда

Миф: микропластик из шин — незначительная часть загрязнений.
Правда: на него приходится почти половина всех микропластиков в экосистемах.

Миф: только моря страдают от микропластика.
Правда: частицы шин загрязняют также воздух и почву, попадают в организм человека.

Миф: решить проблему могут только автопроизводители.
Правда: эффективные меры возможны и на уровне сообществ — с помощью природных фильтров и систем стоков.

3 интересных факта

• В среднем автомобиль теряет до 1 кг шинного материала на каждые 20 000 км пробега.
• Микропластик из шин обнаружен даже в арктическом снеге и антарктических льдах.
• По оценкам учёных, каждый человек ежегодно "вдыхает" до 1 000 000 частиц шинной пыли.

Исторический контекст

Проблему шинного микропластика впервые заметили в 1990-х, но лишь в 2010-е появились точные методы анализа и данные о 6PPD-Q. После этого в США, Канаде и Японии начали разрабатывать программы поиска безопасных заменителей.

