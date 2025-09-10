Автомобилисты ахнули: одни размеры шин исчезают, другие выросли в 13 раз

Зимние шины в России дорожают медленнее, чем многие ожидали. Согласно отчету НАПИ, за год их стоимость увеличилась всего на 3,9%, а летом даже снизилась на 2,6% и составила в среднем 9,3 тыс. рублей. Летние покрышки подешевели на 0,3% — до 10,2 тыс. рублей. Однако стабильность цен вовсе не означает отсутствия перемен на рынке.

Что на складах

Автолюбителей ждет широкий выбор. Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов подчеркнул: "Все поставщики и производители полностью готовы к сезону — последние предсезонные поставки уже поступают на склады".

Статистика показывает рост запасов популярных типоразмеров в десятки раз. Например, шин 235/50 R19 стало больше на 1134%, а 245/50 R20 — на 1386%. В то же время маленькие размеры уходят с рынка: 185/80 R14 сократились на 85%.

Новинки и адаптация под рынок

Производители стараются соответствовать запросам покупателей. В Ikon Tyres сообщили о выходе новых моделей — шипованных Autograph Ice 10 и фрикционных Autograph Snow 5. Каждая из них представлена более чем в сотне типоразмеров.

В компании отмечают, что рынок стремительно меняется из-за роста продаж китайских автомобилей с крупными колесами. Российские бренды адаптировались — только Ikon Tyres за год расширил ассортимент на 30 новых типоразмеров.

Среди наиболее популярных размеров остаются:

185/65 R15 — для хетчбеков и седанов;

175/65 R14 — для отечественных моделей;

205/55 R16 — универсальный выбор для гольф-класса;

195/65 R15 и 215/65 R16 — для седанов и кроссоверов.

Позиция производителей

В Pirelli заявили, что мощностей достаточно, а уникальные модели продолжают импортироваться.

"Мы не наблюдаем дефицита типоразмеров для продаваемых в России автомобилей, в том числе на китайские бренды", — пояснили в компании.

В "Кордианте" подчеркнули: даже один бренд Gislaved закрывает до 92% основного автопарка России.

Продажи: падение неизбежно

Рынок автомобилей сокращается — и это немедленно отражается на спросе. В "Кордианте" прогнозируют снижение продаж зимних шин на 12% год к году. Плисов также отметил падение в первой половине 2025-го, связанное со спадом авторынка.

Ikon Tyres при этом зафиксировала рост собственных продаж на 1,2%, а Pirelli заметила первые признаки разворота тренда в июле.

Цены и факторы роста

Эксперты сходятся: при стабильном рубле цены будут предсказуемыми. Но поклонникам конкретных брендов лучше покупать заранее.

В Ikon Tyres стоимость выросла на 6% из-за подорожания сырья и логистики.

В Pirelli говорят о росте цен на фоне увеличения расходов на комплектующие и оплату труда.

"Кордиант" оценил удорожание в 3-5%, прогнозируя рост еще на 4-6% в 2026 году.

Импорт и конкуренция

Российские производители сталкиваются с сильным давлением со стороны китайских и корейских брендов. Плисов отметил, что укрепление рубля делает импорт выгоднее, а локальное производство теряет позиции — снижение составило уже 19%.

В Ikon Tyres подтвердили: китайские шины остаются серьезной угрозой. При этом поставки из Европы и Японии не прекратились, но осуществляются мелкими партиями по параллельному импорту.

Производство и статистика

По данным ЦРПТ, во II квартале 2025 года импорт зимних нешипованных шин вырос на 36%, а общее количество ввезенных легковых покрышек составило более 12,7 млн штук. Однако внутреннее производство сократилось на 19%: за тот же период было выпущено 7,4 млн шин против 9,1 млн годом ранее.