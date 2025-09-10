Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Колесо на мокром асфальте
Колесо на мокром асфальте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Автомобилисты ахнули: одни размеры шин исчезают, другие выросли в 13 раз

Импорт зимних шин в Россию увеличился на 36% во II квартале 2025 года — ЦРПТ

Зимние шины в России дорожают медленнее, чем многие ожидали. Согласно отчету НАПИ, за год их стоимость увеличилась всего на 3,9%, а летом даже снизилась на 2,6% и составила в среднем 9,3 тыс. рублей. Летние покрышки подешевели на 0,3% — до 10,2 тыс. рублей. Однако стабильность цен вовсе не означает отсутствия перемен на рынке.

Что на складах

Автолюбителей ждет широкий выбор. Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов подчеркнул: "Все поставщики и производители полностью готовы к сезону — последние предсезонные поставки уже поступают на склады".

Статистика показывает рост запасов популярных типоразмеров в десятки раз. Например, шин 235/50 R19 стало больше на 1134%, а 245/50 R20 — на 1386%. В то же время маленькие размеры уходят с рынка: 185/80 R14 сократились на 85%.

Новинки и адаптация под рынок

Производители стараются соответствовать запросам покупателей. В Ikon Tyres сообщили о выходе новых моделей — шипованных Autograph Ice 10 и фрикционных Autograph Snow 5. Каждая из них представлена более чем в сотне типоразмеров.

В компании отмечают, что рынок стремительно меняется из-за роста продаж китайских автомобилей с крупными колесами. Российские бренды адаптировались — только Ikon Tyres за год расширил ассортимент на 30 новых типоразмеров.

Среди наиболее популярных размеров остаются:

  • 185/65 R15 — для хетчбеков и седанов;
  • 175/65 R14 — для отечественных моделей;
  • 205/55 R16 — универсальный выбор для гольф-класса;
  • 195/65 R15 и 215/65 R16 — для седанов и кроссоверов.

Позиция производителей

В Pirelli заявили, что мощностей достаточно, а уникальные модели продолжают импортироваться.

"Мы не наблюдаем дефицита типоразмеров для продаваемых в России автомобилей, в том числе на китайские бренды", — пояснили в компании.

В "Кордианте" подчеркнули: даже один бренд Gislaved закрывает до 92% основного автопарка России.

Продажи: падение неизбежно

Рынок автомобилей сокращается — и это немедленно отражается на спросе. В "Кордианте" прогнозируют снижение продаж зимних шин на 12% год к году. Плисов также отметил падение в первой половине 2025-го, связанное со спадом авторынка.

Ikon Tyres при этом зафиксировала рост собственных продаж на 1,2%, а Pirelli заметила первые признаки разворота тренда в июле.

Цены и факторы роста

Эксперты сходятся: при стабильном рубле цены будут предсказуемыми. Но поклонникам конкретных брендов лучше покупать заранее.

  • В Ikon Tyres стоимость выросла на 6% из-за подорожания сырья и логистики.
  • В Pirelli говорят о росте цен на фоне увеличения расходов на комплектующие и оплату труда.

"Кордиант" оценил удорожание в 3-5%, прогнозируя рост еще на 4-6% в 2026 году.

Импорт и конкуренция

Российские производители сталкиваются с сильным давлением со стороны китайских и корейских брендов. Плисов отметил, что укрепление рубля делает импорт выгоднее, а локальное производство теряет позиции — снижение составило уже 19%.

В Ikon Tyres подтвердили: китайские шины остаются серьезной угрозой. При этом поставки из Европы и Японии не прекратились, но осуществляются мелкими партиями по параллельному импорту.

Производство и статистика

По данным ЦРПТ, во II квартале 2025 года импорт зимних нешипованных шин вырос на 36%, а общее количество ввезенных легковых покрышек составило более 12,7 млн штук. Однако внутреннее производство сократилось на 19%: за тот же период было выпущено 7,4 млн шин против 9,1 млн годом ранее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на ремонт автомобилей в России выросли на 15% с начала 2025 года — эксперт Турсунова сегодня в 0:12

Цены в сервисах растут, но не только из-за запчастей: причина кроется в поведении водителей

Автовладельцы всё чаще жалуются на рост цен в сервисах. Но что на самом деле влияет на стоимость ремонта — и почему она продолжит расти?

Читать полностью » Закипание антифриза в автомобиле вызывают неисправный термостат, вентилятор или засор радиатора вчера в 23:31

Вентилятор работает без остановки, а мотор всё равно закипает — что не так

Антифриз закипел? Моторист раскрыл, как спасти двигатель от капремонта. Простые шаги и причины — узнайте, чтобы избежать беды на дороге.

Читать полностью » МВД объяснило, как вести себя при остановке, если инспектор ГАИ не подходит к машине вчера в 23:14

Остановили, но не подошли: хитрость, которую используют рейдовые инспекторы

Остановил ли гаишник вашу машину, но не подходит? Узнайте, когда можно уехать без риска, и как вести себя, чтобы избежать штрафов и недоразумений с полицией.

Читать полностью » Бензин проигрывает дизелю в надёжности — анализ автопроизводителей вчера в 22:58

Дизельные машины и зимние сюрпризы: как избежать проблем с запуском

Дизели служат дольше бензиновых — правда ли? Эксперт из автосервиса раскрывает плюсы и минусы: экономия, но и цена с капризами топлива. Стоит ли выбирать?

Читать полностью » ГАИ применяет ловушки для штрафов водителей в России вчера в 22:26

Как не стать жертвой гаишных подстав: 5 ловушек, которые должен знать каждый водитель

Автоюрист рассказал, какие подставы от ГАИ до сих пор ловят водителей на дорогах. Узнайте, как не стать жертвой инспекторов и избежать штрафов.

Читать полностью » Reuters: доля Tesla в сегменте электромобилей США достигла минимума уровня 2017 года вчера в 21:20

Рекордный провал Tesla: это уже было в 2017-м — и снова повторяется

Tesla неожиданно уступила позиции на родном рынке, и теперь ей предстоит доказать, что лидерство в сегменте электромобилей еще можно вернуть.

Читать полностью » АвтоВАЗ осенью 2025 года выпустит три новые версии Lada Vesta — RCI News вчера в 20:57

Три новинки от Lada подряд: почему осень 2025 может войти в историю Vesta

АвтоВАЗ готовит три новые версии Lada Vesta — CNG, "ПФА" и Sport. Запуск снова перенесли, но ждать осталось недолго: все модификации выйдут осенью.

Читать полностью » В России зарегистрировано 138,5 тыс. электромобилей и гибридов — данные вчера в 19:46

От экзотики к норме: электрокары перестали быть игрушкой для избранных

В России стремительно меняется структура парка электромобилей и гибридов. Узнайте, кто сегодня лидирует и какие планы ставит государство к 2030 году.

Читать полностью »

Новости
Еда

Лангустины в духовке сохраняют нежность при добавлении зелени
Спорт и фитнес

Бой с тенью в боксе: зачем упражнение нужно новичкам и профессионалам
Культура и шоу-бизнес

Митя Фомин поделился мыслями о детях и семейной жизни
Красота и здоровье

Врачи Подмосковья остановили недельное носовое кровотечение за несколько минут
Спорт и фитнес

Армия США использует отжимания и подъёмы корпуса для проверки выносливости
Туризм

В семейных поездках на автодоме обязанности распределяются между взрослыми и детьми
Еда

Говядина по-бургундски становится нежной после 4 часов тушения
Садоводство

7 грубых ошибок при использовании суперфосфата: как НЕ загубить свой сад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet